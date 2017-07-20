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  5. 2-й квалификационный раунд
Стадион:
Галатасарай
0:0
Первый тайм: 3'
Эстерсунд
0' 3'
Первый тайм
3'
Кейта Али II вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Галатасарай 0:0 Эстерсунд
Галатасарай
96.7% (174)
Ничья:
2.2% (4)
Эстерсунд
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Галатасарай:
40.6% (73)
Галатасарай:
20% (36)
Галатасарай:
13.9% (25)
Галатасарай:
8.3% (15)
Галатасарай:
7.8% (14)
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