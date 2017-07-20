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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: МСХ Арена
0:0
Первый тайм: 32'
4' Желтая карточкаКорнел Черник
13' Желтая карточкаМутари Амаду
31' Желтая карточкаОнуачу Пол
|
13'
31'
Состав команд
33
Онуачу
Пол
90
Дибус
Денеш
20
Гера
Золтан
40
Мутари
Амаду
30
Педру
Руй
II
23
Беле
Лукач
Митьюлланд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Йеспер Вратарь
- 43 Ниссен Расмус Защитник
- 2 Хансен Киан Защитник
- 6 Халсти Маркус Защитник
- 5 Хенде Марк-Даль Защитник
- 7 Поульсен Якоб Полузащитник
- 3 Спарв Тим Полузащитник
- 9 Джанус Драчманн Полузащитник
- 36 Хассан Рилван Нападающий
- 33 Онуачу Пол Нападающий
- 88 Викхейм Густав Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фалькесгор Михаэль Вратарь
- 28 Рёмер Андре Защитник
- 18 Риис Кристиан Защитник
- 70 Новак Филип Защитник
- 22 Дуэлунд Миккель Полузащитник
- 19 Сорлот Александр Нападающий
- 14 Кроон Симон Нападающий
- Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Николаесен Расмус Травмирован
- Борринг Йонас Травмирован
- Ван дер Ваарт Рафаэль Травмирован
Ференцварош 4-4-2
- Основной состав
- 90 Дибус Денеш Вратарь
- 8 Ловренчич Герге Защитник
- 7 Батик Бенче Защитник
- 20 Гера Золтан Защитник
- 17 Корнел Черник Защитник
- 40 Мутари Амаду Полузащитник
- 30 Педру Руй II Полузащитник
- 27 Горриаран Фернандо Полузащитник
- 23 Беле Лукач Полузащитник
- 91 Ловренчич Балаж Нападающий
- 29 Пришкин Тамаш Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Adam Holczer Вратарь
- 22 Отигба Кеннет Защитник
- 16 Леандро де Алмейда Защитник
- 97 Варга Роланд Полузащитник
- 3 Кундрак Норберт Нападающий
- 13 Бёде Даниэль Нападающий
- 51 Andras Csonka
- Главный тренер: Томас Долл
- Травмы и дисквалификации
- Кох Юлиан Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Митьюлланд (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 16.07.2017 Брондбю 4:0 Митьюлланд СД
- 13.07.2017 Ференцварош 2:4 Митьюлланд ЛЕ
- 08.07.2017 Митьюлланд 0:1 Хорсенс ТМК
- 06.07.2017 Дерри Сити 1:4 Митьюлланд ЛЕ
- 29.06.2017 Митьюлланд 6:1 Дерри Сити ЛЕ
- 24.06.2017 Митьюлланд 1:0 Ольборг ТМК
- 01.06.2017 Митьюлланд 3:0 Раннерс СЛЕ
- 28.05.2017 Митьюлланд 0:3 Люнгбю СДЧГ
- 20.05.2017 Нордшелланн 2:3 Митьюлланд СДЧГ
- 17.05.2017 Митьюлланд 3:2 Копенгаген СДЧГ
- 12.05.2017 Сённерйюск 5:2 Митьюлланд СДЧГ
- 07.05.2017 Митьюлланд 4:2 Брондбю СДЧГ
- 04.05.2017 Митьюлланд 1:2 Брондбю КД
- 29.04.2017 Митьюлланд 3:1 Нордшелланн СДЧГ
- 23.04.2017 Копенгаген 3:1 Митьюлланд СДЧГ
- 16.04.2017 Люнгбю 2:2 Митьюлланд СДЧГ
- 09.04.2017 Митьюлланд 3:1 Сённерйюск СДЧГ
- 05.04.2017 Ольборг 2:3 Митьюлланд КД
- 02.04.2017 Брондбю 3:2 Митьюлланд СДЧГ
- 19.03.2017 Митьюлланд 1:2 Нордшелланн СД
Ференцварош (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 16.07.2017 Ференцварош 1:1 Пушкаш-Академия ВПД
- 13.07.2017 Ференцварош 2:4 Митьюлланд ЛЕ
- 06.07.2017 Елгава 0:1 Ференцварош ЛЕ
- 29.06.2017 Ференцварош 2:0 Елгава ЛЕ
- 31.05.2017 Вашаш 1:1 Ференцварош К
- 27.05.2017 Ференцварош 2:0 Уйпешт ВПД
- 20.05.2017 Видеотон 4:1 Ференцварош ВПД
- 17.05.2017 Будафок 2:4 Ференцварош К
- 13.05.2017 Ференцварош 0:0 Дебрецен ВПД
- 06.05.2017 МТК 1:3 Ференцварош ВПД
- 29.04.2017 Ференцварош 3:1 Мезоковезд ВПД
- 26.04.2017 Ференцварош 8:0 Будафок К
- 22.04.2017 Дьёрмот 2:3 Ференцварош ВПД
- 15.04.2017 Ференцварош 1:2 Вашаш ВПД
- 12.04.2017 Пакш 3:1 Ференцварош ВПД
- 08.04.2017 Ференцварош 1:1 Диошдьёр ВПД
- 04.04.2017 Диошдьёр 0:0 Ференцварош К
- 01.04.2017 Гонвед 2:1 Ференцварош ВПД
- 29.03.2017 Ференцварош 2:1 Диошдьёр К
- 11.03.2017 Ференцварош 3:1 Халадаш ВПД
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ференцварош: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 13.07.2017 Ференцварош 2:4 Митьюлланд Лига Европы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Первый тайм
32'
Мутари Амаду из команды Ференцварош делает навес
32'
Онуачу Пол наказан за толчок Горриаран Фернандо
31'
31'
Педру Руй II бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
31'
Ловренчич Герге навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Онуачу Пол получает желтую карточку.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Пришкин Тамаш из команды Ференцварош делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Мутари Амаду на финте ушёл от оппонента.
28'
Гера Золтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Викхейм Густав не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
27'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает подножку. Горриаран Фернандо заработал фол.
26'
Онуачу Пол бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
26'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает подножку. Мутари Амаду заработал фол.
26'
Горриаран Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Гера Золтан выбил мяч на угловой.
24'
Хансен Киан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
23'
Хассан Рилван бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
23'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
22'
22'
Горриаран Фернандо выбил мяч подальше от ворот.
21'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
21'
21'
20'
Спарв Тим имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
20'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный навес.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Беле Лукач из команды Ференцварош отвел угрозу отличным подкатом
18'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
18'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Balazs Lovrencsics из команды Ференцварош делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
17'
Пришкин Тамаш из команды Ференцварош делает навес
17'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Корнел Черник заработал фол.
16'
16'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
16'
Дибус Денеш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
15'
Гера Золтан выбил мяч на угловой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
14'
Ниссен Расмус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Спарв Тим имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
14'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Мутари Амаду получает желтую карточку.
13'
Мутари Амаду из команды Ференцварош опасно играет. Чуть не пострадал Хассан Рилван.
13'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
11'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
11'
Поульсен Якоб наказан за толчок Пришкин Тамаш
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Батик Бенче из команды Ференцварош делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
9'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Пришкин Тамаш наказан за толчок Хансен Киан
8'
7'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Горриаран Фернандо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Ниссен Расмус наказан за толчок Balazs Lovrencsics
6'
Корнел Черник из команды Ференцварош делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
5'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Корнел Черник получает желтую карточку.
4'
Корнел Черник из команды Ференцварош. Это Хассан Рилван заработал фол.
3'
3'
Педру Руй II бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Батик Бенче из команды Ференцварош делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
3'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ловренчич Герге из команды Ференцварош делает навес
2'
Ловренчич Герге на финте ушёл от оппонента.
2'
2'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
1'
Мутари Амаду коснулся мяча рукой.
1'
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ференцварош". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Митьюлланд 0:0 Ференцварош
Митьюлланд
85.1% (154)
Ничья:
9.4% (17)
Ференцварош
5.5% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Митьюлланд:
41.4% (75)
1:0 Митьюлланд:
14.9% (27)
2:0 Митьюлланд:
14.4% (26)
3:1 Митьюлланд:
9.9% (18)
1:1 Ничья:
8.8% (16)
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