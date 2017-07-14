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Стадион: Астана-Арена
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Астана (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 12.07.2017 Спартак Юрмала 0:1 Астана ЛЧ
- 06.07.2017 Астана 2:0 Кайсар ПЛ
- 01.07.2017 Тараз 0:1 Астана ПЛ
- 25.06.2017 Астана 3:0 Окжетпес ПЛ
- 18.06.2017 Актобе 2:4 Астана ПЛ
- 03.06.2017 Астана 4:0 Атырау ПЛ
- 31.05.2017 Кайрат 3:0 Астана ПЛ
- 28.05.2017 Астана 4:1 Шахтёр Караганда ПЛ
- 20.05.2017 Акжайык 0:2 Астана ПЛ
- 14.05.2017 Астана 2:0 Иртыш Павлодар ПЛ
- 06.05.2017 Тобол 1:1 Астана ПЛ
- 02.05.2017 Астана 1:1 Кайрат ПЛ
- 29.04.2017 Кайсар 0:3 Астана ПЛ
- 23.04.2017 Астана 4:0 Тараз ПЛ
- 19.04.2017 Жетысу 2:1 Астана КК
- 16.04.2017 Окжетпес 0:3 Астана ПЛ
- 12.04.2017 Астана 3:0 Актобе ПЛ
- 08.04.2017 Атырау 0:1 Астана ПЛ
- 01.04.2017 Шахтёр Караганда 1:2 Астана ПЛ
- 17.03.2017 Астана 3:1 Акжайык ПЛ
Спартак Юрмала (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 12.07.2017 Спартак Юрмала 0:1 Астана ЛЧ
- 22.06.2017 Спартак Юрмала 1:1 Лиепая ВЛЛ
- 16.06.2017 Бабите 0:1 Спартак Юрмала ВЛЛ
- 02.06.2017 Спартак Юрмала 1:1 Елгава ВЛЛ
- 27.05.2017 Рига 1:1 Спартак Юрмала ВЛЛ
- 21.05.2017 Спартак Юрмала 1:0 Метта ВЛЛ
- 12.05.2017 Спартак Юрмала 2:0 Ригас Футбола Скола ВЛЛ
- 07.05.2017 Спартак Юрмала 0:0 Вентспилс ВЛЛ
- 29.04.2017 Лиепая 1:3 Спартак Юрмала ВЛЛ
- 22.04.2017 Спартак Юрмала 2:2 Бабите ВЛЛ
- 14.04.2017 Елгава 1:2 Спартак Юрмала ВЛЛ
- 02.04.2017 Спартак Юрмала 2:0 Рига ВЛЛ
- 18.03.2017 Метта 2:4 Спартак Юрмала ВЛЛ
- 12.03.2017 Ригас Футбола Скола 2:1 Спартак Юрмала ВЛЛ
- 29.10.2016 Ригас Футбола Скола 0:2 Спартак Юрмала ВЛЛ
- 22.10.2016 Спартак Юрмала 2:0 Метта ВЛЛ
- 16.10.2016 Елгава 2:0 Спартак Юрмала ВЛЛ
- 01.10.2016 Спартак Юрмала 0:1 Вентспилс ВЛЛ
- 24.09.2016 Даугавпилс 2:1 Спартак Юрмала ВЛЛ
- 17.09.2016 Спартак Юрмала 0:0 Лиепая ВЛЛ
Последние игры между собой
Астана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Спартак Юрмала: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 12.07.2017 Спартак Юрмала 0:1 Астана Лига чемпионов
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 16 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астана - Спартак Юрмала, который состоится 18.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астана - Спартак Юрмала, который состоится 18.07.2017.
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Прогнозы на матч Астана - Спартак Юрмала
Астана
88.2% (60)
Ничья:
8.8% (6)
Спартак Юрмала
2.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Астана:
35.3% (24)
1:0 Астана:
30.9% (21)
2:1 Астана:
13.2% (9)
3:0 Астана:
5.9% (4)
0:0 Ничья:
5.9% (4)
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