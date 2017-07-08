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Стадион:
Карабах
 
Позже
Самтредия
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Карабах - Самтредия, который состоится 11.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Карабах - Самтредия
Карабах
84.4% (114)
Ничья:
8.9% (12)
Самтредия
6.7% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Карабах:
28.9% (39)
Карабах:
25.9% (35)
Карабах:
20% (27)
Ничья:
7.4% (10)
Самтредия:
3.7% (5)
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