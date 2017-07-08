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Стадион:
Шериф
 
Позже
Кукес
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шериф - Кукес, который состоится 12.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Шериф - Кукес
Шериф
91.3% (115)
Ничья:
4% (5)
Кукес
4.8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Шериф:
35.7% (45)
Шериф:
22.2% (28)
Шериф:
21.4% (27)
Ничья:
4% (5)
Шериф:
3.2% (4)
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