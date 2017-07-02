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ФК Санта-Колома (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 27.06.2017 Алашкерт 1:0 ФК Санта-Колома ЛЧ
- 28.05.2017 ФК Санта-Колома 0:1 Санта-Колома К
- 21.05.2017 ФК Санта-Колома 1:1 Лузитанс ПД
- 14.05.2017 Санта-Колома 1:3 ФК Санта-Колома ПД
- 07.05.2017 ФК Санта-Колома 1:1 Сант-Хулиа ПД
- 23.04.2017 ФК Санта-Колома 1:0 Санта-Колома ПД
- 08.04.2017 Сант-Хулиа 3:3 ФК Санта-Колома ПД
- 19.03.2017 Женлай 0:6 ФК Санта-Колома ПД
- 14.03.2017 ФК Санта-Колома 2:1 Санта-Колома ПД
- 11.03.2017 ФК Санта-Колома 0:0 Лузитанс ПД
- 05.03.2017 Ордино 0:2 ФК Санта-Колома ПД
- 26.02.2017 ФК Санта-Колома 2:1 Энгордани ПД
- 18.02.2017 Сант-Хулиа 1:0 ФК Санта-Колома ПД
- 12.02.2017 ФК Санта-Колома 1:0 Энкамп ПД
- 05.02.2017 ФК Санта-Колома 9:0 Женлай ПД
- 18.12.2016 Лузитанс 1:2 ФК Санта-Колома ПД
- 11.12.2016 ФК Санта-Колома 1:0 Ордино ПД
- 04.12.2016 Энгордани 1:4 ФК Санта-Колома ПД
- 27.11.2016 ФК Санта-Колома 2:1 Сант-Хулиа ПД
- 20.11.2016 Энкамп 0:1 ФК Санта-Колома ПД
Алашкерт (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 27.06.2017 Алашкерт 1:0 ФК Санта-Колома ЛЧ
- 31.05.2017 Арарат 1:4 Алашкерт ПЛ
- 28.05.2017 Алашкерт 3:1 Ширак ПЛ
- 19.05.2017 Бананц 0:3 Алашкерт ПЛ
- 13.05.2017 Алашкерт 3:3 Пюник ПЛ
- 06.05.2017 Гандзасар 0:1 Алашкерт ПЛ
- 29.04.2017 Алашкерт 3:1 Арарат ПЛ
- 23.04.2017 Ширак 0:1 Алашкерт ПЛ
- 14.04.2017 Алашкерт 2:0 Бананц ПЛ
- 07.04.2017 Пюник 0:3 Алашкерт ПЛ
- 30.03.2017 Алашкерт 1:2 Гандзасар ПЛ
- 17.03.2017 Арарат 0:3 Алашкерт ПЛ
- 12.03.2017 Алашкерт 3:0 Ширак ПЛ
- 04.03.2017 Бананц 1:2 Алашкерт ПЛ
- 04.12.2016 Алашкерт 0:0 Пюник ПЛ
- 27.11.2016 Гандзасар 1:2 Алашкерт ПЛ
- 23.11.2016 Алашкерт 4:1 Арарат ПЛ
- 20.11.2016 Ширак 0:0 Алашкерт ПЛ
- 05.11.2016 Алашкерт 4:1 Бананц ПЛ
- 30.10.2016 Пюник 2:1 Алашкерт ПЛ
Последние игры между собой
-
До начала матча осталось 2 дня 6 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ФК Санта-Колома - Алашкерт, который состоится 04.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ФК Санта-Колома - Алашкерт, который состоится 04.07.2017.
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Прогнозы на матч ФК Санта-Колома - Алашкерт
ФК Санта-Колома
33.3% (22)
Ничья:
33.3% (22)
Алашкерт
33.3% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
25.8% (17)
0:1 Алашкерт:
18.2% (12)
2:1 ФК Санта-Колома:
13.6% (9)
2:0 ФК Санта-Колома:
9.1% (6)
1:2 Алашкерт:
9.1% (6)
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