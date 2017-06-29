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Стадион:
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 2'
Дерри Сити
0' 2'
Первый тайм
1'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Дерри Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дерри Сити". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Митьюлланд 0:0 Дерри Сити
Митьюлланд
89.9% (169)
Ничья:
6.9% (13)
Дерри Сити
3.2% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Митьюлланд:
37.8% (71)
Митьюлланд:
19.7% (37)
Митьюлланд:
14.9% (28)
Митьюлланд:
10.1% (19)
Ничья:
5.9% (11)
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