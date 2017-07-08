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Стадион: Уиндзор Парк
Предыдущие игры
Линфилд (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 08.07.2017 Линфилд 1:4 Хартс ТМК
- 04.07.2017 Ла-Фиорита 0:0 Линфилд ЛЧ
- 28.06.2017 Линфилд 1:0 Ла-Фиорита ЛЧ
- 06.05.2017 Колрейн 0:3 Линфилд КСИ
- 29.04.2017 Клифтонвилл 1:3 Линфилд ПЛЧГ
- 22.04.2017 Колрейн 1:5 Линфилд ПЛЧГ
- 18.04.2017 Линфилд 3:0 Гленавон ПЛЧГ
- 15.04.2017 Баллимена Юнайтед 0:2 Линфилд ПЛЧГ
- 08.04.2017 Линфилд 1:0 Крузейдерс ПЛЧГ
- 01.04.2017 Данганнон Свифт 0:1 Линфилд КСИ
- 25.03.2017 Баллинамаллард Юнайтед 1:2 Линфилд ПЛ
- 18.03.2017 Линфилд 5:1 Ардс ПЛ
- 13.03.2017 Линфилд 2:0 Клифтонвилл ПЛ
- 04.03.2017 Крузейдерс 0:2 Линфилд КСИ
- 25.02.2017 Гленторан 0:1 Линфилд ПЛ
- 17.02.2017 Линфилд 1:1 Портадаун ПЛ
- 11.02.2017 Каррик Рейнджерс 0:2 Линфилд ПЛ
- 28.01.2017 Данганнон Свифт 1:4 Линфилд ПЛ
- 21.01.2017 Линфилд 2:0 Баллимена Юнайтед ПЛ
- 14.01.2017 Гленавон 1:2 Линфилд ПЛ
Селтик (последние 20 матчей: +15 =5 -0)
- 08.07.2017 Шемрок Роверс 0:9 Селтик ТМК
- 04.07.2017 Славия Прага 0:0 Селтик ТМК
- 01.07.2017 Рапид Вена 1:1 Селтик ТМК
- 27.05.2017 Селтик 2:1 Абердин К
- 21.05.2017 Селтик 2:0 Хартс ПЛ
- 18.05.2017 Партик Тисл 0:5 Селтик ПЛ
- 12.05.2017 Абердин 1:3 Селтик ПЛ
- 06.05.2017 Селтик 4:1 Сент-Джонстон ПЛ
- 29.04.2017 Глазго Рейнджерс 1:5 Селтик ПЛ
- 23.04.2017 Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс К
- 16.04.2017 Росс Каунти 2:2 Селтик ПЛ
- 08.04.2017 Селтик 3:1 Килмарнок ПЛ
- 05.04.2017 Селтик 1:1 Партик Тисл ПЛ
- 02.04.2017 Хартс 0:5 Селтик ПЛ
- 19.03.2017 Данди 1:2 Селтик ПЛ
- 12.03.2017 Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 05.03.2017 Селтик 4:1 Сент-Миррен К
- 01.03.2017 Инвернесс 0:4 Селтик ПЛ
- 25.02.2017 Селтик 2:0 Гамильтон Академикал ПЛ
- 18.02.2017 Селтик 2:0 Мотеруэлл ПЛ
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 50 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Линфилд - Селтик, который состоится 14.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Линфилд - Селтик, который состоится 14.07.2017.
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Прогнозы на матч Линфилд - Селтик
Линфилд
3% (4)
Ничья:
8.1% (11)
Селтик
88.9% (120)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Селтик:
24.4% (33)
1:2 Селтик:
20% (27)
0:3 Селтик:
17% (23)
0:1 Селтик:
10.4% (14)
1:3 Селтик:
7.4% (10)
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