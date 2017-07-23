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Стадион: Merkur-Arena
1:2
Первый тайм: 24'
0:1
2' ГолLukas Thuerauer
0:2
12' ГолLukas Thuerauer
1:2
16' ГолЦулехнер Филипп
|
2'
0:1
12'
0:2
16'
1:2
Состав команд
26
Кох
Фабиан
17
Цуль
Петер
29
David
Stec
11
Риски
Роопе
Штурм 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 14 Ликояннис Хараламбос Защитник
- 19 Поцманн Марвин Защитник
- 6 Джегго Джеймс Полузащитник
- 17 Цуль Петер Полузащитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 9 Алар Дени Полузащитник
- 29 Рёчер Торстен Полузащитник
- 11 Цулехнер Филипп Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гратцей Кристиан Вратарь
- 18 Хузпек Филипп Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 39 Шмид Романо
- 38 Michael John Lema
- 22 Patrick Puchegger
- 28 Шуберт Фабиан
- Главный тренер: Фода Франко
Санкт-Пёльтен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 22 Инголич Сандро Защитник
- 3 Michael Huber Защитник
- 21 Babacar Diallo Защитник
- 29 David Stec Защитник
- 13 Lukas Thuerauer Полузащитник
- 17 Manuel Martic Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 11 Риски Роопе Полузащитник
- 7 Луксбахер Даниэль Полузащитник
- 26 Думбуя Лонсана Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Damir Mehmedovic Защитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 6 Daniel Petrovic Полузащитник
- 19 Грабовац Лоренц Полузащитник
- 10 Паркер Дефанте Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- 23 Alexandar Vucenovic
- Главный тренер: Jochen Fallmann
Предыдущие игры
Штурм (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 20.07.2017 Младост Подгорица 0:3 Штурм ЛЕ
- 16.07.2017 Хард 0:3 Штурм К
- 13.07.2017 Штурм 0:1 Младост Подгорица ЛЕ
- 06.07.2017 Штурм 1:2 Млада Болеслав ТМК
- 02.07.2017 Штурм 1:1 Копенгаген ТМК
- 24.06.2017 Штурм 2:1 ЦСКА Москва ТМК
- 21.06.2017 Вашаш 4:3 Штурм ТМК
- 17.06.2017 Хольцхакер 1:15 Штурм ТМК
- 14.06.2017 Брюк-Мур 2:3 Штурм ТМК
- 28.05.2017 Вольфсбергер 1:0 Штурм Б
- 25.05.2017 Штурм 2:1 Адмира Б
- 21.05.2017 Рапид Вена 1:0 Штурм Б
- 14.05.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 06.05.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 29.04.2017 Аустрия Вена 4:1 Штурм Б
- 22.04.2017 Штурм 0:2 Маттерсбург Б
- 15.04.2017 Штурм 1:0 Рид Б
- 09.04.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Штурм Б
- 01.04.2017 Штурм 4:0 Вольфсбергер Б
- 18.03.2017 Адмира 1:0 Штурм Б
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 18.07.2017 Аустрия Клагенфурт 2:1 Санкт-Пёльтен К
- 07.07.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Монако ТМК
- 02.07.2017 Санкт-Пёльтен 2:1 Виенер Спортклуб ТМК
- 28.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Сепси Оск ТМК
- 23.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 БВ Линц ТМК
- 17.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Нойштадт ТМК
- 28.05.2017 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 25.05.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Вольфсбергер Б
- 20.05.2017 Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 13.05.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Б
- 06.05.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 29.04.2017 Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Б
- 22.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 15.04.2017 Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 08.04.2017 Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 05.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена К
- 01.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Б
- 18.03.2017 Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 11.03.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Б
- 04.03.2017 Маттерсбург 1:0 Санкт-Пёльтен Б
Последние игры между собой
Штурм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альтах
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Санкт-Пёльтен
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Маттерсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Штурм
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Вольфсбергер
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|10.
|Адмира
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Первый тайм
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цулехнер Филипп.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лукас Тюрауэр.
2'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лукас Тюрауэр.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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