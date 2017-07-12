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  4. Лига чемпионов
  5. 2-й квалификационный раунд
Стадион: Зрители: 10023
Жилина
1:3
Конец матча
Копенгаген
0'
35' Желтая карточка
Качер Мирослав
1:0
39' Гол
Шпалек Николас
51' Желтая карточка
Квист Вильям
57' Желтая карточка
Ivan Santiago Diaz
61' Вторая желтая карточка
Качер Мирослав
1:1
68' Гол
Павлович Андрия
1:2
73' Гол
Павлович Андрия
1:3
83' Гол
Павлович Андрия
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Удар от ворот произведет Жилина
95'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает неудачный навес.
95'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
95'
Куск Каспер на финте ушёл от оппонента.

94'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Мазань Роберт из команды Жилина делает навес
Угловой
93'
Мазань Роберт из команды Жилина подал угловой слева.
93'
Хогли Том сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
93'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
92'
Robert Polievka из команды Жилина в офсайде
92'
Шкварка Михал выбил мяч подальше от ворот.
91'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Kristian Vallo из команды Жилина делает навес
91'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Мазань Роберт из команды Жилина подал угловой слева.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 10023 болельщиков
89'
Кралик Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
Угловой
89'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген разыграл угловой с правого угла.
88'
Кралик Мартин выбил мяч на угловой.
88'
Куск Каспер из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
87'
Michael Lueftner выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Чватал Юрай из команды Жилина делает навес
87'
Удар от ворот произведет Жилина
Угловой
87'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген подал угловой справа.
86'
Удар от ворот произведет Жилина
86'
Павлович Андрия нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
86'
Тактическая замена. Шпалек Николас уходит с поля и его заменяет Чватал Юрай
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Удар от ворот произведет Копенгаген
85'
Хогли Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Robert Polievka из команды Жилина устремляется вперед с мячом.
83'
Бойлесен Николай сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Павлович Андрия из клуба "Копенгаген" отправил мяч головой в ворота.
83'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес
83'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
82'
Robert Polievka нарушает правила. Хогли Том пострадал
82'
Мандоус Алеш вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Удар от ворот произведет Жилина
81'
Вербич Беньямин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Мазань Роберт из команды Жилина делает навес прямо в штрафную.
79'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
79'
Удар от ворот произведет Копенгаген
79'
Шкварка Михал имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
78'
Шейдаев Рамиль из команды Жилина делает пас партнеру.
78'
Мазань Роберт из команды Жилина делает навес
77'
Игрок клуба "Жилина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игрок клуба "Жилина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Шкварка Михал из команды Жилина подал угловой справа.
77'
Бойлесен Николай выбил мяч на угловой.
76'
Robert Polievka из команды Жилина делает навес
76'
Хогли Том из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Тактическая замена. Сотириу Пиерос уходит с поля и его заменяет Сантандер Федерико
73'
Вербич Беньямин сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Павлович Андрия из команды Копенгаген добил мяч в ворота.
73'
Павлович Андрия из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Вербич Беньямин это был.
73'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Янкаускас Элигиюс уходит с поля и его заменяет Robert Polievka
71'
Вербич Беньямин мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
71'
Квист Вильям из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
71'
Йоханссон Эрик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
71'
Kristian Vallo из команды Жилина делает навес
70'
Мандоус Алеш вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Хогли Том выбил мяч подальше от ворот.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
68'
Сотириу Пиерос сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Павлович Андрия отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
68'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
68'
Кралик Мартин из команды Жилина делает подножку. Павлович Андрия заработал фол.
67'
Матч возобновится спорным мячом
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Тактическая замена. Бенгтссон Пьер уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
66'
Матч остановлен
65'
Удар от ворот произведет Копенгаген
65'
Шпалек Николас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Шпалек Николас из команды Жилина устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
64'
Павлович Андрия из команды Копенгаген в офсайде
Офсайд
64'
Янкаускас Элигиюс из команды Жилина в офсайде
62'
Сильный дождь сегодня.
61'
ПОЗОР! Качер Мирослав получил вторую жёлтую карточку за симуляцию. Да, такой футбол нам не нужен. КРАСНАЯ!
Фол, нарушение
61'
Качер Мирослав ныряет в попытке получить право на штрафной
61'
Michael Lueftner выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Мандоус Алеш выбил мяч подальше от ворот.
61'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Шкварка Михал из команды Жилина делает навес
Угловой
60'
Шкварка Михал из команды Жилина разыграл угловой с левого угла.
60'
Хогли Том выбил мяч на угловой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
58'
Игрок клуба "Жилина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Тактическая замена. Yusuf Otubanjo уходит с поля и его заменяет Шейдаев Рамиль
Желтая карточка
57'
Ivan Santiago Diaz получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Ivan Santiago Diaz из команды Жилина. Это Вербич Беньямин заработал фол.
57'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Шкварка Михал из команды Жилина делает навес
56'
Хогли Том из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
56'
Удар от ворот произведет Жилина
56'
Павлович Андрия из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
56'
Грегуш Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Кралик Мартин из команды Жилина опасно играет. Чуть не пострадал Сотириу Пиерос.
Офсайд
55'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
54'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
54'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Удар от ворот произведет Жилина
Травма, повреждение
54'
Вавро Денис возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Вавро Денис получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
53'
Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
52'
Шпалек Николас наказан за толчок Бенгтссон Пьер
Желтая карточка
51'
Квист Вильям получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
51'
Грегуш Ян коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Фол, нарушение
50'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген. Это Ivan Santiago Diaz заработал фол.
49'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Шкварка Михал из команды Жилина подал угловой справа.
48'
Michael Lueftner выбил мяч на угловой.
48'
Yusuf Otubanjo из команды Жилина делает навес прямо в штрафную.
48'
Шпалек Николас из команды Жилина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
47'
Янкаускас Элигиюс из команды Жилина в офсайде
Фол, нарушение
47'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген. Это Шпалек Николас заработал фол.
47'
Шкварка Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Грегуш Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Kristian Vallo из команды Жилина. Это Сотириу Пиерос заработал фол.
46'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Туту Юссеф уходит с поля и его заменяет Michael Lueftner
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
45'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает подножку. Ivan Santiago Diaz заработал фол.
45'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Вавро Денис выбил мяч подальше от ворот.
44'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Шкварка Михал из команды Жилина подал угловой справа.
44'
Шкварка Михал нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Шкварка Михал из команды Жилина устремляется вперед с мячом.
43'
Игроки ФК "Жилина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Kristian Vallo из команды Жилина отвел угрозу отличным подкатом
43'
Вербич Беньямин на финте ушёл от оппонента.
42'
Yusuf Otubanjo нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Yusuf Otubanjo из команды Жилина устремляется вперед с мячом.
41'
Кралик Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ольсен Робин выбил мяч подальше от ворот.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Янкаускас Элигиюс сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шпалек Николас из клуба "Жилина" отправил мяч головой в ворота.
39'
Янкаускас Элигиюс из команды Жилина делает навес
39'
Йоханссон Эрик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
39'
Игроки ФК "Жилина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Удар от ворот произведет Жилина
Офсайд
38'
Шпалек Николас из команды Жилина в офсайде
38'
Качер Мирослав из команды Жилина делает навес
37'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Янкаускас Элигиюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
36'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
35'
Качер Мирослав получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Качер Мирослав из команды Жилина делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Шпалек Николас из команды Жилина делает навес
34'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Шкварка Михал из команды Жилина делает навес
34'
Игрок клуба "Жилина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает подножку. Шпалек Николас заработал фол.
33'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Павлович Андрия бьет в штангу и упускает момент забить!
32'
Удар от ворот произведет Копенгаген
32'
Мазань Роберт из команды Жилина делает навес
Угловой
32'
Шкварка Михал из команды Жилина разыграл угловой с левого угла.
32'
Павлович Андрия выбил мяч на угловой.
Угловой
32'
Мазань Роберт из команды Жилина подал угловой слева.
31'
Хогли Том выбил мяч на угловой.
31'
Kristian Vallo из команды Жилина делает навес
30'
Удар от ворот произведет Копенгаген
30'
Вавро Денис из команды Жилина делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Шкварка Михал из команды Жилина подал угловой справа.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
29'
Шкварка Михал из команды Жилина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шкварка Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Шкварка Михал заработал фол.
27'
Туту Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
27'
Хогли Том выбил мяч подальше от ворот.
27'
Yusuf Otubanjo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Грегуш Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Шпалек Николас из команды Жилина делает подножку. Туту Юссеф заработал фол.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Вавро Денис попал в створ, но вратарь справился с ударом.
25'
Шпалек Николас из команды Жилина делает передачу за спину защитников.
25'
Игроки ФК "Жилина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Кралик Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
24'
Качер Мирослав атакует сзади соперника. Вербич Беньямин пострадал.
22'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Kristian Vallo из команды Жилина делает навес
Офсайд
22'
Yusuf Otubanjo из команды Жилина в офсайде
22'
Кралик Мартин выбил мяч подальше от ворот.
21'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Кралик Мартин выбил мяч подальше от ворот.
21'
Качер Мирослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
20'
Мазань Роберт из команды Жилина делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
Фол, нарушение
19'
Ivan Santiago Diaz из команды Жилина делает подножку. Павлович Андрия заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Вавро Денис из команды Жилина. Это Сотириу Пиерос заработал фол.
18'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Янкаускас Элигиюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
17'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
17'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
16'
Удар от ворот произведет Копенгаген
16'
Качер Мирослав отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Игрок клуба "Жилина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает подножку. Шкварка Михал заработал фол.
14'
Павлович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Жилина
12'
Сотириу Пиерос имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
12'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
12'
Ivan Santiago Diaz из команды Жилина отвел угрозу отличным подкатом
12'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
11'
Удар от ворот произведет Копенгаген
11'
После штрафного удара, исполненного командой Жилина мяч не попадает по воротам
Фол, нарушение
11'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Вавро Денис
10'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Шпалек Николас из команды Жилина делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Офсайд
9'
Yusuf Otubanjo из команды Жилина в офсайде
9'
Шпалек Николас из команды Жилина делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
8'
Качер Мирослав из команды Жилина в офсайде
8'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Вавро Денис выбил мяч подальше от ворот.
8'
Kristian Vallo из команды Жилина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Kristian Vallo из команды Жилина делает навес
7'
Игроки ФК "Жилина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Шкварка Михал из команды Жилина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Копенгаген
6'
Шкварка Михал бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
6'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
6'
Шпалек Николас из команды Жилина делает неудачный навес.
Фол, нарушение
5'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Вавро Денис
5'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Кралик Мартин из команды Жилина опасно играет. Чуть не пострадал Павлович Андрия.
4'
Янкаускас Элигиюс нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Янкаускас Элигиюс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
3'
Вавро Денис выбил мяч подальше от ворот.
3'
Игрок клуба "Жилина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Шкварка Михал наказан за толчок Вербич Беньямин
2'
Вавро Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мазань Роберт из команды Жилина делает навес
1'
Игрок клуба "Жилина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Шкварка Михал из команды Жилина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Игрок клуба "Жилина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Кралик Мартин из команды Жилина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жилина". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Жилина 1:3 Копенгаген
Жилина
11.6% (22)
Ничья:
39.2% (74)
Копенгаген
49.2% (93)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.3% (61)
Копенгаген:
24.3% (46)
Копенгаген:
16.9% (32)
Жилина:
6.3% (12)
Копенгаген:
4.8% (9)
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