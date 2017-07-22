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Стадион: Стад де Суиз
4' Желтая карточкаДельгадо Матиас
16' Желтая карточкаОаро Гийом
32' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
45' Желтая карточкаСухи Марек
54' Желтая карточкаАдамс Касим
1:0
58' ГолРаве Йорик
61' Желтая карточкаЛанг Михаэль
79' Желтая карточкаСаного Секу
2:0
80' ГолСулеймани Миралем
90' Желтая карточкаШтеффен Ренато
|
16'
45'
54'
58'
1:0
61'
79'
80'
2:0
90'
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
24
Адамс
Касим
23
Бенито
Лорис
10
Раве
Йорик
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
17
Сухи
Марек
25
Риверос
Блас
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 26 Фон Балльмоос Давид Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Адамс Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 10 Раве Йорик Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 29 Jordan Lotomba Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 16 Christian Fassnacht Полузащитник
- Главный тренер: Хюттер Ади
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 25 Риверос Блас Защитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 10 Дельгадо Матиас Полузащитник
- 11 Штеффен Ренато Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 23 Баланта Эдер Защитник
- 39 Калла Давиде Полузащитник
- 6 Ди Сере Полузащитник
- 20 Dereck Kutesa Полузащитник
- 33 Буа Кевин
- 31 Dominik Schmid
- Главный тренер: Raphael Wicky
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 15.07.2017 Бенфика 1:5 Янг Бойз КУ
- 12.07.2017 Янг Бойз 2:2 Сток Сити КУ
- 05.07.2017 Ахмат 4:1 Янг Бойз ТМК
- 30.06.2017 Янг Бойз 3:0 Ваккер Инсбрук ТМК
- 23.06.2017 Янг Бойз 0:1 Кринс ТМК
- 23.06.2017 Брайтенрайн 1:0 Янг Бойз ТМК
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна С
- 28.05.2017 Тун 0:0 Янг Бойз С
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель С
- 17.05.2017 Вадуц 1:0 Янг Бойз С
- 14.05.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 07.05.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 30.04.2017 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
- 23.04.2017 Янг Бойз 1:2 Лугано С
- 17.04.2017 Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер С
- 09.04.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 02.04.2017 Янг Бойз 3:2 Вадуц С
- 19.03.2017 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 12.03.2017 Лозанна 0:0 Янг Бойз С
- 04.03.2017 Янг Бойз 3:2 Тун С
Базель (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 15.07.2017 Базель 3:2 Спортинг Л ТМК
- 12.07.2017 Базель 3:2 Атлетик Б ТМК
- 08.07.2017 Базель 2:0 Ксамакс ТМК
- 05.07.2017 Базель 0:0 Виль ТМК
- 30.06.2017 Базель 4:1 Розенхайм-1860 ТМК
- 02.06.2017 Базель 4:1 Санкт-Галлен С
- 28.05.2017 Грасcхоппер 1:3 Базель С
- 25.05.2017 Базель 3:0 Сьон К
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель С
- 18.05.2017 Базель 2:2 Сьон С
- 14.05.2017 Базель 3:3 Тун С
- 07.05.2017 Лугано 2:2 Базель С
- 28.04.2017 Люцерн 1:2 Базель С
- 22.04.2017 Базель 2:2 Вадуц С
- 15.04.2017 Лозанна 0:4 Базель С
- 09.04.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 05.04.2017 Винтертур 1:3 Базель К
- 01.04.2017 Санкт-Галлен 0:3 Базель С
- 18.03.2017 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 12.03.2017 Сьон 0:1 Базель С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига
- 09.04.2017 Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига
- 22.05.2016 Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига
- 03.04.2016 Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига
- 25.10.2015 Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.09.2015 Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига
- 17.05.2015 Базель 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 22.02.2015 Янг Бойз 4:2 Базель Суперлига
- 18.10.2014 Янг Бойз 0:1 Базель Суперлига
- 31.08.2014 Базель 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 11.05.2014 Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига
- 08.02.2014 Базель 3:2 Янг Бойз Суперлига
- 01.12.2013 Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига
- 01.09.2013 Базель 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 29.05.2013 Янг Бойз 0:1 Базель Суперлига
- 10.03.2013 Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига
- 03.11.2012 Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.09.2012 Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|3.
|Лозанна
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Цюрих
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Тун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сьон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Базель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Штеффен Ренато получает желтую карточку.
83'
Янг Бойз производит замену. Сулеймани Миралем уходит, и Шик Торстен заменяет его
81'
Базель производит замену. Дельгадо Матиас уходит, и Dereck Kutesa заменяет его
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сулеймани Миралем.
79'
Саного Секу получает желтую карточку.
75'
Янг Бойз производит замену. Раве Йорик уходит, и Christian Fassnacht заменяет его
68'
Базель производит замену. Риверос Блас уходит, и Баланта Эдер заменяет его
68'
Базель производит замену. Эльюнусси Мохамед уходит, и Буа Кевин заменяет его
61'
Ланг Михаэль получает желтую карточку.
59'
Янг Бойз производит замену. Эбишер Мишель уходит, и Соу Джибриль заменяет его
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Раве Йорик.
54'
Адамс Касим получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Сухи Марек получает желтую карточку.
32'
Эльюнусси Мохамед получает желтую карточку.
16'
Оаро Гийом получает желтую карточку.
4'
Дельгадо Матиас получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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