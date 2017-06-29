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Стадион: МСХ Арена
0:0
Первый тайм: 2'
Состав команд
28
Рёмер
Андре
14
Кроон
Симон
33
Онуачу
Пол
30
Барри
Аарон
23
Ben
Doherty
6
Лоу
Ники
14
Rory
Holden
16
Бойл
Натан
Митьюлланд 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Хансен Йеспер Вратарь
- 28 Рёмер Андре Защитник
- 4 Корчмар Жолт Защитник
- 18 Риис Кристиан Защитник
- 5 Хенде Марк-Даль Защитник
- 3 Спарв Тим Полузащитник
- 36 Хассан Рилван Полузащитник
- 9 Джанус Драчманн Полузащитник
- 7 Поульсен Якоб Полузащитник
- 14 Кроон Симон Полузащитник
- 33 Онуачу Пол Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фалькесгор Михаэль Вратарь
- 13 Мунксгор Александер Защитник
- 6 Халсти Маркус Защитник
- 88 Викхейм Густав Полузащитник
- 21 Кайринен Каан Полузащитник
- 15 Краев Божидар Полузащитник
- 19 Сорлот Александр Нападающий
- Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Николаесен Расмус Травмирован
Дерри Сити 4-3-3
- Основной состав
- 1 Dylan Doherty Вратарь
- 8 Harry Monaghan Защитник
- 3 Dean Jarvis Защитник
- 30 Барри Аарон Защитник
- 23 Ben Doherty Защитник
- 6 Лоу Ники Полузащитник
- 4 Aaron McEneff Полузащитник
- 14 Rory Holden Полузащитник
- 16 Бойл Натан Нападающий
- 11 Паттерсон Рори Нападающий
- 9 Ronan Curtis Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Conor McDermott Защитник
- 7 Макнэйми Барри Полузащитник
- 10 Joshua Daniels Полузащитник
- 19 Тимлим Марк Нападающий
- 29 Lukas Schubert
- 24 Scot Whiteside
- 13 Eric Grimes
- Главный тренер: Kenny Shiels
Предыдущие игры
Митьюлланд (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 24.06.2017 Митьюлланд 1:0 Ольборг ТМК
- 01.06.2017 Митьюлланд 3:0 Раннерс SEL
- 28.05.2017 Митьюлланд 0:3 Люнгбю СДЧГ
- 20.05.2017 Нордшелланн 2:3 Митьюлланд СДЧГ
- 17.05.2017 Митьюлланд 3:2 Копенгаген СДЧГ
- 12.05.2017 Сённерйюск 5:2 Митьюлланд СДЧГ
- 07.05.2017 Митьюлланд 4:2 Брондбю СДЧГ
- 04.05.2017 Митьюлланд 1:2 Брондбю КД
- 29.04.2017 Митьюлланд 3:1 Нордшелланн СДЧГ
- 23.04.2017 Копенгаген 3:1 Митьюлланд СДЧГ
- 16.04.2017 Люнгбю 2:2 Митьюлланд СДЧГ
- 09.04.2017 Митьюлланд 3:1 Сённерйюск СДЧГ
- 05.04.2017 Ольборг 2:3 Митьюлланд КД
- 02.04.2017 Брондбю 3:2 Митьюлланд СДЧГ
- 19.03.2017 Митьюлланд 1:2 Нордшелланн СД
- 13.03.2017 Ольборг 1:1 Митьюлланд СД
- 07.03.2017 Кьеллруп 0:3 Митьюлланд КД
- 03.03.2017 Митьюлланд 1:1 Люнгбю СД
- 24.02.2017 Раннерс 0:2 Митьюлланд СД
- 19.02.2017 Митьюлланд 0:0 Виборг СД
Дерри Сити (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 23.06.2017 Дерри Сити 1:2 Корк Сити ПД
- 16.06.2017 Брэй Уондерерс 3:2 Дерри Сити ПД
- 02.06.2017 Дерри Сити 2:1 Голуэй Юнайтед ПД
- 26.05.2017 Дроэда Юнайтед 0:0 Дерри Сити ПД
- 23.05.2017 Дандолк 0:0 Дерри Сити ПД
- 19.05.2017 Дерри Сити 3:1 Шемрок Роверс ПД
- 13.05.2017 Лимерик 1:1 Дерри Сити ПД
- 08.05.2017 Голуэй Юнайтед 0:0 Дерри Сити ПД
- 05.05.2017 Дерри Сити 2:0 Богемианс ПД
- 28.04.2017 Дерри Сити 2:2 Сент-Патрикс ПД
- 25.04.2017 Дерри Сити 1:1 Лимерик ПД
- 22.04.2017 Слайго Роверс 1:1 Дерри Сити ПД
- 17.04.2017 Голуэй Юнайтед 2:0 Дерри Сити КЛ
- 14.04.2017 Дерри Сити 0:2 Финн Харпс ПД
- 07.04.2017 Корк Сити 3:0 Дерри Сити ПД
- 31.03.2017 Дерри Сити 2:3 Брэй Уондерерс ПД
- 18.03.2017 Дерри Сити 4:0 Дроэда Юнайтед ПД
- 13.03.2017 Дерри Сити 3:1 Дандолк ПД
- 10.03.2017 Шемрок Роверс 0:1 Дерри Сити ПД
- 24.02.2017 Богемианс 1:4 Дерри Сити ПД
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Аякс
2 Манчестер Юнайтед
- 0:2 АЯК-МАН
Первый тайм
1'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Дерри Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дерри Сити". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Митьюлланд 0:0 Дерри Сити
Митьюлланд
89.9% (169)
Ничья:
6.9% (13)
Дерри Сити
3.2% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Митьюлланд:
37.8% (71)
2:1 Митьюлланд:
19.7% (37)
1:0 Митьюлланд:
14.9% (28)
3:0 Митьюлланд:
10.1% (19)
1:1 Ничья:
5.9% (11)
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