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  4. Лига Европы
  5. 2-й квалификационный раунд
Стадион: Зрители: 2286
Люнгбю
2:1
Конец матча
Слован Братислава
0'
8' Желтая карточка
Эрнсков Мартин
0:0
8' Не забитый пенальти
Виттек Роберт
1:0
19' Пенальти
Рюгаард-Йенсен Миккел
2:0
30' Гол
Эрнсков Мартин
51' Желтая карточка
Секулич Борис
2:0
67' Не забитый пенальти
Соренсен Томас III
76' Желтая карточка
Фосгаард Лассе
83' Желтая карточка
Де Са Лесли
84' Желтая карточка
Де Кампс Юри
84' Желтая карточка
Оджо Ким
2:1
90' Гол
Оршула Филип
90' Желтая карточка
Кубик Франтишек
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
95'
Виттек Роберт из команды Слован Братислава в офсайде
95'
Матч возобновится спорным мячом
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Грейф Доминик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Йеспер Чристджансен атакует сзади соперника. Схет Митчелл пострадал.
94'
Де Кампс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю разыграл угловой с правого угла.
Желтая карточка
93'
Кубик Франтишек получает желтую карточку.
Фол, нарушение
93'
Кубик Франтишек атакует сзади соперника. Оджо Ким пострадал.
92'
Оджо Ким из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
92'
Салата Корнел ошибается в защите.
92'
Рундич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Соренсен Томас III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
92'
Грейф Доминик из команды Слован Братислава отвел угрозу отличным подкатом
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
91'
Оджо Ким из команды Люнгбю. Это Рундич Милан заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава. Это Лунд Оливер заработал фол.
Описание гола
90'
ГОООООЛ - Оршула Филип из команды Слован Братислава забивает из-за штрафной площади
89'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава подал угловой справа.
89'
Де Са Лесли из команды Слован Братислава попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
88'
Игрок команды Слован Братислава в офсайде
Угловой
88'
Игрок команды Слован Братислава произведет угловой слева.
88'
Схет Митчелл пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
Фол, нарушение
87'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю. Это Де Са Лесли заработал фол.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
86'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Тактическая замена. Голошко Филип уходит с поля и его заменяет Оршула Филип
Фол, нарушение
85'
Салата Корнел нарушает правила. Оджо Ким пострадал
Желтая карточка
84'
Оджо Ким получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
84'
Де Кампс Юри сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
84'
Де Кампс Юри совершает грубый фол. Оджо Ким был жертвой
83'
Грейф Доминик вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
83'
Де Са Лесли - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
83'
Де Са Лесли из команды Слован Братислава. Это Блуме Брор заработал фол.
82'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Йеспер Чристджансен и мяч снова в игре
82'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
82'
Удар от ворот произведет Люнгбю
82'
Де Са Лесли бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
81'
Рундич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
81'
Удар от ворот произведет Люнгбю
81'
Де Са Лесли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Удар от ворот произведет Люнгбю
79'
Де Кампс Юри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
79'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает навес
78'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава делает навес
78'
Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Де Са Лесли из команды Слован Братислава делает навес
78'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Де Са Лесли из команды Слован Братислава делает навес
78'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
77'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава делает неудачный навес.
Угловой
77'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава разыграл угловой с правого угла.
77'
Соренсен Томас III выбил мяч на угловой.
77'
Савичевич Вукан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Фосгаард Лассе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Фосгаард Лассе атакует сзади соперника. Кубик Франтишек пострадал.
76'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
74'
Тактическая замена. Кьяер Йеппе уходит с поля и его заменяет Оджо Ким
74'
Тактическая замена. Чаврич Александр уходит с поля и его заменяет Де Са Лесли
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 2286 болельщиков
73'
Удар от ворот произведет Люнгбю
73'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
72'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
72'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава. Это Хебо Матиас заработал фол.
71'
Схет Митчелл попал в створ, но вратарь справился с ударом.
71'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает пас партнеру.
71'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава делает пас партнеру.
71'
Схет Митчелл на финте ушёл от оппонента.
71'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Схет Митчелл из команды Слован Братислава делает навес
Фол, нарушение
71'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю. Это Кубик Франтишек заработал фол.
70'
Грейф Доминик вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
70'
Рундич Милан атакует сзади соперника. Хебо Матиас пострадал.
Травма, повреждение
69'
Ламб Микаэл возвращается на поле, всё в порядке.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
69'
Грейф Доминик вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Тактическая замена. Джеппе Брандруп уходит с поля и его заменяет Лунд Оливер
Травма, повреждение
69'
Ламб Микаэл получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
68'
Ламб Микаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
68'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава опасно играет. Чуть не пострадал Ламб Микаэл.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
67'
Игрок команды Слован Братислава выносит мяч
Описание гола
67'
ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ! Соренсен Томас III бьет пенальти, но сотрясает каркас ворот
Фол, нарушение
66'
ПЕНАЛТИ! - Секулич Борис тянет соперника за майку в штрафной площади. Кьяер Йеппе заработал пенальти для своей команды
66'
Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава. Это Кьяер Йеппе заработал фол.
65'
Виттек Роберт сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
65'
Савичевич Вукан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает подножку. Секулич Борис заработал фол.
64'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Люнгбю
63'
Тактическая замена. Рюгаард-Йенсен Миккел уходит с поля и его заменяет Хебо Матиас
63'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает навес
63'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Кубик Франтишек выбил мяч подальше от ворот.
62'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
61'
Тактическая замена. Мареш Якуб уходит с поля и его заменяет Схет Митчелл
Офсайд
61'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
61'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Рундич Милан выбил мяч подальше от ворот.
60'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Де Кампс Юри из команды Слован Братислава делает передачу за спину защитников.
59'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Рундич Милан выбил мяч подальше от ворот.
57'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
57'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает подножку. Голошко Филип заработал фол.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
56'
Удар от ворот произведет Слован Братислава
56'
Рундич Милан из команды Слован Братислава отвел угрозу отличным подкатом
55'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Слован Братислава
54'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
54'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
54'
Рундич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
54'
Рундич Милан атакует сзади соперника. Рюгаард-Йенсен Миккел пострадал.
53'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
53'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Люнгбю
53'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает неудачный навес.
52'
Удар от ворот произведет Слован Братислава
52'
Эрнсков Мартин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
52'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю подал угловой справа.
52'
Салата Корнел выбил мяч на угловой.
51'
Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
51'
Секулич Борис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает подножку. Блуме Брор заработал фол.
50'
Грейф Доминик вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
50'
Салата Корнел из команды Слован Братислава. Это Кьяер Йеппе заработал фол.
50'
Голошко Филип из команды Слован Братислава делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает навес
49'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает навес
49'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Секулич Борис из команды Слован Братислава делает передачу за спину защитников.
47'
Виттек Роберт из команды Слован Братислава сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
47'
Фосгаард Лассе наказан за толчок Виттек Роберт
47'
Удар от ворот произведет Слован Братислава
46'
Ламб Микаэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
46'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю наносит очень неточный удар.
46'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Голошко Филип из команды Слован Братислава делает навес
47'
Грейф Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Грейф Доминик вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю играет в стеночку. Кьяер Йеппе был стеночкой.
46'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Удар от ворот произведет Люнгбю
43'
Савичевич Вукан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Травма, повреждение
43'
Ламб Микаэл возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
43'
Фосгаард Лассе нарушает правила. Голошко Филип пострадал
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Ламб Микаэл получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Травма, повреждение
41'
Ламб Микаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
40'
Виттек Роберт наказан за толчок Ламб Микаэл
Фол, нарушение
39'
Мареш Якуб наказан за толчок Соренсен Томас III
39'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает навес
39'
Виттек Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Голошко Филип из команды Слован Братислава делает навес
38'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Люнгбю
38'
Савичевич Вукан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Грейф Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
35'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
Офсайд
35'
Мареш Якуб из команды Слован Братислава в офсайде
35'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает навес
34'
Удар от ворот произведет Слован Братислава
34'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
34'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
34'
Мареш Якуб бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
Фол, нарушение
32'
Голошко Филип наказан за толчок Эрнсков Мартин
32'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
32'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает подножку. Савичевич Вукан заработал фол.
31'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Рюгаард-Йенсен Миккел сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эрнсков Мартин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
30'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю подал угловой справа.
30'
Джеппе Брандруп имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
29'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает пас партнеру.
29'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
Удар от ворот произведет Люнгбю
28'
Мареш Якуб из команды Слован Братислава делает неудачный навес.
27'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Блуме Брор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Виттек Роберт не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
26'
Голошко Филип из команды Слован Братислава делает навес
26'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает навес
26'
Игроки ФК "Слован Братислава" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
25'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
24'
Блуме Брор из команды Люнгбю в офсайде
24'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
23'
Рундич Милан атакует сзади соперника. Кьяер Йеппе пострадал.
23'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Савичевич Вукан из команды Слован Братислава делает навес
23'
Савичевич Вукан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
22'
Виттек Роберт наказан за толчок Джеппе Брандруп
22'
Голошко Филип из команды Слован Братислава делает навес
22'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает навес
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Описание гола
19'
Г О О О О О Л - Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю забивает пенальти
Фол, нарушение
19'
ПЕНАЛЬТИ! Мареш Якуб сыграл рукой в своей штрафной площади.
19'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
19'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
19'
Игрок команды Слован Братислава совершает фол
Фол, нарушение
18'
Мареш Якуб из команды Слован Братислава делает подножку. Йонассон Халльгримур заработал фол.
18'
Рундич Милан из команды Слован Братислава отвел угрозу отличным подкатом
18'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
17'
Джеппе Брандруп выбил мяч подальше от ворот.
17'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Савичевич Вукан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает подножку. Мареш Якуб заработал фол.
16'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
16'
Рундич Милан из команды Слован Братислава отвел угрозу отличным подкатом
16'
Блуме Брор из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
16'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
15'
Игрок клуба "Слован Братислава" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
15'
Мареш Якуб из команды Слован Братислава делает пас партнеру.
15'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает навес
15'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Голошко Филип из команды Слован Братислава делает навес
14'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Рундич Милан из команды Слован Братислава делает навес
Фол, нарушение
13'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю опасно играет. Чуть не пострадал Кубик Франтишек.
12'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Люнгбю
12'
Голошко Филип из команды Слован Братислава делает навес
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
Удар от ворот произведет Люнгбю
10'
Голошко Филип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Виттек Роберт из команды Слован Братислава делает пас партнеру.
9'
Секулич Борис нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
9'
Кубик Франтишек из команды Слован Братислава подал угловой слева.
9'
Андерсен Миккель выбил мяч на угловой.
Описание гола
8'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Виттек Роберт бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Желтая карточка
8'
Эрнсков Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
8'
ПЕНАЛТИ! - Эрнсков Мартин тянет соперника за майку в штрафной площади. Де Кампс Юри заработал пенальти для своей команды
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
5'
Савичевич Вукан нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Чаврич Александр из команды Слован Братислава делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Рундич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Соренсен Томас III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Мареш Якуб из команды Слован Братислава делает подножку. Рюгаард-Йенсен Миккел заработал фол.
3'
Рундич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
3'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Люнгбю делает пас партнеру.
3'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Чаврич Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Салата Корнел из команды Слован Братислава отвел угрозу отличным подкатом
2'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Слован Братислава". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Люнгбю 2:1 Слован Братислава
Люнгбю
54.5% (102)
Ничья:
24.1% (45)
Слован Братислава
21.4% (40)

Вы не участвовали в прогнозе

Люнгбю:
25.1% (47)
Люнгбю:
20.9% (39)
Ничья:
20.3% (38)
Слован Братислава:
9.6% (18)
Люнгбю:
6.4% (12)
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