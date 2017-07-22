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Стадион: Вальдштадион Пашинг
5' Желтая карточкаDogan Erdogan
1:0
10' ГолBruno Felipe II
2:0
31' ГолMaximilian Ullmann
63' Желтая карточкаТот Даниэль
3:0
64' ГолPeter Michorl
|
10'
1:0
31'
2:0
63'
64'
3:0
Состав команд
10
Реп
Райко
ЛАСК 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Pavao Pervan Вратарь
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 18 Gernot Trauner Защитник
- 17 Felix Luckender Защитник
- 26 Reinhold Ranftl Полузащитник
- 21 Dogan Erdogan Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 13 Maximilian Ullmann Полузащитник
- 10 Реп Райко Полузащитник
- 14 Bruno Felipe II Полузащитник
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Шлагер Александр Вратарь
- 6 Philipp Wiesinger Защитник
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 27 Thomas Goiginger Полузащитник
- 30 Алан Осорио Полузащитник
- 9 Alexander Riemann Полузащитник
- 23 Холланд Джеймс Полузащитник
- Главный тренер: Oliver Glasner
Адмира 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 4 Цвиршиц Штефан Защитник
- 21 Востри Маркус Защитник
- 2 Штраусс Фабио Защитник
- 5 Эбнер Томас Защитник
- 6 Лакнер Маркус Полузащитник
- 10 Тот Даниэль Полузащитник
- 7 Сакс Максимилиан Полузащитник
- 8 Кнасмюлльнер Кристоф Полузащитник
- 9 Спиридонович Срдан Полузащитник
- 11 Грозурек Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 15 Маранда Мануэль Защитник
- 32 Пош Филипп Защитник
- 17 Старкль Доминик Полузащитник
- 16 Шмидт Патрик Полузащитник
- 44 Marin Jakolis Нападающий
- 18 Sasa Kalajdzic
- Главный тренер: Damir Buric
Предыдущие игры
ЛАСК (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 16.07.2017 Флексопак Сирнинг 0:8 ЛАСК ТМК
- 15.07.2017 Кицбюэль 0:1 ЛАСК К
- 08.07.2017 ЛАСК 2:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 04.07.2017 ЛАСК 0:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 30.06.2017 ЛАСК 2:1 Уйпешт ТМК
- 24.06.2017 Нойштадт 0:4 ЛАСК ТМК
- 23.06.2017 Флоридсдорфер 0:2 ЛАСК ТМК
- 26.05.2017 Хорн 1:2 ЛАСК ЭЛ
- 19.05.2017 ЛАСК 2:2 Флоридсдорфер ЭЛ
- 12.05.2017 ЛАСК 1:1 Капфенберг ЭЛ
- 08.05.2017 Ваккер Инсбрук 2:3 ЛАСК ЭЛ
- 05.05.2017 Ваттенс 2:0 ЛАСК ЭЛ
- 02.05.2017 ЛАСК 1:0 Нойштадт ЭЛ
- 26.04.2017 Рапид Вена 2:1 ЛАСК К
- 21.04.2017 ЛАСК 3:0 Лиферинг ЭЛ
- 17.04.2017 БВ Линц 1:1 ЛАСК ЭЛ
- 14.04.2017 ЛАСК 2:0 Аустрия Люстенау ЭЛ
- 07.04.2017 ЛАСК 2:1 Хорн ЭЛ
- 04.04.2017 Грёдиг 0:3 ЛАСК К
- 31.03.2017 Флоридсдорфер 1:3 ЛАСК ЭЛ
Адмира (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 15.07.2017 Лендорф 1:3 Адмира К
- 02.07.2017 Адмира 1:0 Аполлон ТМК
- 28.06.2017 Адмира 3:1 Дьёрмот ТМК
- 21.06.2017 Адмира 0:2 Вардар ТМК
- 17.06.2017 Адмира 4:0 Капфенберг ТМК
- 28.05.2017 Адмира 1:6 Аустрия Вена Б
- 26.05.2017 Адмира 1:2 Аустрия-2 Вена РЛВ
- 25.05.2017 Штурм 2:1 Адмира Б
- 20.05.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Адмира Б
- 19.05.2017 Маннсдорф 3:3 Адмира РЛВ
- 14.05.2017 Адмира 1:0 Нойзидль-ам-Зе-1919 РЛВ
- 13.05.2017 Адмира 3:2 Вольфсбергер Б
- 06.05.2017 Рид 1:0 Адмира Б
- 05.05.2017 Эбрайхсдорф 1:2 Адмира РЛВ
- 01.05.2017 Штадлау 3:0 Адмира РЛВ
- 30.04.2017 Адмира 3:2 Рапид Вена Б
- 28.04.2017 Адмира 1:1 Амштеттен РЛВ
- 26.04.2017 Адмира 0:5 Ред Булл Зальцбург К
- 23.04.2017 Адмира 0:1 Ферст Вена РЛВ
- 22.04.2017 Альтах 0:0 Адмира Б
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Рапид Вена
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Маттерсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Санкт-Пёльтен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Альтах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вольфсбергер
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Адмира
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
ЛАСК производит замену. Dogan Erdogan уходит, и Холланд Джеймс заменяет его
81'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Тот Даниэль уходит, и Шмидт Патрик заменяет его
72'
ЛАСК производит замену. Bruno Felipe уходит, и Thomas Goiginger заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Peter Michorl.
63'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Сакс Максимилиан уходит, и Marin Jakolis заменяет его
63'
Тот Даниэль получает желтую карточку.
60'
ЛАСК производит замену. Гартлер Рене уходит, и Alexander Riemann заменяет его
46'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Спиридонович Срдан уходит, и Старкль Доминик заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Maximilian Ullmann.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Bruno Felipe.
5'
Dogan Erdogan получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Waldstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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