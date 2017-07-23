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Стадион:
Альтах
3:0
Конец матча
Аустрия Вена
0'
1:0
1' Гол
Айгнер Ханнес
2:0
9' Гол
Добрас Кристиан
14' Желтая карточка
Вестерманн Хайко
55' Желтая карточка
Шрайнер Эммануэль
3:0
68' Гол
Грбич Адриан
72' Желтая карточка
Фризенбихлер Кевин
81' Желтая карточка
Филипович Петар
90' Желтая карточка
Марчинко Кристоф
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Марчинко Кристоф получает желтую карточку.
Желтая карточка
81'
Филипович Петар получает желтую карточку.
75'
Альтах производит замену. Нгамелеу Муми уходит, и Мюллер Валентино заменяет его
Желтая карточка
72'
Фризенбихлер Кевин получает желтую карточку.
69'
Альтах производит замену. Нутц Штефан уходит, и Саломон Патрик заменяет его

Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Грбич Адриан.
64'
Аустрия Вена производит замену. Тажури-Шради Исмаэль уходит, и Де Паула Давид заменяет его
63'
Альтах производит замену. Айгнер Ханнес уходит, и Грбич Адриан заменяет его
Желтая карточка
55'
Шрайнер Эммануэль получает желтую карточку.
46'
Аустрия Вена производит замену. Прокоп Доминик уходит, и Фризенбихлер Кевин заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
14'
Вестерманн Хайко получает желтую карточку.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Добрас Кристиан.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айгнер Ханнес.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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