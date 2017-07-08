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Стадион:
Кайрат
 
Позже
Скендербеу
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 55 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кайрат - Скендербеу, который состоится 13.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Кайрат - Скендербеу
Кайрат
91.9% (79)
Ничья:
5.8% (5)
Скендербеу
2.3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Кайрат:
40.7% (35)
Кайрат:
29.1% (25)
Кайрат:
16.3% (14)
Кайрат:
3.5% (3)
Скендербеу:
2.3% (2)
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