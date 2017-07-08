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Стадион: Шерифф
Предыдущие игры
Шериф (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 30.05.2017 Шериф 1:1 Дачия НД
- 25.05.2017 Шериф 5:0 Заря Бельцы К
- 21.05.2017 Унгень 0:6 Шериф НД
- 16.05.2017 Петрокуб 1:1 Шериф К
- 12.05.2017 Шериф 7:1 Саксан НД
- 07.05.2017 Динамо-Авто 0:0 Шериф НД
- 03.05.2017 Петрокуб 0:2 Шериф НД
- 30.04.2017 Шериф 4:1 Сперанца НД
- 26.04.2017 Милсами 0:1 Шериф К
- 14.04.2017 Шериф 1:2 Академия Кишинёв НД
- 09.04.2017 Зимбру 0:1 Шериф НД
- 05.04.2017 Шериф 0:1 Дачия НД
- 16.03.2017 Заря Бельцы 0:2 Шериф НД
- 11.03.2017 Шериф 5:0 Милсами НД
- 04.03.2017 Шериф 4:0 Петрокуб НД
- 24.02.2017 Сперанца 0:2 Шериф НД
- 14.02.2017 Шериф 2:1 Амкар ТМК
- 06.02.2017 Крылья Советов 0:2 Шериф ТМК
- 10.12.2016 Шериф 1:0 Академия Кишинёв НД
- 04.12.2016 Милсами 2:1 Шериф НД
Кукес (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 24.06.2017 Кукес 0:7 Вольфсбергер ТМК
- 27.05.2017 Люфтетари 1:0 Кукес С
- 20.05.2017 Кукес 2:0 Скендербеу С
- 15.05.2017 Кораби 1:3 Кукес С
- 10.05.2017 Кукес 1:0 Флямуртари С
- 05.05.2017 Партизани 1:1 Кукес С
- 29.04.2017 Кукес 2:1 Лячи С
- 23.04.2017 Кукес 4:1 Динамо Тирана С
- 15.04.2017 Теута 0:2 Кукес С
- 09.04.2017 Кукес 0:0 Влажния С
- 02.04.2017 Кукес 3:2 Люфтетари С
- 17.03.2017 Скендербеу 1:1 Кукес С
- 11.03.2017 Кукес 4:0 Кораби С
- 05.03.2017 Флямуртари 1:1 Кукес С
- 26.02.2017 Кукес 0:0 Партизани С
- 20.02.2017 Лячи 0:0 Кукес С
- 11.02.2017 Динамо Тирана 1:2 Кукес С
- 05.02.2017 Кукес 1:0 Теута С
- 27.01.2017 Влажния 0:1 Кукес С
- 08.01.2017 Истанбул Башакшехир 3:1 Кукес ТМК
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 14 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шериф - Кукес, который состоится 12.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шериф - Кукес, который состоится 12.07.2017.
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Прогнозы на матч Шериф - Кукес
Шериф
91.3% (115)
Ничья:
4% (5)
Кукес
4.8% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Шериф:
35.7% (45)
1:0 Шериф:
22.2% (28)
2:1 Шериф:
21.4% (27)
1:1 Ничья:
4% (5)
3:0 Шериф:
3.2% (4)
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