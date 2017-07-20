Стадион: Люнгбю Зрители: 2286
2:1
Конец матча
8' Желтая карточкаЭрнсков Мартин
0:0
8' Не забитый пенальтиВиттек Роберт
1:0
19' ПенальтиРюгаард-Йенсен Миккел
2:0
30' ГолЭрнсков Мартин
51' Желтая карточкаСекулич Борис
2:0
67' Не забитый пенальтиСоренсен Томас III
76' Желтая карточкаФосгаард Лассе
83' Желтая карточкаДе Са Лесли
84' Желтая карточкаДе Кампс Юри
84' Желтая карточкаОджо Ким
2:1
90' ГолОршула Филип
90' Желтая карточкаКубик Франтишек
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
95'
Виттек Роберт из команды Слован Братислава в офсайде
95'
Матч возобновится спорным мячом
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Грейф Доминик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Йеспер Чристджансен атакует сзади соперника. Схет Митчелл пострадал.
94'
Де Кампс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
93'
Кубик Франтишек получает желтую карточку.
93'
Кубик Франтишек атакует сзади соперника. Оджо Ким пострадал.
92'
Салата Корнел ошибается в защите.
92'
92'
Соренсен Томас III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
92'
Грейф Доминик из команды Слован Братислава отвел угрозу отличным подкатом
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
91'
Оджо Ким из команды Люнгбю. Это Рундич Милан заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава. Это Лунд Оливер заработал фол.
90'
ГОООООЛ - Оршула Филип из команды Слован Братислава забивает из-за штрафной площади
89'
89'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава подал угловой справа.
89'
Де Са Лесли из команды Слован Братислава попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Игрок команды Слован Братислава в офсайде
88'
Игрок команды Слован Братислава произведет угловой слева.
88'
Схет Митчелл пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
87'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю. Это Де Са Лесли заработал фол.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
86'
85'
Тактическая замена. Голошко Филип уходит с поля и его заменяет Оршула Филип
85'
Салата Корнел нарушает правила. Оджо Ким пострадал
84'
Оджо Ким получает желтую карточку за споры
84'
Де Кампс Юри сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
84'
Де Кампс Юри совершает грубый фол. Оджо Ким был жертвой
83'
83'
83'
Де Са Лесли - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
83'
Де Са Лесли из команды Слован Братислава. Это Блуме Брор заработал фол.
82'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Йеспер Чристджансен и мяч снова в игре
82'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
82'
82'
Де Са Лесли бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
81'
81'
81'
81'
Де Са Лесли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
79'
79'
Де Кампс Юри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
79'
79'
79'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает навес
78'
78'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава делает навес
78'
Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Де Са Лесли из команды Слован Братислава делает навес
78'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Де Са Лесли из команды Слован Братислава делает навес
78'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
77'
77'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава делает неудачный навес.
77'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава разыграл угловой с правого угла.
77'
Соренсен Томас III выбил мяч на угловой.
77'
76'
Фосгаард Лассе получает желтую карточку.
76'
Фосгаард Лассе атакует сзади соперника. Кубик Франтишек пострадал.
76'
76'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
74'
Тактическая замена. Кьяер Йеппе уходит с поля и его заменяет Оджо Ким
74'
Тактическая замена. Чаврич Александр уходит с поля и его заменяет Де Са Лесли
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 2286 болельщиков
73'
73'
72'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
72'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава. Это Хебо Матиас заработал фол.
71'
Схет Митчелл попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает пас партнеру.
71'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава делает пас партнеру.
71'
Схет Митчелл на финте ушёл от оппонента.
71'
71'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава делает навес
71'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю. Это Кубик Франтишек заработал фол.
70'
70'
70'
Рундич Милан атакует сзади соперника. Хебо Матиас пострадал.
69'
Ламб Микаэл возвращается на поле, всё в порядке.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
69'
69'
69'
Тактическая замена. Джеппе Брандруп уходит с поля и его заменяет Лунд Оливер
69'
Ламб Микаэл получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
68'
Ламб Микаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава опасно играет. Чуть не пострадал Ламб Микаэл.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
67'
Игрок команды Слован Братислава выносит мяч
67'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ! Соренсен Томас III бьет пенальти, но сотрясает каркас ворот
66'
ПЕНАЛТИ! - Секулич Борис тянет соперника за майку в штрафной площади. Кьяер Йеппе заработал пенальти для своей команды
66'
66'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава. Это Кьяер Йеппе заработал фол.
65'
Виттек Роберт сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
65'
65'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает подножку. Секулич Борис заработал фол.
64'
63'
63'
Тактическая замена. Рюгаард-Йенсен Миккел уходит с поля и его заменяет Хебо Матиас
63'
63'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
62'
Кубик Франтишек выбил мяч подальше от ворот.
62'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
61'
Тактическая замена. Мареш Якуб уходит с поля и его заменяет Схет Митчелл
61'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
61'
61'
Рундич Милан выбил мяч подальше от ворот.
60'
60'
60'
Де Кампс Юри из команды Слован Братислава делает передачу за спину защитников.
59'
59'
Рундич Милан выбил мяч подальше от ворот.
57'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
57'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. Голошко Филип заработал фол.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
56'
56'
55'
54'
54'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
54'
54'
54'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
54'
Рундич Милан атакует сзади соперника. Рюгаард-Йенсен Миккел пострадал.
53'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
53'
53'
53'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает неудачный навес.
52'
52'
Эрнсков Мартин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
52'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю подал угловой справа.
52'
Салата Корнел выбил мяч на угловой.
51'
51'
Секулич Борис получает желтую карточку.
51'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает подножку. Блуме Брор заработал фол.
50'
50'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
50'
Салата Корнел из команды Слован Братислава. Это Кьяер Йеппе заработал фол.
50'
Голошко Филип из команды Слован Братислава делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
49'
49'
49'
49'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает передачу за спину защитников.
47'
Виттек Роберт из команды Слован Братислава сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Фосгаард Лассе наказан за толчок Виттек Роберт
47'
46'
Ламб Микаэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
46'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю наносит очень неточный удар.
46'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
47'
Грейф Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю играет в стеночку. Кьяер Йеппе был стеночкой.
46'
44'
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
43'
Савичевич Вукан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Ламб Микаэл возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Фосгаард Лассе нарушает правила. Голошко Филип пострадал
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Ламб Микаэл получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
41'
Ламб Микаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Виттек Роберт наказан за толчок Ламб Микаэл
39'
Мареш Якуб наказан за толчок Соренсен Томас III
39'
39'
Виттек Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
38'
38'
38'
Савичевич Вукан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Грейф Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
35'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
35'
Мареш Якуб из команды Слован Братислава в офсайде
35'
34'
34'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
34'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
34'
Мареш Якуб бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
32'
Голошко Филип наказан за толчок Эрнсков Мартин
32'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Савичевич Вукан заработал фол.
31'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Рюгаард-Йенсен Миккел сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эрнсков Мартин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
30'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю подал угловой справа.
30'
Джеппе Брандруп имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
29'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
29'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
28'
Мареш Якуб из команды Слован Братислава делает неудачный навес.
27'
27'
Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Виттек Роберт не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
26'
26'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Игроки ФК "Слован Братислава" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
25'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Блуме Брор из команды Люнгбю в офсайде
24'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес
23'
Рундич Милан атакует сзади соперника. Кьяер Йеппе пострадал.
23'
23'
23'
Савичевич Вукан нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Виттек Роберт наказан за толчок Джеппе Брандруп
22'
22'
22'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
19'
Г О О О О О Л - Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю забивает пенальти
19'
ПЕНАЛЬТИ! Мареш Якуб сыграл рукой в своей штрафной площади.
19'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
19'
19'
Игрок команды Слован Братислава совершает фол
18'
Мареш Якуб из команды Слован Братислава делает подножку. Йонассон Халльгримур заработал фол.
18'
18'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
17'
Джеппе Брандруп выбил мяч подальше от ворот.
17'
17'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает подножку. Мареш Якуб заработал фол.
16'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
16'
16'
Блуме Брор из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
15'
15'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
15'
Мареш Якуб из команды Слован Братислава делает пас партнеру.
15'
15'
14'
14'
14'
Рундич Милан из команды Слован Братислава делает навес
13'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю опасно играет. Чуть не пострадал Кубик Франтишек.
12'
12'
12'
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
10'
Голошко Филип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Виттек Роберт из команды Слован Братислава делает пас партнеру.
9'
Секулич Борис нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава подал угловой слева.
9'
Андерсен Миккель выбил мяч на угловой.
8'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Виттек Роберт бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
8'
Эрнсков Мартин получает желтую карточку.
8'
ПЕНАЛТИ! - Эрнсков Мартин тянет соперника за майку в штрафной площади. Де Кампс Юри заработал пенальти для своей команды
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
5'
Савичевич Вукан нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
4'
Соренсен Томас III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Мареш Якуб из команды Слован Братислава делает подножку. Рюгаард-Йенсен Миккел заработал фол.
3'
Савичевич Вукан наказан за толчок Йеспер Чристджансен
3'
3'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
3'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает пас партнеру.
3'
2'
Чаврич Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Салата Корнел из команды Слован Братислава отвел угрозу отличным подкатом
2'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Слован Братислава". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Люнгбю 2:1 Слован Братислава
Люнгбю
54.5% (102)
Ничья:
24.1% (45)
Слован Братислава
21.4% (40)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Люнгбю:
25.1% (47)
2:1 Люнгбю:
20.9% (39)
1:1 Ничья:
20.3% (38)
1:2 Слован Братислава:
9.6% (18)
2:0 Люнгбю:
6.4% (12)
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