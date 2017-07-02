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Стадион:
ФК Санта-Колома
 
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Алашкерт
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 6 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ФК Санта-Колома - Алашкерт, который состоится 04.07.2017.
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:
Прогнозы на матч ФК Санта-Колома - Алашкерт
ФК Санта-Колома
33.3% (22)
Ничья:
33.3% (22)
Алашкерт
33.3% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
25.8% (17)
Алашкерт:
18.2% (12)
ФК Санта-Колома:
13.6% (9)
ФК Санта-Колома:
9.1% (6)
Алашкерт:
9.1% (6)
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