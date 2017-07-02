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Стадион: АРВИ Арена
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Судува (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 29.06.2017 Шахтёр Солигорск 0:0 Судува ЛЕ
- 21.06.2017 Судува 1:1 Атлантас ЛА
- 15.06.2017 Судува 1:1 Лиетава Ионава ЛА
- 31.05.2017 Тракай 2:0 Судува ЛА
- 24.05.2017 Судува 0:0 Жальгирис ЛА
- 16.05.2017 Кауно-Жальгирис 0:2 Судува ЛА
- 11.05.2017 Судува 2:1 Утенис ЛА
- 04.05.2017 Атлантас 1:1 Судува ЛА
- 29.04.2017 Лиетава Ионава 1:4 Судува ЛА
- 25.04.2017 Судува 2:0 Стумбрас ЛА
- 19.04.2017 Жальгирис 3:1 Судува ЛА
- 13.04.2017 Судува 3:1 Кауно-Жальгирис ЛА
- 09.04.2017 Утенис 2:4 Судува ЛА
- 30.03.2017 Судува 0:0 Атлантас ЛА
- 16.03.2017 Судува 1:1 Тракай ЛА
- 09.03.2017 Стумбрас 1:2 Судува ЛА
- 04.03.2017 Судува 3:3 Лиетава Ионава ЛА
- 26.11.2016 Лиетава Ионава 3:2 Судува ГА
- 20.11.2016 Судува 3:1 Атлантас ГА
- 05.11.2016 Судува 1:3 Жальгирис ГА
Шахтёр Солигорск (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 03.07.2017 Шахтёр Солигорск 0:0 Неман ВЛ
- 29.06.2017 Шахтёр Солигорск 0:0 Судува ЛЕ
- 24.06.2017 Торпедо-БелАЗ 1:2 Шахтёр Солигорск ВЛ
- 20.06.2017 Шахтёр Солигорск 2:1 Нафтан ВЛ
- 16.06.2017 Днепр Могилёв 0:1 Шахтёр Солигорск ВЛ
- 04.06.2017 Шахтёр Солигорск 2:0 Витебск ВЛ
- 28.05.2017 Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск К
- 24.05.2017 Динамо Минск 2:2 Шахтёр Солигорск ВЛ
- 20.05.2017 Шахтёр Солигорск 2:1 Слуцк ВЛ
- 15.05.2017 Ислочь 1:2 Шахтёр Солигорск ВЛ
- 11.05.2017 Шахтёр Солигорск 1:0 Славия-Мозырь ВЛ
- 07.05.2017 Крумкачы 0:2 Шахтёр Солигорск ВЛ
- 30.04.2017 БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск ВЛ
- 26.04.2017 Шахтёр Солигорск 1:1 Слуцк К
- 22.04.2017 Шахтёр Солигорск 3:0 Динамо-Брест ВЛ
- 15.04.2017 Минск 0:1 Шахтёр Солигорск ВЛ
- 09.04.2017 Шахтёр Солигорск 0:0 Гомель ВЛ
- 05.04.2017 Слуцк 1:2 Шахтёр Солигорск К
- 01.04.2017 Городея 0:1 Шахтёр Солигорск ВЛ
- 18.03.2017 Шахтёр Солигорск 2:1 Локомотив Гомель К
Последние игры между собой
Судува: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Шахтёр Солигорск: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 29.06.2017 Шахтёр Солигорск 0:0 Судува Лига Европы
-
До начала матча осталось 1 день 19 часов 20 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Судува - Шахтёр Солигорск, который состоится 06.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Судува - Шахтёр Солигорск, который состоится 06.07.2017.
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Прогнозы на матч Судува - Шахтёр Солигорск
Судува
15.7% (16)
Ничья:
36.3% (37)
Шахтёр Солигорск
48% (49)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.4% (31)
0:1 Шахтёр Солигорск:
21.6% (22)
1:2 Шахтёр Солигорск:
18.6% (19)
1:0 Судува:
11.8% (12)
0:2 Шахтёр Солигорск:
4.9% (5)
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