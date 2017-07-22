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Стадион:
ЛАСК
3:0
Конец матча
Адмира
0'
5' Желтая карточка
Dogan Erdogan
1:0
10' Гол
Bruno Felipe II
2:0
31' Гол
Maximilian Ullmann
63' Желтая карточка
Тот Даниэль
3:0
64' Гол
Peter Michorl
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
ЛАСК производит замену. Dogan Erdogan уходит, и Холланд Джеймс заменяет его
81'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Тот Даниэль уходит, и Шмидт Патрик заменяет его
72'
ЛАСК производит замену. Bruno Felipe уходит, и Thomas Goiginger заменяет его
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Peter Michorl.
63'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Сакс Максимилиан уходит, и Marin Jakolis заменяет его

Желтая карточка
63'
Тот Даниэль получает желтую карточку.
60'
ЛАСК производит замену. Гартлер Рене уходит, и Alexander Riemann заменяет его
46'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Спиридонович Срдан уходит, и Старкль Доминик заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Maximilian Ullmann.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Bruno Felipe.
Желтая карточка
5'
Dogan Erdogan получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Waldstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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