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  5. 2-й квалификационный раунд
Стадион: Зрители: 3817
Слован Братислава
0:1
Конец матча
Люнгбю
0'
56' Желтая карточка
Де Кампс Юри
73' Желтая карточка
Ламб Микаэл
0:1
75' Гол
Кьяер Йеппе
77' Желтая карточка
Андерсен Миккель
80' Желтая карточка
Йеспер Чристджансен
82' Желтая карточка
Соренсен Томас III
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
94'
После дальнего удара, который нанес Кьяер Йеппе мяч отбит вратарем
93'
Джеппе Брандруп ошибается в защите.
93'
Удар от ворот произведет Люнгбю
93'
Кубик Франтишек имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

92'
Шефчик Самуэл нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает навес
92'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Виттек Роберт из команды Слован Братислава делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 3817 болельщиков
88'
Удар от ворот произведет Слован Братислава
88'
Вратарь парирует удар, который нанес Блуме Брор, и мяч снова в игре
88'
Блуме Брор на финте ушёл от оппонента.
87'
Удар от ворот произведет Люнгбю
87'
Виттек Роберт из команды Слован Братислава бьет головой мимо ворот
87'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает навес
87'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава подал угловой слева.
87'
Ламб Микаэл выбил мяч на угловой.
Угловой
86'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
83'
Удар от ворот произведет Люнгбю
83'
Шефчик Самуэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Соренсен Томас III получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Соренсен Томас III совершает грубый фол. Мареш Якуб был жертвой
Офсайд
80'
Виттек Роберт из команды Слован Братислава в офсайде
80'
Савичевич Вукан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
80'
Йеспер Чристджансен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю опасно играет. Чуть не пострадал Де Кампс Юри.
78'
Удар от ворот произведет Люнгбю
78'
Виттек Роберт имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
78'
Шефчик Самуэл из команды Слован Братислава сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Желтая карточка
77'
Андерсен Миккель получил жёлтую карточку за затяжку времени.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
76'
Виттек Роберт наказан за толчок Ламб Микаэл
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Бойсен Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю добил мяч в ворота.
75'
Бойсен Давид из команды Люнгбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
75'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
74'
Удар от ворот произведет Люнгбю
74'
Чаврич Александр бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
73'
Ламб Микаэл получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю опасно играет. Чуть не пострадал Мареш Якуб.
71'
Тактическая замена. Схет Митчелл уходит с поля и его заменяет Шефчик Самуэл
71'
Тактическая замена. Голошко Филип уходит с поля и его заменяет Виттек Роберт
71'
Удар от ворот произведет Люнгбю
71'
Чаврич Александр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Удар от ворот произведет Люнгбю
66'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Тактическая замена. Фосгаард Лассе уходит с поля и его заменяет Кьяер Йеппе
Офсайд
65'
Голошко Филип из команды Слован Братислава в офсайде
64'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
64'
После дальнего удара, который нанес Джеппе Брандруп мяч отбит вратарем
61'
Оджо Ким получил травму и заменен. Бойсен Давид выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает навес
59'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Оджо Ким получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
57'
Оджо Ким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
56'
Де Кампс Юри получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Де Кампс Юри совершает грубый фол. Оджо Ким был жертвой
Травма, повреждение
56'
Де Кампс Юри возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
56'
Де Кампс Юри получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
55'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Де Кампс Юри заработал фол.
Офсайд
51'
Оджо Ким из команды Люнгбю в офсайде
51'
Удар от ворот произведет Люнгбю
51'
Савичевич Вукан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
49'
Голошко Филип из команды Слован Братислава делает подножку. Рюгаард-Йенсен Миккел заработал фол.
Фол, нарушение
49'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Де Кампс Юри заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает подножку. Де Кампс Юри заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает подножку. Де Кампс Юри заработал фол.
46'
Тактическая замена. Ларсен Кристоффер III уходит с поля и его заменяет Рюгаард-Йенсен Миккел
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
45'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю в офсайде
45'
Рундич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
45'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
42'
Удар от ворот произведет Люнгбю
42'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
40'
Эрнсков Мартин наказан за толчок Савичевич Вукан
40'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава опасно играет. Чуть не пострадал Фосгаард Лассе.
39'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
38'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава подал угловой справа.
38'
Джеппе Брандруп выбил мяч на угловой.
38'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
38'
Де Кампс Юри из команды Слован Братислава делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Грейф Доминик вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Секулич Борис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
35'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает навес
34'
Удар от ворот произведет Люнгбю
34'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает неудачный навес.
34'
Голошко Филип мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
34'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
32'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава подал угловой справа.
32'
Савичевич Вукан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Де Кампс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Де Кампс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Голошко Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает навес
Фол, нарушение
29'
Де Кампс Юри из команды Слован Братислава опасно играет. Чуть не пострадал Фосгаард Лассе.
Описание гола
28'
Гол, который забил Кубик Франтишек не засчитан.
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Савичевич Вукан, и мяч снова в игре
28'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава делает пас партнеру.
26'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Офсайд
25'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава в офсайде
Фол, нарушение
24'
Кубик Франтишек наказан за толчок Фосгаард Лассе
22'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Фол, нарушение
22'
Голошко Филип наказан за толчок Эрнсков Мартин
21'
Удар от ворот произведет Слован Братислава
21'
Ламб Микаэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Де Кампс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
20'
Блуме Брор из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
20'
Салата Корнел выбил мяч на угловой.
20'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Оджо Ким из команды Люнгбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
19'
Мареш Якуб блокирует соперника. Соренсен Томас III заработал своей команде штрафной.
18'
После дальнего удара, который нанес Савичевич Вукан мяч отбит вратарем
18'
Удар от ворот произведет Люнгбю
18'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает неудачный навес.
17'
Удар от ворот произведет Слован Братислава
17'
Рундич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
16'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает подножку. Де Кампс Юри заработал фол.
15'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава подал угловой справа.
15'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Слован Братислава
13'
Блуме Брор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Рундич Милан ошибается в защите.
12'
Удар от ворот произведет Слован Братислава
12'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает неудачный навес.
Угловой
12'
Блуме Брор из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
12'
Рундич Милан выбил мяч на угловой.
12'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
11'
Удар от ворот произведет Слован Братислава
11'
Оджо Ким из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
11'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает навес
9'
Удар от ворот произведет Слован Братислава
9'
Эрнсков Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Схет Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
8'
Голошко Филип из команды Слован Братислава делает подножку. Джеппе Брандруп заработал фол.
7'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Мареш Якуб бьет в штангу ударом с лета и упускает момент забить!
7'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает отличный навес.
7'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
5'
Оджо Ким из команды Люнгбю в офсайде
5'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Савичевич Вукан наказан за толчок Блуме Брор
Фол, нарушение
2'
Оджо Ким из команды Люнгбю опасно играет. Чуть не пострадал Кубик Франтишек.
2'
Удар от ворот произведет Люнгбю
2'
Голошко Филип бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
1'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Слован Братислава". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pasienky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Слован Братислава 0:1 Люнгбю
Слован Братислава
92.3% (168)
Ничья:
4.9% (9)
Люнгбю
2.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Слован Братислава:
31.3% (57)
Слован Братислава:
29.7% (54)
Слован Братислава:
23.6% (43)
Ничья:
4.4% (8)
Слован Братислава:
3.8% (7)
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