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  5. 2-й квалификационный раунд
Стадион:
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 32'
Ференцварош
0'
4' Желтая карточка
Корнел Черник
13' Желтая карточка
Мутари Амаду
31' Желтая карточка
Онуачу Пол
32'
Первый тайм
32'
Мутари Амаду из команды Ференцварош делает навес
Фол, нарушение
32'
Онуачу Пол наказан за толчок Горриаран Фернандо
31'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
31'
Педру Руй II бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
31'
Ловренчич Герге навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Онуачу Пол получает желтую карточку.
Фол, нарушение
30'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Батик Бенче.
30'
Игрок клуба "Ференцварош" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Пришкин Тамаш из команды Ференцварош делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Мутари Амаду на финте ушёл от оппонента.
28'
Гера Золтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Викхейм Густав не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
27'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает подножку. Горриаран Фернандо заработал фол.
26'
Онуачу Пол бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
26'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает подножку. Мутари Амаду заработал фол.
26'
Горриаран Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Гера Золтан выбил мяч на угловой.
24'
Хансен Киан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Батик Бенче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
23'
Хассан Рилван бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
23'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
22'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
22'
Горриаран Фернандо выбил мяч подальше от ворот.
21'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
21'
Игрок клуба "Ференцварош" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Ференцварош
20'
Спарв Тим имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
20'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный навес.
20'
Батик Бенче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Беле Лукач из команды Ференцварош отвел угрозу отличным подкатом
18'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
18'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Balazs Lovrencsics из команды Ференцварош делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
17'
Пришкин Тамаш из команды Ференцварош делает навес
Фол, нарушение
17'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Корнел Черник заработал фол.
16'
Батик Бенче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
16'
Дибус Денеш сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
16'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
15'
Гера Золтан выбил мяч на угловой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
Удар от ворот произведет Ференцварош
14'
Ниссен Расмус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Спарв Тим имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
14'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
13'
Мутари Амаду получает желтую карточку.
Фол, нарушение
13'
Мутари Амаду из команды Ференцварош опасно играет. Чуть не пострадал Хассан Рилван.
13'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Удар от ворот произведет Ференцварош
11'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
Фол, нарушение
11'
Поульсен Якоб наказан за толчок Пришкин Тамаш
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
10'
Батик Бенче из команды Ференцварош делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
9'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
9'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Батик Бенче.
Фол, нарушение
8'
Пришкин Тамаш наказан за толчок Хансен Киан
8'
Игрок клуба "Ференцварош" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Горриаран Фернандо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Ниссен Расмус наказан за толчок Balazs Lovrencsics
6'
Корнел Черник из команды Ференцварош делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
Игрок клуба "Ференцварош" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
5'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
5'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
4'
Корнел Черник получает желтую карточку.
Фол, нарушение
4'
Корнел Черник из команды Ференцварош. Это Хассан Рилван заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
3'
Педру Руй II бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
3'
Батик Бенче из команды Ференцварош делает подножку. Онуачу Пол заработал фол.
3'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ловренчич Герге из команды Ференцварош делает навес
2'
Ловренчич Герге на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
2'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Батик Бенче.
2'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
Фол, нарушение
1'
Мутари Амаду коснулся мяча рукой.
1'
Игрок клуба "Ференцварош" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ференцварош". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Митьюлланд 0:0 Ференцварош
Митьюлланд
85.1% (154)
Ничья:
9.4% (17)
Ференцварош
5.5% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Митьюлланд:
41.4% (75)
Митьюлланд:
14.9% (27)
Митьюлланд:
14.4% (26)
Митьюлланд:
9.9% (18)
Ничья:
8.8% (16)
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