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Стадион:
Штурм
1:2
Первый тайм: 24'
Санкт-Пёльтен
0'
0:1
2' Гол
Lukas Thuerauer
0:2
12' Гол
Lukas Thuerauer
1:2
16' Гол
Цулехнер Филипп
24'
Первый тайм
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цулехнер Филипп.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лукас Тюрауэр.
Описание гола
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лукас Тюрауэр.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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