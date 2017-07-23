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Стадион: Арена Тун Зрители: 5617
8' Желтая карточкаХедигер Деннис
0:1
28' ГолКонате Мусса
34' Желтая карточкаРикардо Пауло
35' Желтая карточкаЛаупер Сандро
63' Желтая карточкаЛюхингер Николас
73' Вторая желтая карточкаХедигер Деннис
|
28'
0:1
34'
35'
63'
73'
Состав команд
14
Гельми
Рой
23
Джюмарт
Эрай
66
Адао
Жоаким
14
Конате
Мусса
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 5 Бюрги Николас Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 7 Mickael Facchinetti Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 33 Marvin Spielmann Полузащитник
- 9 Dejan Sorgic Нападающий
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 34 Суттер Никола Полузащитник
- 23 Norman Peyretti Нападающий
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- 32 Elia Alessandrini
- 24 Nuno Da Silva
- 20 Chris Kablan
- Главный тренер: Marc Schneider
Сьон 3-5-2
- Основной состав
- 1 Митрюшкин Антон Вратарь
- 31 Зверотич Элсад Защитник
- 23 Джюмарт Эрай Защитник
- 6 Рикардо Пауло Защитник
- 50 Люхингер Николас Полузащитник
- 8 Мвенг Фредди Полузащитник
- 66 Адао Жоаким Полузащитник
- 11 Констант Кевин Полузащитник
- 7 Димарко Федерико Полузащитник
- 14 Конате Мусса Нападающий
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Quentin Maceiras Защитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 12 Карлен Грегори Полузащитник
- 70 Matheus Cunha
- 45 Aimery Pinga
- 24 Bastien Toma
- Главный тренер: Paolo Tramezzani
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 15.07.2017 Тун 5:1 Кьяссо ТМК
- 08.07.2017 Тун 2:0 Винтертур ТМК
- 07.07.2017 Тун 1:2 Шаффхаузен ТМК
- 01.07.2017 Тун 1:1 Цюрих ТМК
- 30.06.2017 Тун 2:2 Кёниц ТМК
- 24.06.2017 Тун 1:0 Ксамакс ТМК
- 23.06.2017 Брайтенрайн 2:1 Тун ТМК
- 23.06.2017 Тун 3:0 Кринс ТМК
- 02.06.2017 Вадуц 1:3 Тун С
- 28.05.2017 Тун 0:0 Янг Бойз С
- 20.05.2017 Лозанна 0:0 Тун С
- 17.05.2017 Тун 3:1 Грасcхоппер С
- 14.05.2017 Базель 3:3 Тун С
- 06.05.2017 Тун 3:1 Люцерн С
- 30.04.2017 Тун 2:1 Сьон С
- 23.04.2017 Санкт-Галлен 1:2 Тун С
- 17.04.2017 Лугано 2:1 Тун С
- 08.04.2017 Тун 2:4 Лозанна С
- 01.04.2017 Сьон 2:1 Тун С
- 19.03.2017 Тун 2:2 Санкт-Галлен С
Сьон (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 15.07.2017 Сьон 0:2 Атлетик Б ТМК
- 12.07.2017 Сьон 0:1 ПСВ ТМК
- 08.07.2017 Сьон 1:0 Ренн ТМК
- 05.07.2017 Сьон 2:3 Марсель ТМК
- 01.07.2017 Серветт 0:1 Сьон ТМК
- 24.06.2017 Кьяссо 0:3 Сьон ТМК
- 02.06.2017 Сьон 1:1 Грасcхоппер С
- 28.05.2017 Санкт-Галлен 1:1 Сьон С
- 25.05.2017 Базель 3:0 Сьон К
- 21.05.2017 Сьон 2:3 Люцерн С
- 18.05.2017 Базель 2:2 Сьон С
- 13.05.2017 Сьон 2:0 Лугано С
- 07.05.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 30.04.2017 Тун 2:1 Сьон С
- 23.04.2017 Сьон 0:1 Лозанна С
- 15.04.2017 Вадуц 0:1 Сьон С
- 09.04.2017 Лугано 4:2 Сьон С
- 05.04.2017 Сьон 0:0 Люцерн К
- 01.04.2017 Сьон 2:1 Тун С
- 18.03.2017 Люцерн 0:0 Сьон С
Последние игры между собой
Тун: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 30.04.2017 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 01.04.2017 Сьон 2:1 Тун Суперлига
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон Суперлига
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун Суперлига
- 16.05.2016 Тун 1:1 Сьон Суперлига
- 10.04.2016 Сьон 2:1 Тун Суперлига
- 29.11.2015 Сьон 1:2 Тун Суперлига
- 30.08.2015 Тун 0:2 Сьон Суперлига
- 25.04.2015 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 22.03.2015 Сьон 3:0 Тун Суперлига
- 19.10.2014 Сьон 0:0 Тун Суперлига
- 30.08.2014 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 11.05.2014 Сьон 3:1 Тун Суперлига
- 22.02.2014 Тун 3:1 Сьон Суперлига
- 19.10.2013 Тун 1:0 Сьон Суперлига
- 25.08.2013 Сьон 0:0 Тун Суперлига
- 25.05.2013 Сьон 0:1 Тун Суперлига
- 24.02.2013 Тун 4:0 Сьон Суперлига
- 20.10.2012 Тун 1:1 Сьон Суперлига
- 22.09.2012 Сьон 2:1 Тун Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сьон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Люцерн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Лозанна
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|Тун
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Грасcхоппер
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Базель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Тун производит замену. Деян Соргич уходит, и Norman Peyretti заменяет его
79'
Сьон производит замену. Мвенг Фредди уходит, и Ндойе Бирама заменяет его
73'
Хедигер Деннис получает вторую желтую карточку. Удаление.
68'
Тун производит замену. Marvin Spielmann уходит, и Nuno Da Silva заменяет его
63'
Люхингер Николас получает желтую карточку.
61'
Тун производит замену. Хунцикер Николас уходит, и Рапп Симоне заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Сьон производит замену. Констант Кевин уходит, и Карлен Грегори заменяет его
40'
Сьон производит замену. Димарко Федерико уходит, и Quentin Maceiras заменяет его
35'
Лаупер Сандро получает желтую карточку.
34'
Рикардо Пауло получает желтую карточку.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Конате Мусса.
8'
Хедигер Деннис получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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