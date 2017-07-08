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Стадион:
Линфилд
 
Позже
Селтик
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 50 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Линфилд - Селтик, который состоится 14.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Линфилд - Селтик
Линфилд
3% (4)
Ничья:
8.1% (11)
Селтик
88.9% (120)

Вы не участвовали в прогнозе

Селтик:
24.4% (33)
Селтик:
20% (27)
Селтик:
17% (23)
Селтик:
10.4% (14)
Селтик:
7.4% (10)
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