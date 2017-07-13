Стадион: Пасиенки Зрители: 3817
0:1
Конец матча
56' Желтая карточкаДе Кампс Юри
73' Желтая карточкаЛамб Микаэл
0:1
75' ГолКьяер Йеппе
77' Желтая карточкаАндерсен Миккель
80' Желтая карточкаЙеспер Чристджансен
82' Желтая карточкаСоренсен Томас III
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
94'
После дальнего удара, который нанес Кьяер Йеппе мяч отбит вратарем
93'
Джеппе Брандруп ошибается в защите.
93'
93'
Кубик Франтишек имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Шефчик Самуэл нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает навес
92'
92'
92'
Виттек Роберт из команды Слован Братислава делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
91'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
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88'
88'
Вратарь парирует удар, который нанес Блуме Брор, и мяч снова в игре
88'
Блуме Брор на финте ушёл от оппонента.
87'
87'
Виттек Роберт из команды Слован Братислава бьет головой мимо ворот
87'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает навес
87'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава подал угловой слева.
87'
Ламб Микаэл выбил мяч на угловой.
86'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
83'
83'
Шефчик Самуэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Соренсен Томас III получает желтую карточку.
82'
Соренсен Томас III совершает грубый фол. Мареш Якуб был жертвой
80'
Виттек Роберт из команды Слован Братислава в офсайде
80'
Савичевич Вукан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
Йеспер Чристджансен получает желтую карточку.
80'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю опасно играет. Чуть не пострадал Де Кампс Юри.
78'
78'
Виттек Роберт имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
78'
Шефчик Самуэл из команды Слован Братислава сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
77'
Андерсен Миккель получил жёлтую карточку за затяжку времени.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
76'
Виттек Роберт наказан за толчок Ламб Микаэл
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Бойсен Давид сделал результативную передачу.
75'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю добил мяч в ворота.
75'
Бойсен Давид из команды Люнгбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
75'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
74'
74'
Чаврич Александр бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
73'
Ламб Микаэл получает желтую карточку.
73'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю опасно играет. Чуть не пострадал Мареш Якуб.
71'
Тактическая замена. Схет Митчелл уходит с поля и его заменяет Шефчик Самуэл
71'
Тактическая замена. Голошко Филип уходит с поля и его заменяет Виттек Роберт
71'
71'
Чаврич Александр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
66'
66'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Тактическая замена. Фосгаард Лассе уходит с поля и его заменяет Кьяер Йеппе
65'
Голошко Филип из команды Слован Братислава в офсайде
64'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
64'
После дальнего удара, который нанес Джеппе Брандруп мяч отбит вратарем
61'
Оджо Ким получил травму и заменен. Бойсен Давид выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает навес
59'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Оджо Ким получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
57'
Оджо Ким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Де Кампс Юри получает желтую карточку.
56'
Де Кампс Юри совершает грубый фол. Оджо Ким был жертвой
56'
Де Кампс Юри возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Де Кампс Юри получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Де Кампс Юри заработал фол.
51'
51'
Савичевич Вукан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
49'
Голошко Филип из команды Слован Братислава делает подножку. Рюгаард-Йенсен Миккел заработал фол.
49'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Де Кампс Юри заработал фол.
47'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает подножку. Де Кампс Юри заработал фол.
46'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает подножку. Де Кампс Юри заработал фол.
46'
Тактическая замена. Ларсен Кристоффер III уходит с поля и его заменяет Рюгаард-Йенсен Миккел
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю в офсайде
45'
Рундич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
45'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
42'
42'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Эрнсков Мартин наказан за толчок Савичевич Вукан
40'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава опасно играет. Чуть не пострадал Фосгаард Лассе.
39'
38'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
38'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Джеппе Брандруп выбил мяч на угловой.
38'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
38'
Де Кампс Юри из команды Слован Братислава делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Грейф Доминик вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Секулич Борис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
35'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает навес
34'
34'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает неудачный навес.
34'
Голошко Филип мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
34'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
32'
32'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Савичевич Вукан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
32'
Де Кампс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Де Кампс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Голошко Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
30'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает навес
29'
Де Кампс Юри из команды Слован Братислава опасно играет. Чуть не пострадал Фосгаард Лассе.
28'
Чаврич Александр наказан за толчок Йонассон Халльгримур
28'
Гол, который забил Кубик Франтишек не засчитан.
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Савичевич Вукан, и мяч снова в игре
28'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава делает пас партнеру.
26'
26'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава в офсайде
24'
Кубик Франтишек наказан за толчок Фосгаард Лассе
22'
22'
Голошко Филип наказан за толчок Эрнсков Мартин
21'
21'
Ламб Микаэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Де Кампс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Блуме Брор из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
20'
Салата Корнел выбил мяч на угловой.
20'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Мареш Якуб блокирует соперника. Соренсен Томас III заработал своей команде штрафной.
18'
После дальнего удара, который нанес Савичевич Вукан мяч отбит вратарем
18'
18'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает неудачный навес.
17'
17'
Рундич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает навес
16'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает подножку. Де Кампс Юри заработал фол.
15'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
13'
13'
Блуме Брор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Рундич Милан ошибается в защите.
12'
12'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю делает неудачный навес.
12'
Блуме Брор из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
12'
Рундич Милан выбил мяч на угловой.
12'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
11'
11'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
10'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает навес
9'
9'
Эрнсков Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
8'
Схет Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
8'
Голошко Филип из команды Слован Братислава делает подножку. Джеппе Брандруп заработал фол.
7'
7'
Мареш Якуб бьет в штангу ударом с лета и упускает момент забить!
7'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает отличный навес.
7'
5'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
3'
Савичевич Вукан наказан за толчок Блуме Брор
2'
Оджо Ким из команды Люнгбю опасно играет. Чуть не пострадал Кубик Франтишек.
2'
2'
Голошко Филип бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Слован Братислава". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pasienky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Слован Братислава 0:1 Люнгбю
Слован Братислава
92.3% (168)
Ничья:
4.9% (9)
Люнгбю
2.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Слован Братислава:
31.3% (57)
2:1 Слован Братислава:
29.7% (54)
2:0 Слован Братислава:
23.6% (43)
1:1 Ничья:
4.4% (8)
3:1 Слован Братислава:
3.8% (7)
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