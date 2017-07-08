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Стадион: Борисов-Арена
Предыдущие игры
БАТЭ (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 01.07.2017 БАТЭ 2:0 Городея ВЛ
- 25.06.2017 Неман 0:1 БАТЭ ВЛ
- 20.06.2017 БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ ВЛ
- 16.06.2017 Нафтан 0:3 БАТЭ ВЛ
- 04.06.2017 БАТЭ 2:1 Днепр Могилёв ВЛ
- 26.05.2017 Витебск 1:0 БАТЭ ВЛ
- 20.05.2017 БАТЭ 1:0 Динамо Минск ВЛ
- 14.05.2017 Слуцк 1:0 БАТЭ ВЛ
- 10.05.2017 БАТЭ 2:0 Ислочь ВЛ
- 06.05.2017 Славия-Мозырь 0:6 БАТЭ ВЛ
- 30.04.2017 БАТЭ 1:0 Шахтёр Солигорск ВЛ
- 26.04.2017 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест К
- 21.04.2017 Крумкачы 2:3 БАТЭ ВЛ
- 15.04.2017 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ ВЛ
- 09.04.2017 БАТЭ 1:0 Минск ВЛ
- 05.04.2017 Динамо-Брест 2:0 БАТЭ К
- 01.04.2017 Гомель 1:1 БАТЭ ВЛ
- 19.03.2017 БАТЭ 2:1 Минск К
- 15.03.2017 Минск 0:1 БАТЭ К
- 11.03.2017 Торпедо-БелАЗ 1:3 БАТЭ С
Алашкерт (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 04.07.2017 ФК Санта-Колома 1:1 Алашкерт ЛЧ
- 27.06.2017 Алашкерт 1:0 ФК Санта-Колома ЛЧ
- 31.05.2017 Арарат 1:4 Алашкерт ПЛ
- 28.05.2017 Алашкерт 3:1 Ширак ПЛ
- 19.05.2017 Бананц 0:3 Алашкерт ПЛ
- 13.05.2017 Алашкерт 3:3 Пюник ПЛ
- 06.05.2017 Гандзасар 0:1 Алашкерт ПЛ
- 29.04.2017 Алашкерт 3:1 Арарат ПЛ
- 23.04.2017 Ширак 0:1 Алашкерт ПЛ
- 14.04.2017 Алашкерт 2:0 Бананц ПЛ
- 07.04.2017 Пюник 0:3 Алашкерт ПЛ
- 30.03.2017 Алашкерт 1:2 Гандзасар ПЛ
- 17.03.2017 Арарат 0:3 Алашкерт ПЛ
- 12.03.2017 Алашкерт 3:0 Ширак ПЛ
- 04.03.2017 Бананц 1:2 Алашкерт ПЛ
- 04.12.2016 Алашкерт 0:0 Пюник ПЛ
- 27.11.2016 Гандзасар 1:2 Алашкерт ПЛ
- 23.11.2016 Алашкерт 4:1 Арарат ПЛ
- 20.11.2016 Ширак 0:0 Алашкерт ПЛ
- 05.11.2016 Алашкерт 4:1 Бананц ПЛ
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 44 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча БАТЭ - Алашкерт, который состоится 12.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча БАТЭ - Алашкерт, который состоится 12.07.2017.
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Прогнозы на матч БАТЭ - Алашкерт
БАТЭ
91.7% (122)
Ничья:
3.8% (5)
Алашкерт
4.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 БАТЭ:
42.1% (56)
3:0 БАТЭ:
17.3% (23)
2:1 БАТЭ:
11.3% (15)
1:0 БАТЭ:
9% (12)
3:1 БАТЭ:
3.8% (5)
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