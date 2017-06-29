Стадион: Люнгбю Зрители: 2574
1:0
Второй тайм: 74'
7' Желтая карточкаPaul Connolly II
1:0
13' ГолBror Blume
67' Желтая карточкаЭрнсков Мартин
70' Желтая карточкаJonasson Hallgrimur II
Второй тайм
74'
74'
Хебо Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
72'
72'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
72'
72'
72'
Бойсен Давид из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
71'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
71'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает пас партнеру.
71'
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 2574 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Халлгримур Йонассон получает желтую карточку.
70'
Халлгримур Йонассон из команды Люнгбю. Это Dean Rittenberg заработал фол.
70'
70'
Хебо Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Томас Г. Кристенсен из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
68'
Brayden Shaw из команды Бангор Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Connor Roberts навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Оджо Ким уходит с поля и его заменяет Йеппе Кьер
67'
Эрнсков Мартин получает желтую карточку.
67'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Гари С. Робертс заработал фол.
67'
Пол Конноли из команды Бангор Сити отвел угрозу отличным подкатом
67'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает неудачный навес.
67'
66'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
65'
65'
Хьюит Стивен из команды Бангор Сити делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
Халлгримур Йонассон из команды Люнгбю делает подножку. Dean Rittenberg заработал фол.
64'
64'
63'
Тейлор-Флетчер Гари из команды Бангор Сити отвел угрозу отличным подкатом
61'
60'
60'
Даниэль Нардиелло получил травму и заменен. Dean Rittenberg выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
59'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает неудачный навес.
59'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Хебо Матиас и мяч снова в игре
59'
58'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
58'
58'
58'
57'
Тейлор-Флетчер Гари не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
57'
57'
Bror Blume мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
57'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает пас партнеру.
57'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
56'
56'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Даниэль Нардиелло из команды Бангор Сити в офсайде
55'
55'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Тейлор-Флетчер Гари из команды Бангор Сити опасно играет. Чуть не пострадал Томас Г. Кристенсен.
53'
Томас Кеннеди выбил мяч подальше от ворот.
52'
51'
51'
Джеппе Брандруп отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
51'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
49'
49'
Тейлор-Флетчер Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Дамиан Аллен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Пол Конноли выбил мяч на угловой.
48'
48'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
47'
46'
46'
Гари С. Робертс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Томас Г. Кристенсен атакует сзади соперника. Тейлор-Флетчер Гари пострадал.
46'
Тактическая замена. Йеспер Чристджансен уходит с поля и его заменяет Хебо Матиас
46'
Тактическая замена. Миккель Йенсен уходит с поля и его заменяет Бойсен Давид
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
46'
Оджо Ким наказан за толчок Connor Roberts
46'
46'
46'
Лоуренс Вильсон выбил мяч на угловой.
46'
46'
46'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
44'
44'
Миккель Йенсен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает пас партнеру.
44'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Гари С. Робертс атакует сзади соперника. Миккель Йенсен пострадал.
42'
42'
41'
41'
41'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю разыграл угловой с левого угла.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Тейлор-Флетчер Гари из команды Бангор Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
39'
39'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
38'
Bror Blume из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
38'
Brayden Shaw бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю делает подножку. Гари С. Робертс заработал фол.
36'
Brayden Shaw из команды Бангор Сити. Это Йеспер Чристджансен заработал фол.
36'
36'
Гари С. Робертс из команды Бангор Сити делает навес
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
35'
Гари С. Робертс возвращается на поле, всё в порядке.
34'
34'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Гари С. Робертс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
33'
Гари С. Робертс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Оджо Ким имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
32'
32'
Томас Кеннеди выбил мяч на угловой.
32'
Джеппе Брандруп выбил мяч подальше от ворот.
31'
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
29'
Ламб Микаэл бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
29'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес
29'
29'
Хьюит Стивен из команды Бангор Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
28'
28'
28'
28'
28'
28'
Гари С. Робертс из команды Бангор Сити делает навес
28'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Хьюит Стивен из команды Бангор Сити подал угловой слева.
27'
Халлгримур Йонассон выбил мяч на угловой.
27'
Даниэль Нардиелло нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Тейлор-Флетчер Гари из команды Бангор Сити делает пас партнеру.
26'
26'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает навес
25'
25'
Томас Кеннеди выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
24'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает навес
24'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
24'
22'
22'
Миккель Йенсен из команды Люнгбю делает неудачный навес.
21'
После дальнего удара, который нанес Тейлор-Флетчер Гари мяч отбит вратарем
21'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
21'
21'
21'
Пол Конноли выбил мяч подальше от ворот.
20'
Ламб Микаэл наказан за толчок Гари С. Робертс
20'
Brayden Shaw возвращается на поле, всё в порядке.
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Brayden Shaw получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
18'
Brayden Shaw на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Миккель Йенсен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
18'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает пас партнеру.
17'
Connor Roberts вышел из ворот и забрал мяч.
17'
17'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
17'
17'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
17'
Гари С. Робертс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Bror Blume из команды Люнгбю наносит очень неточный удар.
16'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
15'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
15'
Connor Roberts выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Халлгримур Йонассон сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Bror Blume отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
13'
Халлгримур Йонассон из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
12'
12'
Пол Конноли выбил мяч на угловой.
12'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
11'
11'
Томас Г. Кристенсен из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
11'
11'
Томас Г. Кристенсен из команды Люнгбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
10'
10'
Миккель Йенсен имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
10'
10'
Оджо Ким заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
10'
Bror Blume из команды Люнгбю делает навес
10'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
9'
9'
9'
9'
8'
8'
Kristoffer Larsen бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
7'
Пол Конноли получает желтую карточку.
7'
Пол Конноли из команды Бангор Сити делает подножку. Оджо Ким заработал фол.
5'
5'
Bror Blume из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
4'
4'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
4'
Хьюит Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Kristoffer Larsen из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
4'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лоуренс Вильсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Ламб Микаэл наказан за толчок Даниэль Нардиелло
3'
2'
2'
2'
Пол Конноли из команды Бангор Сити отвел угрозу отличным подкатом
2'
Халлгримур Йонассон выбил мяч подальше от ворот.
1'
Connor Roberts выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бангор Сити". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Люнгбю 1:0 Бангор Сити
Люнгбю
83.6% (163)
Ничья:
12.8% (25)
Бангор Сити
3.6% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Люнгбю:
24.1% (47)
1:0 Люнгбю:
18.5% (36)
2:1 Люнгбю:
14.9% (29)
3:0 Люнгбю:
14.4% (28)
1:1 Ничья:
9.2% (18)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация