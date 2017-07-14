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Стадион:
Скендербеу
 
Позже
Кайрат
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Скендербеу - Кайрат, который состоится 20.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Скендербеу - Кайрат
Скендербеу
30.9% (25)
Ничья:
32.1% (26)
Кайрат
37% (30)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.4% (23)
Кайрат:
21% (17)
Кайрат:
14.8% (12)
Скендербеу:
14.8% (12)
Скендербеу:
11.1% (9)
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