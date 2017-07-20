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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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0:0
Первый тайм: 3'
Состав команд
11
Гюмюш
Синан
10
Беланда
Юнес
22
Нури
Брва
21
Бачиру
Фуад
93
Годдос
Саман
12
Сема
Кен
Галатасарай 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Муслера Фернандо Вратарь
- 14 Линнес Мартин Защитник
- 3 Майкон Перейра Защитник
- 5 Чалык Ахмет Защитник
- 23 Кароль Лионель Защитник
- 8 Инан Селчук Полузащитник
- 6 Чигерчи Толга Полузащитник
- 11 Гюмюш Синан Полузащитник
- 10 Беланда Юнес Полузащитник
- 7 Озтекин Ясин Полузащитник
- 18 Гомис Бафетимби Нападающий
- Запасные игроки
- 67 Ишкан Эрай Вратарь
- 21 Чамдал Тарик Защитник
- 28 Гюнтер Корай Защитник
- 4 Азиз Сердар Защитник
- 24 Родригес Гарри II Полузащитник
- 15 Донк Райан Полузащитник
- 9 Дердийок Эрен Нападающий
- Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Каванда Луис Дисквалифицирован
Эстерсунд 3-4-3
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 23 Менса Самуэль Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 21 Бачиру Фуад Полузащитник
- 19 Видгрен Деннис Полузащитник
- 93 Годдос Саман Нападающий
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- 12 Сема Кен Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Бергквист Даг Защитник
- 20 Соми Габриэль Полузащитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 10 Айеш Хосам Полузащитник
- 11 Бертильссон Юхан Нападающий
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- 31 Andrew Mills
- Главный тренер: Graham Potter
- Травмы и дисквалификации
- Андерссон Андреас Травмирован
Предыдущие игры
Галатасарай (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 13.07.2017 Эстерсунд 2:0 Галатасарай ЛЕ
- 02.07.2017 Дьёрмот 0:1 Галатасарай ТМК
- 03.06.2017 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
- 29.05.2017 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
- 19.05.2017 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
- 14.05.2017 Газиантепспор 1:2 Галатасарай С
- 06.05.2017 Галатасарай 1:3 Касымпаша С
- 01.05.2017 Бурсаспор 0:5 Галатасарай С
- 23.04.2017 Галатасарай 0:1 Фенербахче С
- 10.04.2017 Истанбул Башакшехир 4:0 Галатасарай С
- 03.04.2017 Галатасарай 4:0 Аданаспор С
- 18.03.2017 Трабзонспор 2:0 Галатасарай С
- 11.03.2017 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги С
- 06.03.2017 Антальяспор 2:3 Галатасарай С
- 27.02.2017 Галатасарай 0:1 Бешикташ С
- 18.02.2017 Ризеспор 1:1 Галатасарай С
- 12.02.2017 Галатасарай 1:2 Кайсериспор С
- 04.02.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Галатасарай К
- 28.01.2017 Галатасарай 6:0 Акхисар Беледиеспор С
- 24.01.2017 Галатасарай 6:2 Эрзинкан Рефахиеспор К
Эстерсунд (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 16.07.2017 Эстерсунд 2:1 Юргорден А
- 13.07.2017 Эстерсунд 2:0 Галатасарай ЛЕ
- 09.07.2017 Эстерсунд 1:1 Йёнчёпинг А
- 02.07.2017 АИК 2:2 Эстерсунд А
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд ТМК
- 26.06.2017 Хаммарбю 0:3 Эстерсунд ТМК
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль А
- 29.05.2017 Хеккен 0:1 Эстерсунд А
- 20.05.2017 Эстерсунд 2:1 Кальмар А
- 17.05.2017 Эстерсунд 0:0 Сириус А
- 14.05.2017 Мальмё 2:1 Эстерсунд А
- 07.05.2017 Эстерсунд 2:1 Хаммарбю А
- 02.05.2017 Эльфсборг 4:4 Эстерсунд А
- 26.04.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Эстерсунд А
- 23.04.2017 Эстерсунд 1:1 Гётеборг А
- 16.04.2017 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 13.04.2017 Эстерсунд 4:1 Норрчёпинг К
- 09.04.2017 Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг А
- 01.04.2017 Хальмстад 1:0 Эстерсунд А
- 25.03.2017 Эстерсунд 5:1 ВПС ТМК
Последние игры между собой
Галатасарай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Эстерсунд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 13.07.2017 Эстерсунд 2:0 Галатасарай Лига Европы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Первый тайм
3'
Кейта Али II вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Галатасарай 0:0 Эстерсунд
Галатасарай
96.7% (174)
Ничья:
2.2% (4)
Эстерсунд
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Галатасарай:
40.6% (73)
3:0 Галатасарай:
20% (36)
2:1 Галатасарай:
13.9% (25)
3:1 Галатасарай:
8.3% (15)
1:0 Галатасарай:
7.8% (14)
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