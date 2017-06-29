  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
Стадион: Зрители: 2574
Люнгбю
1:0
Второй тайм: 74'
Бангор Сити
0'
7' Желтая карточка
Paul Connolly II
1:0
13' Гол
Bror Blume
67' Желтая карточка
Эрнсков Мартин
70' Желтая карточка
Jonasson Hallgrimur II
74'
Второй тайм
74'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
74'
Хебо Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Пол Конноли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
72'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает навес
72'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
72'
Бойсен Давид из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
71'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
71'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает пас партнеру.
71'
Удар от ворот произведет Люнгбю
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 2574 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
70'
Халлгримур Йонассон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Халлгримур Йонассон из команды Люнгбю. Это Dean Rittenberg заработал фол.
70'
Томас Кеннеди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Хебо Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Томас Г. Кристенсен из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
68'
Brayden Shaw из команды Бангор Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Connor Roberts навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Оджо Ким уходит с поля и его заменяет Йеппе Кьер
Желтая карточка
67'
Эрнсков Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
67'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Гари С. Робертс заработал фол.
67'
Пол Конноли из команды Бангор Сити отвел угрозу отличным подкатом
67'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает неудачный навес.
67'
Томас Кеннеди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
65'
Удар от ворот произведет Люнгбю
65'
Хьюит Стивен из команды Бангор Сити делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
64'
Халлгримур Йонассон из команды Люнгбю делает подножку. Dean Rittenberg заработал фол.
64'
Томас Кеннеди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
63'
Тейлор-Флетчер Гари из команды Бангор Сити отвел угрозу отличным подкатом
61'
Игрок клуба "Бангор Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
60'
Даниэль Нардиелло получил травму и заменен. Dean Rittenberg выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
59'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает неудачный навес.
59'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Хебо Матиас и мяч снова в игре
59'
Томас Кеннеди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
58'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Пол Конноли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает навес
57'
Тейлор-Флетчер Гари не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
57'
Гари С. Робертс выбил мяч подальше от ворот.
57'
Bror Blume мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
57'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает пас партнеру.
57'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
56'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
56'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
55'
Даниэль Нардиелло из команды Бангор Сити в офсайде
55'
Гари С. Робертс выбил мяч подальше от ворот.
55'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
53'
Тейлор-Флетчер Гари из команды Бангор Сити опасно играет. Чуть не пострадал Томас Г. Кристенсен.
53'
Томас Кеннеди выбил мяч подальше от ворот.
52'
Игрок клуба "Бангор Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
51'
Джеппе Брандруп отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
51'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
49'
Тейлор-Флетчер Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает навес
48'
Дамиан Аллен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю подал угловой слева.
48'
Пол Конноли выбил мяч на угловой.
48'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
48'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
47'
Игрок клуба "Бангор Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Люнгбю
46'
Гари С. Робертс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Томас Г. Кристенсен атакует сзади соперника. Тейлор-Флетчер Гари пострадал.
46'
Тактическая замена. Йеспер Чристджансен уходит с поля и его заменяет Хебо Матиас
46'
Тактическая замена. Миккель Йенсен уходит с поля и его заменяет Бойсен Давид
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
46'
Оджо Ким наказан за толчок Connor Roberts
46'
Лоуренс Вильсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю подал угловой справа.
46'
Лоуренс Вильсон выбил мяч на угловой.
46'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает навес
46'
Пол Конноли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
44'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
44'
Миккель Йенсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает пас партнеру.
44'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
43'
Гари С. Робертс атакует сзади соперника. Миккель Йенсен пострадал.
42'
Томас Г. Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Лоуренс Вильсон из команды Бангор Сити делает навес
41'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
Угловой
41'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю подал угловой слева.
Угловой
41'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Тейлор-Флетчер Гари из команды Бангор Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
Угловой
39'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю подал угловой слева.
39'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Bror Blume из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Удар от ворот произведет Люнгбю
38'
Brayden Shaw бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
37'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает подножку. Гари С. Робертс заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Brayden Shaw из команды Бангор Сити. Это Йеспер Чристджансен заработал фол.
36'
Халлгримур Йонассон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Гари С. Робертс из команды Бангор Сити делает навес
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Игрок клуба "Бангор Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
35'
Гари С. Робертс возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
34'
Игрок клуба "Бангор Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Гари С. Робертс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
33'
Гари С. Робертс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Оджо Ким имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
Угловой
32'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю подал угловой справа.
32'
Томас Кеннеди выбил мяч на угловой.
32'
Джеппе Брандруп выбил мяч подальше от ворот.
31'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
31'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
30'
Пол Конноли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
29'
Ламб Микаэл бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
29'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес
29'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
29'
Хьюит Стивен из команды Бангор Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
Томас Г. Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Лоуренс Вильсон из команды Бангор Сити делает навес
28'
Халлгримур Йонассон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Лоуренс Вильсон из команды Бангор Сити делает навес
28'
Игрок клуба "Бангор Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Халлгримур Йонассон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Гари С. Робертс из команды Бангор Сити делает навес
28'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Хьюит Стивен из команды Бангор Сити подал угловой слева.
27'
Халлгримур Йонассон выбил мяч на угловой.
27'
Даниэль Нардиелло нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Тейлор-Флетчер Гари из команды Бангор Сити делает пас партнеру.
26'
Лоуренс Вильсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает навес
25'
Томас Г. Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Томас Кеннеди выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
Пол Конноли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает навес
24'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Томас Г. Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Гари С. Робертс выбил мяч подальше от ворот.
22'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
22'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает неудачный навес.
21'
После дальнего удара, который нанес Тейлор-Флетчер Гари мяч отбит вратарем
21'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
21'
Игрок клуба "Бангор Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Томас Г. Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Пол Конноли выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
20'
Ламб Микаэл наказан за толчок Гари С. Робертс
Травма, повреждение
20'
Brayden Shaw возвращается на поле, всё в порядке.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Brayden Shaw получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
18'
Brayden Shaw на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Миккель Йенсен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает пас партнеру.
17'
Connor Roberts вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает навес
17'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
17'
Лоуренс Вильсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
17'
Гари С. Робертс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Bror Blume из команды Люнгбю наносит очень неточный удар.
16'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
15'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
15'
Connor Roberts выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Халлгримур Йонассон сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Bror Blume отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
13'
Халлгримур Йонассон из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
Угловой
12'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю подал угловой справа.
12'
Пол Конноли выбил мяч на угловой.
12'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
11'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
11'
Томас Г. Кристенсен из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
Угловой
11'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю подал угловой справа.
11'
Томас Г. Кристенсен из команды Люнгбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
10'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю подал угловой слева.
10'
Миккель Йенсен имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
10'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
10'
Оджо Ким заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
10'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес
10'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Томас Кеннеди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает навес
9'
Пол Конноли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает навес
9'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
8'
Kristoffer Larsen бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
7'
Пол Конноли получает желтую карточку.
Фол, нарушение
7'
Пол Конноли из команды Бангор Сити делает подножку. Оджо Ким заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Бангор Сити
5'
Оджо Ким из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Bror Blume из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Томас Кеннеди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
4'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Хьюит Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
4'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
4'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лоуренс Вильсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Ламб Микаэл наказан за толчок Даниэль Нардиелло
3'
Игрок клуба "Бангор Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Халлгримур Йонассон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гари С. Робертс выбил мяч подальше от ворот.
2'
Пол Конноли из команды Бангор Сити отвел угрозу отличным подкатом
2'
Халлгримур Йонассон выбил мяч подальше от ворот.
1'
Connor Roberts выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бангор Сити". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Люнгбю 1:0 Бангор Сити
Люнгбю
83.6% (163)
Ничья:
12.8% (25)
Бангор Сити
3.6% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Люнгбю:
24.1% (47)
Люнгбю:
18.5% (36)
Люнгбю:
14.9% (29)
Люнгбю:
14.4% (28)
Ничья:
9.2% (18)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация