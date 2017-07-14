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Стадион:
Алашкерт
 
Позже
БАТЭ
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Алашкерт - БАТЭ, который состоится 18.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Алашкерт - БАТЭ
Алашкерт
11.9% (8)
Ничья:
26.9% (18)
БАТЭ
61.2% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

БАТЭ:
38.8% (26)
Ничья:
23.9% (16)
БАТЭ:
13.4% (9)
БАТЭ:
9% (6)
Алашкерт:
4.5% (3)
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