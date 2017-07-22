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Стадион: Олимпик де ла Понтайс
3:3
Конец матча
1:0
7' ГолSamuele Campo
1:1
28' ГолБуэсс Роман
1:2
33' ГолАраторе Марко
39' Желтая карточкаАлексич Даниел
42' Желтая карточкаРоша Ален
44' Желтая карточкаКукурузович Степан
1:3
52' ГолАлексич Даниел
2:3
57' ГолJoel Geismann
3:3
62' ГолСарате Гонсало
90' Желтая карточкаВиттвер Андреас
|
7'
1:0
28'
1:1
33'
1:2
39'
42'
52'
1:3
57'
2:3
62'
3:3
90'
Состав команд
Лозанна 3-5-2
- Основной состав
- 1 Thomas Castella Вратарь
- 4 Jeremy Maniere Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 6 Elton Monteiro Защитник
- 15 Марин Леандро Полузащитник
- 11 Samuele Campo Полузащитник
- 18 Andrea Maccoppi Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 30 Nicolas Getaz Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Нападающий
- 86 Божинов Валери Нападающий
- Запасные игроки
- Joel Geissmann Полузащитник
- 9 Пак Кван Рён Нападающий
- 7 Кололли Беньямин Нападающий
- Marco Delley
- 19 Francesco Margiotta
- 22 Kevin Martin II
- 29 Andi Zeqiri
- Главный тренер: Fabio Celestini
Санкт-Галлен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 2 Кох Филипп Защитник
- 3 Хагги Карим Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- Чернегг Петер Полузащитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 21 Kofi Schulz Защитник
- Boris Babic Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Tim Staubli
- Silvan Goenitzer
- 8 Gjelbrim Taipi
- Главный тренер: Giorgio Contini
Предыдущие игры
Лозанна (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 15.07.2017 Лозанна 1:1 Брентфорд ТМК
- 11.07.2017 Лозанна 0:5 Валенсия ТМК
- 08.07.2017 Лозанна 2:2 Нант ТМК
- 01.07.2017 Лозанна 0:0 Ксамакс ТМК
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна С
- 28.05.2017 Лозанна 1:2 Лугано С
- 20.05.2017 Лозанна 0:0 Тун С
- 17.05.2017 Люцерн 0:3 Лозанна С
- 14.05.2017 Грасcхоппер 1:1 Лозанна С
- 07.05.2017 Лозанна 0:1 Санкт-Галлен С
- 29.04.2017 Лозанна 1:3 Вадуц С
- 23.04.2017 Сьон 0:1 Лозанна С
- 15.04.2017 Лозанна 0:4 Базель С
- 08.04.2017 Тун 2:4 Лозанна С
- 02.04.2017 Лозанна 0:0 Грасcхоппер С
- 19.03.2017 Вадуц 0:1 Лозанна С
- 12.03.2017 Лозанна 0:0 Янг Бойз С
- 04.03.2017 Лугано 2:1 Лозанна С
- 26.02.2017 Лозанна 0:1 Сьон С
- 19.02.2017 Базель 4:3 Лозанна С
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 15.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Саутгемптон ТМК
- 07.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Волен ТМК
- 01.07.2017 СВ Шаффхаузен 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 28.06.2017 Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 24.06.2017 Санкт-Галлен 2:3 Альтах ТМК
- 02.06.2017 Базель 4:1 Санкт-Галлен С
- 28.05.2017 Санкт-Галлен 1:1 Сьон С
- 21.05.2017 Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер С
- 16.05.2017 Лугано 3:2 Санкт-Галлен С
- 13.05.2017 Санкт-Галлен 2:0 Вадуц С
- 07.05.2017 Лозанна 0:1 Санкт-Галлен С
- 30.04.2017 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
- 23.04.2017 Санкт-Галлен 1:2 Тун С
- 17.04.2017 Люцерн 2:0 Санкт-Галлен С
- 08.04.2017 Грасcхоппер 3:1 Санкт-Галлен С
- 01.04.2017 Санкт-Галлен 0:3 Базель С
- 24.03.2017 Санкт-Галлен 3:1 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.03.2017 Тун 2:2 Санкт-Галлен С
- 11.03.2017 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн С
- 05.03.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
Последние игры между собой
Лозанна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 11
Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 3
- 07.05.2017 Лозанна 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 12.02.2017 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна Суперлига
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна Суперлига
- 11.08.2016 Лозанна 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 17.04.2014 Санкт-Галлен 0:0 Лозанна Суперлига
- 23.02.2014 Лозанна 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 03.11.2013 Лозанна 0:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.08.2013 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна Суперлига
- 20.04.2013 Лозанна 1:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.03.2013 Санкт-Галлен 3:1 Лозанна Суперлига
- 06.10.2012 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна Суперлига
- 21.07.2012 Лозанна 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 05.04.2010 Санкт-Галлен 1:2 Лозанна Кубок
- 09.05.2009 Санкт-Галлен 4:0 Лозанна Челлендж Лига
- 17.11.2008 Лозанна 0:5 Санкт-Галлен Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|3.
|Лозанна
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Цюрих
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Тун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сьон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Базель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Виттвер Андреас получает желтую карточку.
75'
Санкт-Галлен производит замену. Тафер Яннис уходит, и Бен Халифа Нассим заменяет его
65'
Лозанна производит замену. Божинов Валери уходит, и Francesco Margiotta заменяет его
63'
Санкт-Галлен производит замену. Алексич Даниел уходит, и Gjelbrim Taipi заменяет его
62'
Лозанна производит замену. Николя Гетаз уходит, и Кололли Беньямин заменяет его
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сарате Гонсало.
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
56'
Лозанна производит замену. Паше Александр уходит, и Жоель Гайсманн заменяет его
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алексич Даниел.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Кукурузович Степан получает желтую карточку.
42'
Роша Ален получает желтую карточку.
39'
Алексич Даниел получает желтую карточку.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Араторе Марко.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Буэсс Роман.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Samuele Campo.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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