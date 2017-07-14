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Стадион:
Астана
 
Позже
Спартак Юрмала
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астана - Спартак Юрмала, который состоится 18.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Астана - Спартак Юрмала
Астана
88.2% (60)
Ничья:
8.8% (6)
Спартак Юрмала
2.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Астана:
35.3% (24)
Астана:
30.9% (21)
Астана:
13.2% (9)
Астана:
5.9% (4)
Ничья:
5.9% (4)
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