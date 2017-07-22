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Стадион:
Лозанна
3:3
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
7' Гол
Samuele Campo
1:1
28' Гол
Буэсс Роман
1:2
33' Гол
Араторе Марко
39' Желтая карточка
Алексич Даниел
42' Желтая карточка
Роша Ален
44' Желтая карточка
Кукурузович Степан
1:3
52' Гол
Алексич Даниел
2:3
57' Гол
Joel Geismann
3:3
62' Гол
Сарате Гонсало
90' Желтая карточка
Виттвер Андреас
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Виттвер Андреас получает желтую карточку.
75'
Санкт-Галлен производит замену. Тафер Яннис уходит, и Бен Халифа Нассим заменяет его
65'
Лозанна производит замену. Божинов Валери уходит, и Francesco Margiotta заменяет его
63'
Санкт-Галлен производит замену. Алексич Даниел уходит, и Gjelbrim Taipi заменяет его
62'
Лозанна производит замену. Николя Гетаз уходит, и Кололли Беньямин заменяет его

Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сарате Гонсало.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
56'
Лозанна производит замену. Паше Александр уходит, и Жоель Гайсманн заменяет его
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алексич Даниел.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Кукурузович Степан получает желтую карточку.
Желтая карточка
42'
Роша Ален получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Алексич Даниел получает желтую карточку.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Араторе Марко.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Буэсс Роман.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Samuele Campo.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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