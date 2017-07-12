Стадион: Стадион под Дубном Зрители: 10023
1:3
Конец матча
35' Желтая карточкаКачер Мирослав
1:0
39' ГолШпалек Николас
51' Желтая карточкаКвист Вильям
57' Желтая карточкаIvan Santiago Diaz
61' Вторая желтая карточкаКачер Мирослав
1:1
68' ГолПавлович Андрия
1:2
73' ГолПавлович Андрия
1:3
83' ГолПавлович Андрия
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
95'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает неудачный навес.
95'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
95'
Куск Каспер на финте ушёл от оппонента.
94'
94'
93'
93'
Хогли Том сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
93'
92'
Robert Polievka из команды Жилина в офсайде
92'
Шкварка Михал выбил мяч подальше от ворот.
91'
91'
91'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 10023 болельщиков
89'
89'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
89'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген разыграл угловой с правого угла.
88'
Кралик Мартин выбил мяч на угловой.
88'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
87'
Michael Lueftner выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Чватал Юрай из команды Жилина делает навес
87'
87'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген подал угловой справа.
86'
86'
Павлович Андрия нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
86'
Тактическая замена. Шпалек Николас уходит с поля и его заменяет Чватал Юрай
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
85'
Хогли Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Robert Polievka из команды Жилина устремляется вперед с мячом.
83'
Бойлесен Николай сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Павлович Андрия из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
83'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
83'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает пас партнеру.
82'
Robert Polievka нарушает правила. Хогли Том пострадал
82'
Мандоус Алеш вышел из ворот и забрал мяч.
81'
81'
Вербич Беньямин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Мазань Роберт из команды Жилина делает навес прямо в штрафную.
79'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
79'
79'
Шкварка Михал имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
78'
Шейдаев Рамиль из команды Жилина делает пас партнеру.
78'
77'
77'
77'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Бойлесен Николай выбил мяч на угловой.
76'
Robert Polievka из команды Жилина делает навес
76'
Хогли Том из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Тактическая замена. Сотириу Пиерос уходит с поля и его заменяет Сантандер Федерико
73'
Вербич Беньямин сделал результативную передачу.
73'
Павлович Андрия из команды Копенгаген добил мяч в ворота.
73'
Павлович Андрия из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Вербич Беньямин это был.
73'
72'
Тактическая замена. Янкаускас Элигиюс уходит с поля и его заменяет Robert Polievka
71'
Вербич Беньямин мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
71'
Квист Вильям из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
71'
Йоханссон Эрик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
71'
70'
Мандоус Алеш вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Хогли Том выбил мяч подальше от ворот.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
68'
Сотириу Пиерос сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Павлович Андрия отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
68'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
68'
Кралик Мартин из команды Жилина делает подножку. Павлович Андрия заработал фол.
67'
Матч возобновится спорным мячом
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Тактическая замена. Бенгтссон Пьер уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
66'
Матч остановлен
65'
65'
Шпалек Николас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Шпалек Николас из команды Жилина устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Павлович Андрия из команды Копенгаген в офсайде
64'
Янкаускас Элигиюс из команды Жилина в офсайде
62'
Сильный дождь сегодня.
61'
ПОЗОР! Качер Мирослав получил вторую жёлтую карточку за симуляцию. Да, такой футбол нам не нужен. КРАСНАЯ!
61'
Качер Мирослав ныряет в попытке получить право на штрафной
61'
Michael Lueftner выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Мандоус Алеш выбил мяч подальше от ворот.
61'
60'
60'
Шкварка Михал из команды Жилина разыграл угловой с левого угла.
60'
Хогли Том выбил мяч на угловой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
58'
57'
Тактическая замена. Yusuf Otubanjo уходит с поля и его заменяет Шейдаев Рамиль
57'
Ivan Santiago Diaz получает желтую карточку.
57'
Ivan Santiago Diaz из команды Жилина. Это Вербич Беньямин заработал фол.
57'
57'
56'
Хогли Том из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
56'
56'
Павлович Андрия из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
56'
55'
Кралик Мартин из команды Жилина опасно играет. Чуть не пострадал Сотириу Пиерос.
55'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
54'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
54'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
54'
Вавро Денис возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Вавро Денис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
53'
Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Шпалек Николас наказан за толчок Бенгтссон Пьер
51'
Квист Вильям получает желтую карточку за споры
51'
Грегуш Ян коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
50'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген. Это Ivan Santiago Diaz заработал фол.
49'
49'
48'
Michael Lueftner выбил мяч на угловой.
48'
Yusuf Otubanjo из команды Жилина делает навес прямо в штрафную.
48'
Шпалек Николас из команды Жилина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Янкаускас Элигиюс из команды Жилина в офсайде
47'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген. Это Шпалек Николас заработал фол.
47'
Шкварка Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Kristian Vallo из команды Жилина. Это Сотириу Пиерос заработал фол.
46'
46'
Тактическая замена. Туту Юссеф уходит с поля и его заменяет Michael Lueftner
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает подножку. Ivan Santiago Diaz заработал фол.
45'
45'
44'
44'
44'
Шкварка Михал нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Шкварка Михал из команды Жилина устремляется вперед с мячом.
43'
43'
43'
Kristian Vallo из команды Жилина отвел угрозу отличным подкатом
43'
Вербич Беньямин на финте ушёл от оппонента.
42'
Yusuf Otubanjo нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Yusuf Otubanjo из команды Жилина устремляется вперед с мячом.
41'
41'
Ольсен Робин выбил мяч подальше от ворот.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Янкаускас Элигиюс сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шпалек Николас из клуба "Жилина" отправил мяч головой в ворота.
39'
Янкаускас Элигиюс из команды Жилина делает навес
39'
Йоханссон Эрик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
39'
39'
38'
Шпалек Николас из команды Жилина в офсайде
38'
Качер Мирослав из команды Жилина делает навес
37'
37'
Янкаускас Элигиюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
36'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Качер Мирослав получает желтую карточку.
35'
Качер Мирослав из команды Жилина делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
35'
Шпалек Николас из команды Жилина делает навес
34'
34'
34'
33'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает подножку. Шпалек Николас заработал фол.
33'
33'
Павлович Андрия бьет в штангу и упускает момент забить!
32'
32'
32'
Шкварка Михал из команды Жилина разыграл угловой с левого угла.
32'
Павлович Андрия выбил мяч на угловой.
32'
31'
Хогли Том выбил мяч на угловой.
31'
30'
30'
Вавро Денис из команды Жилина делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
30'
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
29'
Шкварка Михал из команды Жилина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шкварка Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Шкварка Михал заработал фол.
27'
Туту Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
27'
Хогли Том выбил мяч подальше от ворот.
27'
Yusuf Otubanjo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Шпалек Николас из команды Жилина делает подножку. Туту Юссеф заработал фол.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Вавро Денис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
Шпалек Николас из команды Жилина делает передачу за спину защитников.
25'
25'
25'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Качер Мирослав атакует сзади соперника. Вербич Беньямин пострадал.
22'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Yusuf Otubanjo из команды Жилина в офсайде
22'
Кралик Мартин выбил мяч подальше от ворот.
21'
21'
Кралик Мартин выбил мяч подальше от ворот.
21'
Качер Мирослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Мазань Роберт из команды Жилина делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
19'
Ivan Santiago Diaz из команды Жилина делает подножку. Павлович Андрия заработал фол.
18'
Вавро Денис из команды Жилина. Это Сотириу Пиерос заработал фол.
18'
17'
Янкаускас Элигиюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
17'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
17'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
16'
16'
Качер Мирослав отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает подножку. Шкварка Михал заработал фол.
14'
Павлович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
12'
Сотириу Пиерос имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
12'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
12'
Ivan Santiago Diaz из команды Жилина отвел угрозу отличным подкатом
12'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
11'
11'
После штрафного удара, исполненного командой Жилина мяч не попадает по воротам
11'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Вавро Денис
10'
10'
Шпалек Николас из команды Жилина делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
9'
Yusuf Otubanjo из команды Жилина в офсайде
9'
Шпалек Николас из команды Жилина делает навес прямо в штрафную.
8'
Качер Мирослав из команды Жилина в офсайде
8'
8'
8'
Kristian Vallo из команды Жилина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
7'
7'
Шкварка Михал из команды Жилина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
6'
6'
Шкварка Михал бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
6'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
6'
Шпалек Николас из команды Жилина делает неудачный навес.
5'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Вавро Денис
5'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Кралик Мартин из команды Жилина опасно играет. Чуть не пострадал Павлович Андрия.
4'
Янкаускас Элигиюс нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Янкаускас Элигиюс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
3'
3'
2'
Шкварка Михал наказан за толчок Вербич Беньямин
2'
Вавро Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
1'
1'
Шкварка Михал из команды Жилина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
1'
Кралик Мартин из команды Жилина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жилина". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Жилина 1:3 Копенгаген
Жилина
11.6% (22)
Ничья:
39.2% (74)
Копенгаген
49.2% (93)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.3% (61)
1:2 Копенгаген:
24.3% (46)
0:1 Копенгаген:
16.9% (32)
2:1 Жилина:
6.3% (12)
0:2 Копенгаген:
4.8% (9)
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