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Стадион:
Кукес
 
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Шериф
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кукес - Шериф, который состоится 19.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Кукес - Шериф
Кукес
33.3% (28)
Ничья:
40.5% (34)
Шериф
26.2% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.7% (30)
Кукес:
14.3% (12)
Шериф:
13.1% (11)
Кукес:
10.7% (9)
Шериф:
9.5% (8)
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