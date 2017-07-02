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Стадион:
Судува
 
Позже
Шахтёр Солигорск
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 19 часов 20 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Судува - Шахтёр Солигорск, который состоится 06.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Судува - Шахтёр Солигорск
Судува
15.7% (16)
Ничья:
36.3% (37)
Шахтёр Солигорск
48% (49)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.4% (31)
Шахтёр Солигорск:
21.6% (22)
Шахтёр Солигорск:
18.6% (19)
Судува:
11.8% (12)
Шахтёр Солигорск:
4.9% (5)
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