Стадион: Хиеталахти
1:0
11' ГолВоутилайнен Джерри
1:1
16' Гол в свои воротаМеэритс Марко
2:1
40' ГолСохна Эбрима
51' Красная карточкаКлимент Ян
62' Желтая карточкаСохна Эбрима
Второй тайм
75'
Вильчек Камиль бьет и мяч от рикошета проходит мимо
75'
Кроне Свенн из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
75'
Сохна Эбрима из команды ВПС остановил атаку, перехватив мяч.
74'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Страндваль Себастьян из команды ВПС отвел угрозу отличным подкатом
74'
После штрафного удара,который нанес Мукхтар Хани мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
73'
Воутилайнен Джерри из команды ВПС делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
73'
Мукхтар Хани из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
72'
72'
Рёкер Бенедикт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Лахти Тими атакует сзади соперника. Вильчек Камиль пострадал.
71'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
70'
Удар от ворот произведет Брондбю
70'
Тактическая замена. Юха Хакола уходит с поля и его заменяет Болинг Ким
70'
Вахтера Йонас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
Юха Хакола из команды ВПС сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
Игрок клуба "ВПС" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Пукки Теэму
69'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
68'
Беллот Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Воутилайнен Джерри из команды ВПС делает навес
68'
Левянен Йонас из команды ВПС сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
68'
68'
Араюури Паулус из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
68'
Левянен Йонас из команды ВПС делает передачу за спину защитников.
67'
ВПС совершает вбрасывание на своей половине поля
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Вильчек Камиль, и мяч снова в игре
66'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
66'
Мукхтар Хани из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
66'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
65'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Кроне Свенн наказан за толчок Энгстрем Йеспер
64'
После дальнего удара, который нанес Вахтера Йонас мяч отбит вратарем
64'
Юха Хакола из команды ВПС разыграл угловой с правого угла.
64'
Кроне Свенн выбил мяч на угловой.
64'
Воутилайнен Джерри из команды ВПС делает навес
63'
Морриссей Стивен из команды ВПС делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
63'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
63'
63'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
62'
Сохна Эбрима получает желтую карточку.
62'
Сохна Эбрима из команды ВПС делает подножку. Херманнссон Хьертюр заработал фол.
61'
61'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
61'
Тактическая замена. Коскимаа Вилле уходит с поля и его заменяет Морриссей Стивен
60'
Коскимаа Вилле атакует сзади соперника. Вильчек Камиль пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
59'
Кроне Свенн из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
59'
59'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Энгстрем Йеспер из команды ВПС делает навес прямо в штрафную.
59'
Юха Хакола из команды ВПС сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
58'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Юха Хакола из команды ВПС делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Левянен Йонас из команды ВПС сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
58'
После дальнего удара, который нанес Мукхтар Хани мяч отбит вратарем
57'
Коскимаа Вилле из команды ВПС остановил атаку, перехватив мяч.
57'
Мукхтар Хани выбил мяч подальше от ворот.
57'
Фискер Каспер из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
57'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Страндваль Себастьян из команды ВПС делает навес прямо в штрафную.
57'
Вахтера Йонас из команды ВПС сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
56'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
55'
Беллот Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кроне Свенн ошибается в защите.
54'
Страндваль Себастьян из команды ВПС в офсайде
54'
Левянен Йонас из команды ВПС делает передачу за спину защитников.
53'
53'
Сохна Эбрима на финте ушёл от оппонента.
53'
Вахтера Йонас из команды ВПС сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
52'
Энгстрем Йеспер из команды ВПС остановил атаку, перехватив мяч.
51'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Климент Ян уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
51'
Климент Ян совершает грубый фол. Левянен Йонас был жертвой
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
50'
Вильчек Камиль из команды Брондбю. Это Коскимаа Вилле заработал фол.
49'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Брондбю
48'
Страндваль Себастьян из команды ВПС делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
48'
48'
Юха Хакола из команды ВПС попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Воутилайнен Джерри из команды ВПС остановил атаку, перехватив мяч.
46'
Кроне Свенн блокирует соперника. Меэритс Марко заработал своей команде штрафной.
46'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Энгстрем Йеспер из команды ВПС отвел угрозу отличным подкатом
46'
Тактическая замена. Кальмар Жолт уходит с поля и его заменяет Рёкер Бенедикт
46'
Тактическая замена. Сикошек Грегор уходит с поля и его заменяет Кроне Свенн
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Удар от ворот произведет Брондбю
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Вильчек Камиль атакует сзади соперника. Коскимаа Вилле пострадал.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
46'
Удар от ворот произведет Брондбю
46'
Кальмар Жолт из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
45'
Юха Хакола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Сохна Эбрима заработал фол.
45'
45'
Халими Бесар наказан за толчок Сохна Эбрима
44'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Коскимаа Вилле из команды ВПС делает передачу одноклубнику.
43'
Вахтера Йонас из команды ВПС делает навес
43'
Юха Хакола из команды ВПС разыграл угловой с правого угла.
42'
Беллот Бенджамин выбил мяч на угловой.
42'
Юха Хакола из команды ВПС делает навес
42'
42'
Воутилайнен Джерри нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Воутилайнен Джерри из команды ВПС сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
41'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает подножку. Левянен Йонас заработал фол.
41'
ВПС совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Вахтера Йонас сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сохна Эбрима записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Вахтера Йонас из команды ВПС сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
39'
Удар от ворот произведет Брондбю
38'
Воутилайнен Джерри из команды ВПС делает передачу за спину защитников.
37'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Вильчек Камиль из команды Брондбю. Это Коскимаа Вилле заработал фол.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Левянен Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес
34'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Климент Ян из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
34'
Фискер Каспер из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
33'
Вахтера Йонас из команды ВПС в офсайде
33'
Мукхтар Хани сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
33'
Вахтера Йонас из команды ВПС делает навес прямо в штрафную.
33'
Страндваль Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает подножку. Страндваль Себастьян заработал фол.
31'
Беллот Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Лахти Тими выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Климент Ян атакует сзади соперника. Левянен Йонас пострадал.
30'
Вийтикко Микко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
29'
Страндваль Себастьян из команды ВПС делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
28'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Халими Бесар из команды Брондбю делает подножку. Сохна Эбрима заработал фол.
27'
Лахти Тими атакует сзади соперника. Климент Ян пострадал.
26'
Коскимаа Вилле выбил мяч подальше от ворот.
25'
Вильчек Камиль нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Фискер Каспер из команды Брондбю. Это Юха Хакола заработал фол.
25'
Энгстрем Йеспер из команды ВПС отвел угрозу отличным подкатом
24'
Меэритс Марко вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
23'
Левянен Йонас из команды ВПС. Это Халими Бесар заработал фол.
21'
Лампи Вели получил травму и заменен. Коскимаа Вилле выходит на поле.
21'
21'
Климент Ян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
20'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Мукхтар Хани на финте ушёл от оппонента.
20'
Мукхтар Хани из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
19'
Лахти Тими выбил мяч на угловой.
19'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Вахтера Йонас из команды ВПС в офсайде
19'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Араюури Паулус из команды Брондбю делает подножку. Вахтера Йонас заработал фол.
16'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Меэритс Марко отправил мяч в свои ворота.
16'
Меэритс Марко неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
15'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Сохна Эбрима из команды ВПС отвел угрозу отличным подкатом
15'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
14'
Удар от ворот произведет Брондбю
13'
Воутилайнен Джерри из команды ВПС делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
12'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Страндваль Себастьян заработал фол.
11'
Энгстрем Йеспер сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Воутилайнен Джерри записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
11'
Страндваль Себастьян из команды ВПС сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Климент Ян попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
Климент Ян из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
8'
После дальнего удара, который нанес Мукхтар Хани мяч отбит вратарем
8'
8'
Меэритс Марко ошибается в защите.
7'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
7'
7'
Вильчек Камиль атакует сзади соперника. Лахти Тими пострадал.
6'
Вийтикко Микко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Сохна Эбрима коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
После дальнего удара, который нанес Халими Бесар мяч отбит вратарем
4'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Энгстрем Йеспер из команды ВПС. Это Сикошек Грегор заработал фол.
2'
1'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч ВПС 2:1 Брондбю
ВПС
5% (9)
Ничья:
19.3% (35)
Брондбю
75.7% (137)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Брондбю:
33.7% (61)
0:1 Брондбю:
21.5% (39)
1:1 Ничья:
17.7% (32)
0:2 Брондбю:
15.5% (28)
2:1 ВПС:
2.8% (5)
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