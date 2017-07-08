  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов
  5. 2-й квалификационный раунд
Стадион:
БАТЭ
 
Позже
Алашкерт
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча БАТЭ - Алашкерт, который состоится 12.07.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч БАТЭ - Алашкерт
БАТЭ
91.7% (122)
Ничья:
3.8% (5)
Алашкерт
4.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

БАТЭ:
42.1% (56)
БАТЭ:
17.3% (23)
БАТЭ:
11.3% (15)
БАТЭ:
9% (12)
БАТЭ:
3.8% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация