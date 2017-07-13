Стадион: Групама Арена Зрители: 8034
2:4
Конец матча
1:0
22' ГолБотка Эндре
33' Желтая карточкаДжанус Драчманн
2:0
42' ГолВарга Роланд
45' Красная карточкаКох Юлиан
2:1
45' ПенальтиПоульсен Якоб
60' Желтая карточкаХенде Марк-Даль
2:2
61' ГолПоульсен Якоб
64' Желтая карточкаМутари Амаду
2:3
67' ПенальтиПоульсен Якоб
72' Желтая карточкаХансен Киан
75' Желтая карточкаНиссен Расмус
76' Желтая карточкаБотка Эндре
83' Желтая карточкаБатик Бенче
2:4
90' ГолОнуачу Пол
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
94'
Варга Роланд из команды Ференцварош подал угловой справа.
94'
После удара головой, который сделал Батик Бенче мяч выносится вратарем на угловой
94'
93'
Риис Кристиан наказан за толчок Balazs Lovrencsics
93'
Онуачу Пол наказан за толчок Леандро де Алмейда
92'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Balazs Lovrencsics из команды Ференцварош делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Онуачу Пол записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас
89'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Онуачу Пол наказан за толчок Батик Бенче
87'
87'
87'
Леандро де Алмейда нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 8034 болельщиков
86'
Беле Лукач пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
86'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает подножку. Горриаран Фернандо заработал фол.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
85'
Беле Лукач отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
84'
84'
Спарв Тим наказан за толчок Balazs Lovrencsics
84'
84'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
84'
83'
Батик Бенче получает желтую карточку.
83'
Батик Бенче из команды Ференцварош опасно играет. Чуть не пострадал Онуачу Пол.
82'
82'
Хансен Йеспер неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
82'
81'
Balazs Lovrencsics из команды Ференцварош делает подножку. Хенде Марк-Даль заработал фол.
80'
Поульсен Якоб наказан за толчок Варга Роланд
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
79'
Дуэлунд Миккель наказан за толчок Горриаран Фернандо
79'
78'
78'
Ниссен Расмус наказан за толчок Беле Лукач
77'
Balazs Lovrencsics из команды Ференцварош в офсайде
77'
Тактическая замена. Пришкин Тамаш уходит с поля и его заменяет Balazs Lovrencsics
76'
Ботка Эндре получает желтую карточку.
76'
Ботка Эндре ныряет в попытке получить право на штрафной
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Ниссен Расмус получает желтую карточку.
75'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Горриаран Фернандо.
74'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Хансен Киан получил травму и заменен. Риис Кристиан выходит на поле.
73'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Кроон Симон
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Леандро де Алмейда из команды Ференцварош бьет головой мимо ворот
72'
72'
Хансен Киан получает желтую карточку.
72'
Хансен Киан совершает грубый фол. Пришкин Тамаш был жертвой
71'
Спарв Тим наказан за толчок Пришкин Тамаш
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Тактическая замена. Мутари Амаду уходит с поля и его заменяет Беле Лукач
70'
70'
Онуачу Пол отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Леандро де Алмейда сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
69'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
69'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
69'
69'
69'
Мутари Амаду из команды Ференцварош делает навес
68'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Ловренчич Герге
68'
Дуэлунд Миккель наказан за толчок Гера Золтан
67'
Г О О О О О Л - Поульсен Якоб из команды Митьюлланд забивает пенальти
66'
ПЕНАЛЬТИ! – Гера Золтан фолит в штрафной площади. Дуэлунд Миккель пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Спарв Тим из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
65'
64'
Тактическая замена. Джанус Драчманн уходит с поля и его заменяет Дуэлунд Миккель
64'
Мутари Амаду получает желтую карточку.
64'
Мутари Амаду совершает грубый фол. Хансен Йеспер был жертвой
62'
Пришкин Тамаш попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
Мутари Амаду из команды Ференцварош попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Мутари Амаду из команды Ференцварош устремляется вперед с мячом.
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Поульсен Якоб отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Хенде Марк-Даль получает желтую карточку за грубое нарушение
59'
Гера Золтан из команды Ференцварош делает подножку. Спарв Тим заработал фол.
57'
56'
После дальнего удара, который нанес Хассан Рилван мяч отбит вратарем
56'
55'
55'
Онуачу Пол возвращается на поле, всё в порядке.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Онуачу Пол получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
53'
Онуачу Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
52'
52'
Горриаран Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Батик Бенче наказан за толчок Онуачу Пол
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
48'
48'
Поульсен Якоб бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Тактическая замена. Педру Руй II уходит с поля и его заменяет Батик Бенче
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Г О О О О О Л - Поульсен Якоб из команды Митьюлланд забивает пенальти
46'
УДАЛЕНИЕ! Кох Юлиан получил жёлтую карточку и покинул поле.
46'
ПЕНАЛЬТИ! – Кох Юлиан сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Онуачу Пол заработал пенальти для своей команды
45'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
44'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Педру Руй II.
44'
Кох Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Горриаран Фернандо наказан за толчок Спарв Тим
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Варга Роланд отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
41'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Горриаран Фернандо заработал фол.
41'
Хассан Рилван нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
Спарв Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
39'
Педру Руй II наказан за толчок Поульсен Якоб
38'
38'
Гера Золтан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Варга Роланд из команды Ференцварош подал угловой справа.
38'
Мутари Амаду возвращается на поле, всё в порядке.
38'
После удара головой, который сделал Педру Руй II мяч выносится вратарем на угловой
37'
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Мутари Амаду получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Мутари Амаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Мутари Амаду заработал фол.
36'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд. Это Леандро де Алмейда заработал фол.
35'
Варга Роланд из команды Ференцварош в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Ниссен Расмус выбил мяч на угловой.
35'
35'
Леандро де Алмейда бьет и мяч от рикошета проходит мимо
34'
34'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает подножку. Мутари Амаду заработал фол.
33'
33'
33'
Джанус Драчманн получает желтую карточку.
33'
Джанус Драчманн совершает грубый фол. Пришкин Тамаш был жертвой
31'
31'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
29'
Мутари Амаду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Ловренчич Герге из команды Ференцварош делает навес
29'
29'
29'
27'
Пришкин Тамаш из команды Ференцварош делает подножку. Хансен Киан заработал фол.
26'
Леандро де Алмейда выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
25'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Горриаран Фернандо из команды Ференцварош делает подножку. Поульсен Якоб заработал фол.
22'
ГОООООЛ - Ботка Эндре из команды Ференцварош забивает из-за штрафной площади
22'
Пришкин Тамаш на финте ушёл от оппонента.
21'
20'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Варга Роланд
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Поульсен Якоб бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
20'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
18'
Ниссен Расмус наказан за толчок Мутари Амаду
18'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
17'
17'
Хансен Киан наказан за толчок Пришкин Тамаш
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Хенде Марк-Даль пробил головой, вратарь справился с ударом.
15'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
14'
Гера Золтан выбил мяч на угловой.
14'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Леандро де Алмейда выбил мяч на угловой.
13'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
12'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Горриаран Фернандо заработал фол.
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
10'
Ботка Эндре из команды Ференцварош делает навес
10'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Варга Роланд из команды Ференцварош разыграл угловой с левого угла.
8'
8'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Хансен Йеспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Хансен Киан выбил мяч на угловой.
7'
Пришкин Тамаш оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
7'
Онуачу Пол наказан за толчок Кох Юлиан
7'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
6'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
6'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
5'
Леандро де Алмейда выбил мяч на угловой.
5'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
5'
4'
Мутари Амаду из команды Ференцварош попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Мутари Амаду из команды Ференцварош устремляется вперед с мячом.
4'
4'
Педру Руй II из команды Ференцварош бьет головой мимо ворот
3'
Варга Роланд из команды Ференцварош делает пас партнеру.
3'
3'
Онуачу Пол пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес
2'
2'
1'
Хассан Рилван наказан за толчок Ловренчич Герге
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ференцварош 2:4 Митьюлланд
Ференцварош
44.3% (82)
Ничья:
33.5% (62)
Митьюлланд
22.2% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.7% (55)
2:1 Ференцварош:
18.4% (34)
1:0 Ференцварош:
12.4% (23)
1:2 Митьюлланд:
12.4% (23)
2:0 Ференцварош:
7% (13)
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