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Стадион: Кэшпойнт Арена
3:0
Конец матча
1:0
1' ГолАйгнер Ханнес
2:0
9' ГолДобрас Кристиан
14' Желтая карточкаВестерманн Хайко
55' Желтая карточкаШрайнер Эммануэль
3:0
68' ГолГрбич Адриан
72' Желтая карточкаФризенбихлер Кевин
81' Желтая карточкаФилипович Петар
90' Желтая карточкаМарчинко Кристоф
|
1'
1:0
9'
2:0
14'
68'
3:0
81'
90'
Состав команд
23
Цех
Бенедикт
22
Нутц
Штефан
Альтах 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 7 Линхарт Андреас Защитник
- 23 Цех Бенедикт Защитник
- 18 Цвишенбруггер Ян Защитник
- 16 Шрайнер Эммануэль Защитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 30 Добрас Кристиан Полузащитник
- 21 Писингер Симон Полузащитник
- 9 Гебауэр Кристиан Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Нападающий
- 25 Айгнер Ханнес Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Дмитровик Филип Вратарь
- 32 Янечек Бернхард Защитник
- 6 Сакик Эмануэль Защитник
- 29 Нгват-Махоп Луи Полузащитник
- 17 Мюллер Валентино Полузащитник
- 10 Саломон Патрик Полузащитник
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- Главный тренер: Klaus Schmidt
Аустрия Вена 4-3-3
- Основной состав
- 31 Хаджикич Осман Вратарь
- 17 Стрюгер-Ларсен Йенс Защитник
- 18 Вестерманн Хайко Защитник
- 4 Филипович Петар Защитник
- 28 Марчинко Кристоф Защитник
- 10 Грюнвальд Александр Полузащитник
- 15 Сербест Таркан Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- 7 Тажури-Шради Исмаэль Нападающий
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 95 Перес Фелипе Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 23 Де Паула Давид Защитник
- 24 Боркович Александар Защитник
- 6 Kadri Mohammed Защитник
- 2 Глухакович Петар Защитник
- 37 Канкола Давид Полузащитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- Главный тренер: Финк Торстен
Предыдущие игры
Альтах (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 20.07.2017 Динамо-Брест 0:3 Альтах ЛЕ
- 16.07.2017 Дорнбирн 1:5 Альтах К
- 13.07.2017 Альтах 1:1 Динамо-Брест ЛЕ
- 06.07.2017 Альтах 1:1 Чихура ЛЕ
- 01.07.2017 Альтах 0:5 Сошо ТМК
- 29.06.2017 Чихура 0:1 Альтах ЛЕ
- 24.06.2017 Санкт-Галлен 2:3 Альтах ТМК
- 28.05.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Б
- 25.05.2017 Альтах 0:2 Рид Б
- 20.05.2017 Маттерсбург 1:0 Альтах Б
- 14.05.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 07.05.2017 Альтах 1:1 Аустрия Вена Б
- 29.04.2017 Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Б
- 22.04.2017 Альтах 0:0 Адмира Б
- 15.04.2017 Рапид Вена 3:0 Альтах Б
- 08.04.2017 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 02.04.2017 Альтах 0:5 Ред Булл Зальцбург Б
- 18.03.2017 Рид 2:0 Альтах Б
- 11.03.2017 Альтах 3:0 Маттерсбург Б
- 04.03.2017 Штурм 3:0 Альтах Б
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 14.07.2017 Эбрайхсдорф 0:0 Аустрия Вена К
- 08.07.2017 Парндорф 0:6 Аустрия Вена ТМК
- 05.07.2017 Аустрия Вена 4:0 ДАК ТМК
- 04.07.2017 Аустрия Вена 1:2 Зенит ТМК
- 30.06.2017 Аустрия Вена 3:1 Арсенал Тула ТМК
- 28.06.2017 Аустрия Вена 1:1 Рубин ТМК
- 23.06.2017 Тамсвег 0:10 Аустрия Вена ТМК
- 28.05.2017 Адмира 1:6 Аустрия Вена Б
- 25.05.2017 Аустрия Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 20.05.2017 Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Б
- 13.05.2017 Аустрия Вена 3:0 Рид Б
- 07.05.2017 Альтах 1:1 Аустрия Вена Б
- 29.04.2017 Аустрия Вена 4:1 Штурм Б
- 23.04.2017 Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Б
- 16.04.2017 Маттерсбург 0:3 Аустрия Вена Б
- 08.04.2017 Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 05.04.2017 Аустрия Вена 1:2 Адмира К
- 01.04.2017 Аустрия Вена 0:2 Адмира Б
- 23.03.2017 Аустрия Вена 2:0 Дьёрмот ТМК
- 19.03.2017 Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Б
Последние игры между собой
Альтах: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 07.05.2017 Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 25.02.2017 Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига
- 06.11.2016 Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 21.08.2016 Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига
- 02.04.2016 Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 12.12.2015 Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига
- 04.11.2015 Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок
- 03.10.2015 Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 02.08.2015 Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига
- 26.04.2015 Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 21.02.2015 Аустрия Вена 5:2 Альтах Бундеслига
- 18.10.2014 Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 02.08.2014 Аустрия Вена 0:0 Альтах Бундеслига
- 16.05.2009 Аустрия Вена 4:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 27.02.2009 Альтах 2:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 24.09.2008 Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 21.09.2008 Альтах 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 13.04.2008 Альтах 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 16.02.2008 Аустрия Вена 1:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 03.11.2007 Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альтах
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Санкт-Пёльтен
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Маттерсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Штурм
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Вольфсбергер
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|10.
|Адмира
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Марчинко Кристоф получает желтую карточку.
81'
Филипович Петар получает желтую карточку.
75'
Альтах производит замену. Нгамелеу Муми уходит, и Мюллер Валентино заменяет его
72'
Фризенбихлер Кевин получает желтую карточку.
69'
Альтах производит замену. Нутц Штефан уходит, и Саломон Патрик заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Грбич Адриан.
64'
Аустрия Вена производит замену. Тажури-Шради Исмаэль уходит, и Де Паула Давид заменяет его
63'
Альтах производит замену. Айгнер Ханнес уходит, и Грбич Адриан заменяет его
55'
Шрайнер Эммануэль получает желтую карточку.
46'
Аустрия Вена производит замену. Прокоп Доминик уходит, и Фризенбихлер Кевин заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
14'
Вестерманн Хайко получает желтую карточку.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Добрас Кристиан.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Айгнер Ханнес.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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