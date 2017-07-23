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Стадион: Зрители: 5617
Тун
0:1
Конец матча
Сьон
0'
8' Желтая карточка
Хедигер Деннис
0:1
28' Гол
Конате Мусса
34' Желтая карточка
Рикардо Пауло
35' Желтая карточка
Лаупер Сандро
63' Желтая карточка
Люхингер Николас
73' Вторая желтая карточка
Хедигер Деннис
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Тун производит замену. Деян Соргич уходит, и Norman Peyretti заменяет его
79'
Сьон производит замену. Мвенг Фредди уходит, и Ндойе Бирама заменяет его
73'
Хедигер Деннис получает вторую желтую карточку. Удаление.
68'
Тун производит замену. Marvin Spielmann уходит, и Nuno Da Silva заменяет его
Желтая карточка
63'
Люхингер Николас получает желтую карточку.

61'
Тун производит замену. Хунцикер Николас уходит, и Рапп Симоне заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Сьон производит замену. Констант Кевин уходит, и Карлен Грегори заменяет его
40'
Сьон производит замену. Димарко Федерико уходит, и Quentin Maceiras заменяет его
Желтая карточка
35'
Лаупер Сандро получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Рикардо Пауло получает желтую карточку.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Конате Мусса.
Желтая карточка
8'
Хедигер Деннис получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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