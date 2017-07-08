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Стадион: Ortalyk Tsentralnyi
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Кайрат (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 09.07.2017 Акжайык 0:1 Кайрат ПЛ
- 06.07.2017 Атлантас 1:2 Кайрат ЛЕ
- 29.06.2017 Кайрат 6:0 Атлантас ЛЕ
- 24.06.2017 Ордабасы 0:2 Кайрат ПЛ
- 21.06.2017 Кайрат 3:1 Ордабасы КК
- 17.06.2017 Кайрат 2:0 Тобол ПЛ
- 03.06.2017 Кайрат 4:1 Шахтёр Караганда ПЛ
- 31.05.2017 Кайрат 3:0 Астана ПЛ
- 28.05.2017 Кайсар 1:2 Кайрат ПЛ
- 24.05.2017 Ордабасы 0:0 Кайрат КК
- 20.05.2017 Кайрат 4:0 Тараз ПЛ
- 14.05.2017 Окжетпес 2:3 Кайрат ПЛ
- 10.05.2017 Кайрат 2:0 Иртыш Павлодар КК
- 06.05.2017 Атырау 2:1 Кайрат ПЛ
- 02.05.2017 Астана 1:1 Кайрат ПЛ
- 29.04.2017 Кайрат 4:1 Акжайык ПЛ
- 23.04.2017 Иртыш Павлодар 3:3 Кайрат ПЛ
- 19.04.2017 Кайрат 2:0 Тараз КК
- 16.04.2017 Кайрат 3:0 Ордабасы ПЛ
- 12.04.2017 Тобол 2:2 Кайрат ПЛ
Скендербеу (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 06.07.2017 Сант-Хулиа 0:5 Скендербеу ЛЕ
- 29.06.2017 Скендербеу 1:0 Сант-Хулиа ЛЕ
- 31.05.2017 Скендербеу 1:3 Динамо Тирана К
- 27.05.2017 Скендербеу 2:2 Партизани С
- 20.05.2017 Кукес 2:0 Скендербеу С
- 15.05.2017 Скендербеу 1:0 Динамо Тирана С
- 10.05.2017 Теута 0:1 Скендербеу С
- 06.05.2017 Скендербеу 4:3 Влажния С
- 30.04.2017 Люфтетари 0:1 Скендербеу С
- 23.04.2017 Лячи 1:5 Скендербеу С
- 15.04.2017 Скендербеу 3:0 Кораби С
- 10.04.2017 Флямуртари 0:1 Скендербеу С
- 02.04.2017 Партизани 1:0 Скендербеу С
- 17.03.2017 Скендербеу 1:1 Кукес С
- 10.03.2017 Динамо Тирана 2:2 Скендербеу С
- 04.03.2017 Скендербеу 1:1 Теута С
- 25.02.2017 Влажния 0:1 Скендербеу С
- 19.02.2017 Скендербеу 3:0 Люфтетари С
- 11.02.2017 Скендербеу 1:0 Лячи С
- 06.02.2017 Кораби 0:1 Скендербеу С
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 55 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кайрат - Скендербеу, который состоится 13.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кайрат - Скендербеу, который состоится 13.07.2017.
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Прогнозы на матч Кайрат - Скендербеу
Кайрат
91.9% (79)
Ничья:
5.8% (5)
Скендербеу
2.3% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Кайрат:
40.7% (35)
2:1 Кайрат:
29.1% (25)
1:0 Кайрат:
16.3% (14)
3:1 Кайрат:
3.5% (3)
0:1 Скендербеу:
2.3% (2)
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