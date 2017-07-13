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  4. Лига Европы
  5. 2-й квалификационный раунд
Стадион: Зрители: 8034
Ференцварош
2:4
Конец матча
Митьюлланд
0'
1:0
22' Гол
Ботка Эндре
33' Желтая карточка
Джанус Драчманн
2:0
42' Гол
Варга Роланд
45' Красная карточка
Кох Юлиан
2:1
45' Пенальти
Поульсен Якоб
60' Желтая карточка
Хенде Марк-Даль
2:2
61' Гол
Поульсен Якоб
64' Желтая карточка
Мутари Амаду
2:3
67' Пенальти
Поульсен Якоб
72' Желтая карточка
Хансен Киан
75' Желтая карточка
Ниссен Расмус
76' Желтая карточка
Ботка Эндре
83' Желтая карточка
Батик Бенче
2:4
90' Гол
Онуачу Пол
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Варга Роланд из команды Ференцварош подал угловой справа.
94'
После удара головой, который сделал Батик Бенче мяч выносится вратарем на угловой
94'
Варга Роланд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Фол, нарушение
93'
Риис Кристиан наказан за толчок Balazs Lovrencsics
Фол, нарушение
93'
Онуачу Пол наказан за толчок Леандро де Алмейда
92'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Balazs Lovrencsics из команды Ференцварош делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Онуачу Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас
89'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
88'
Онуачу Пол наказан за толчок Батик Бенче
87'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
87'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Леандро де Алмейда нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 8034 болельщиков
86'
Беле Лукач пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
86'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Варга Роланд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает подножку. Горриаран Фернандо заработал фол.
85'
Игрок клуба "Ференцварош" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
85'
Беле Лукач отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Варга Роланд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Спарв Тим наказан за толчок Balazs Lovrencsics
84'
Удар от ворот произведет Ференцварош
84'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
84'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
83'
Батик Бенче получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Батик Бенче из команды Ференцварош опасно играет. Чуть не пострадал Онуачу Пол.
82'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
82'
Хансен Йеспер неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
82'
Варга Роланд из команды Ференцварош делает навес
Фол, нарушение
81'
Balazs Lovrencsics из команды Ференцварош делает подножку. Хенде Марк-Даль заработал фол.
Фол, нарушение
80'
Поульсен Якоб наказан за толчок Варга Роланд
80'
Игрок клуба "Ференцварош" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Игрок клуба "Ференцварош" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Варга Роланд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Ниссен Расмус наказан за толчок Беле Лукач
Офсайд
77'
Balazs Lovrencsics из команды Ференцварош в офсайде
77'
Тактическая замена. Пришкин Тамаш уходит с поля и его заменяет Balazs Lovrencsics
Желтая карточка
76'
Ботка Эндре получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Ботка Эндре ныряет в попытке получить право на штрафной
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Варга Роланд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
75'
Ниссен Расмус получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Горриаран Фернандо.
74'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Хансен Киан получил травму и заменен. Риис Кристиан выходит на поле.
73'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Кроон Симон
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Леандро де Алмейда из команды Ференцварош бьет головой мимо ворот
72'
Варга Роланд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
72'
Хансен Киан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Хансен Киан совершает грубый фол. Пришкин Тамаш был жертвой
Фол, нарушение
71'
Спарв Тим наказан за толчок Пришкин Тамаш
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Тактическая замена. Мутари Амаду уходит с поля и его заменяет Беле Лукач
70'
Удар от ворот произведет Ференцварош
70'
Онуачу Пол отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Леандро де Алмейда сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
69'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
69'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Варга Роланд из команды Ференцварош делает навес
69'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Мутари Амаду из команды Ференцварош делает навес
Фол, нарушение
68'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Ловренчич Герге
Фол, нарушение
68'
Дуэлунд Миккель наказан за толчок Гера Золтан
Описание гола
67'
Г О О О О О Л - Поульсен Якоб из команды Митьюлланд забивает пенальти
Фол, нарушение
66'
ПЕНАЛЬТИ! – Гера Золтан фолит в штрафной площади. Дуэлунд Миккель пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Спарв Тим из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
65'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Джанус Драчманн уходит с поля и его заменяет Дуэлунд Миккель
Желтая карточка
64'
Мутари Амаду получает желтую карточку.
Фол, нарушение
64'
Мутари Амаду совершает грубый фол. Хансен Йеспер был жертвой
62'
Пришкин Тамаш попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
Мутари Амаду из команды Ференцварош попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Мутари Амаду из команды Ференцварош устремляется вперед с мячом.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Поульсен Якоб отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
60'
Хенде Марк-Даль получает желтую карточку за грубое нарушение
Фол, нарушение
59'
Гера Золтан из команды Ференцварош делает подножку. Спарв Тим заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Ференцварош
56'
После дальнего удара, который нанес Хассан Рилван мяч отбит вратарем
56'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Игрок клуба "Ференцварош" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
55'
Онуачу Пол возвращается на поле, всё в порядке.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
54'
Онуачу Пол получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
53'
Онуачу Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
53'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
52'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Горриаран Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Батик Бенче наказан за толчок Онуачу Пол
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Ференцварош
48'
Поульсен Якоб бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Тактическая замена. Педру Руй II уходит с поля и его заменяет Батик Бенче
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Описание гола
46'
Г О О О О О Л - Поульсен Якоб из команды Митьюлланд забивает пенальти
46'
УДАЛЕНИЕ! Кох Юлиан получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
46'
ПЕНАЛЬТИ! – Кох Юлиан сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Онуачу Пол заработал пенальти для своей команды
45'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
44'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Педру Руй II.
44'
Кох Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Горриаран Фернандо наказан за толчок Спарв Тим
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Варга Роланд отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
41'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Горриаран Фернандо заработал фол.
41'
Хассан Рилван нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
Спарв Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
39'
Педру Руй II наказан за толчок Поульсен Якоб
38'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
38'
Гера Золтан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
38'
Варга Роланд из команды Ференцварош подал угловой справа.
Травма, повреждение
38'
Мутари Амаду возвращается на поле, всё в порядке.
38'
После удара головой, который сделал Педру Руй II мяч выносится вратарем на угловой
37'
Варга Роланд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Мутари Амаду получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
37'
Мутари Амаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Мутари Амаду заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд. Это Леандро де Алмейда заработал фол.
Офсайд
35'
Варга Роланд из команды Ференцварош в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Варга Роланд из команды Ференцварош подал угловой слева.
35'
Ниссен Расмус выбил мяч на угловой.
Угловой
35'
Варга Роланд из команды Ференцварош подал угловой слева.
35'
Леандро де Алмейда бьет и мяч от рикошета проходит мимо
34'
Варга Роланд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает подножку. Мутари Амаду заработал фол.
33'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Варга Роланд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Джанус Драчманн получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Джанус Драчманн совершает грубый фол. Пришкин Тамаш был жертвой
31'
Игрок клуба "Ференцварош" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
31'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
30'
Игрок клуба "Ференцварош" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
29'
Мутари Амаду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Ловренчич Герге из команды Ференцварош делает навес
29'
Игрок клуба "Ференцварош" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Варга Роланд из команды Ференцварош делает навес
Фол, нарушение
27'
Пришкин Тамаш из команды Ференцварош делает подножку. Хансен Киан заработал фол.
26'
Леандро де Алмейда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
25'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
24'
Горриаран Фернандо из команды Ференцварош делает подножку. Поульсен Якоб заработал фол.
Описание гола
22'
ГОООООЛ - Ботка Эндре из команды Ференцварош забивает из-за штрафной площади
22'
Пришкин Тамаш на финте ушёл от оппонента.
21'
Игрок клуба "Ференцварош" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Варга Роланд
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Поульсен Якоб бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
20'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
18'
Ниссен Расмус наказан за толчок Мутари Амаду
18'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
17'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
17'
Хансен Киан наказан за толчок Пришкин Тамаш
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Хенде Марк-Даль пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
15'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
14'
Гера Золтан выбил мяч на угловой.
Угловой
14'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Леандро де Алмейда выбил мяч на угловой.
13'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
12'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Горриаран Фернандо заработал фол.
11'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Варга Роланд из команды Ференцварош делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ботка Эндре из команды Ференцварош делает навес
10'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Варга Роланд из команды Ференцварош делает навес
Угловой
10'
Варга Роланд из команды Ференцварош разыграл угловой с левого угла.
8'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Варга Роланд из команды Ференцварош подал угловой слева.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Хансен Йеспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Хансен Киан выбил мяч на угловой.
7'
Пришкин Тамаш оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Фол, нарушение
7'
Онуачу Пол наказан за толчок Кох Юлиан
7'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
6'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
6'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
5'
Леандро де Алмейда выбил мяч на угловой.
5'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
5'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Варга Роланд из команды Ференцварош подал угловой слева.
4'
Мутари Амаду из команды Ференцварош попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Мутари Амаду из команды Ференцварош устремляется вперед с мячом.
4'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
4'
Педру Руй II из команды Ференцварош бьет головой мимо ворот
3'
Варга Роланд из команды Ференцварош делает пас партнеру.
3'
Игрок клуба "Ференцварош" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Онуачу Пол пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
2'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
1'
Хассан Рилван наказан за толчок Ловренчич Герге
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ференцварош 2:4 Митьюлланд
Ференцварош
44.3% (82)
Ничья:
33.5% (62)
Митьюлланд
22.2% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.7% (55)
Ференцварош:
18.4% (34)
Ференцварош:
12.4% (23)
Митьюлланд:
12.4% (23)
Ференцварош:
7% (13)
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