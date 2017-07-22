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Стадион:
Янг Бойз
2:0
Конец матча
Базель
0'
4' Желтая карточка
Дельгадо Матиас
16' Желтая карточка
Оаро Гийом
32' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
45' Желтая карточка
Сухи Марек
54' Желтая карточка
Адамс Касим
1:0
58' Гол
Раве Йорик
61' Желтая карточка
Ланг Михаэль
79' Желтая карточка
Саного Секу
2:0
80' Гол
Сулеймани Миралем
90' Желтая карточка
Штеффен Ренато
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Штеффен Ренато получает желтую карточку.
83'
Янг Бойз производит замену. Сулеймани Миралем уходит, и Шик Торстен заменяет его
81'
Базель производит замену. Дельгадо Матиас уходит, и Dereck Kutesa заменяет его
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сулеймани Миралем.
Желтая карточка
79'
Саного Секу получает желтую карточку.

75'
Янг Бойз производит замену. Раве Йорик уходит, и Christian Fassnacht заменяет его
68'
Базель производит замену. Риверос Блас уходит, и Баланта Эдер заменяет его
68'
Базель производит замену. Эльюнусси Мохамед уходит, и Буа Кевин заменяет его
Желтая карточка
61'
Ланг Михаэль получает желтую карточку.
59'
Янг Бойз производит замену. Эбишер Мишель уходит, и Соу Джибриль заменяет его
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Раве Йорик.
Желтая карточка
54'
Адамс Касим получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Сухи Марек получает желтую карточку.
Желтая карточка
32'
Эльюнусси Мохамед получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Оаро Гийом получает желтую карточку.
Желтая карточка
4'
Дельгадо Матиас получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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