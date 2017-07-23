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Стадион: Свисспорарена Зрители: 8553
31' Желтая карточкаМариани Давид
47' Желтая карточкаСульмони Фульвио
66' Желтая карточкаСаббатини Джонатан
1:0
81' ГолЮрич Томи
85' Желтая карточкаМихайлович Драган
|
31'
47'
81'
1:0
Состав команд
21
Омлин
Йонас
15
Шульц
Марвин
36
Фека
Дрен
30
Иттен
Седрик
Люцерн 4-4-2
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 27 Швеглер Кристиан Защитник
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 33 Кнежевич Стефан Защитник
- 36 Фека Дрен Защитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 30 Иттен Седрик Нападающий
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 7 Клаудио Лустенбергер Защитник
- 25 Шмид Янник Защитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 37 Де Оливейра Жоао Полузащитник
- 20 Shkelqim Demhasaj
- Главный тренер: Баббель Маркус
Лугано 3-5-2
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 22 Steve Rouiller Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 91 Михайлович Драган Полузащитник
- 21 Radomir Milosavljevic Нападающий
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Руссо Франческо Вратарь
- 34 Stefano Guidotti
- 18 Пиччинокки Марио
- 12 Silvano Schappi
- 9 Чулина Антонини
- 6 Dominik Kovacic
- 7 Younes Bnou-Marzouk
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 20.07.2017 Люцерн 2:1 Осиек ЛЕ
- 13.07.2017 Осиек 2:0 Люцерн ЛЕ
- 08.07.2017 Страсбур 4:4 Люцерн ТМК
- 05.07.2017 Зандхаузен 2:1 Люцерн ТМК
- 01.07.2017 Люцерн 0:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 28.06.2017 Люцерн 3:3 Кринс ТМК
- 02.06.2017 Лугано 0:1 Люцерн С
- 28.05.2017 Люцерн 2:2 Вадуц С
- 21.05.2017 Сьон 2:3 Люцерн С
- 17.05.2017 Люцерн 0:3 Лозанна С
- 14.05.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 06.05.2017 Тун 3:1 Люцерн С
- 28.04.2017 Люцерн 1:2 Базель С
- 22.04.2017 Грасcхоппер 4:1 Люцерн С
- 17.04.2017 Люцерн 2:0 Санкт-Галлен С
- 09.04.2017 Вадуц 0:2 Люцерн С
- 05.04.2017 Сьон 0:0 Люцерн К
- 02.04.2017 Люцерн 0:2 Лугано С
- 18.03.2017 Люцерн 0:0 Сьон С
- 11.03.2017 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн С
Лугано (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 15.07.2017 Кьево 2:0 Лугано ТМК
- 11.07.2017 Лугано 0:4 Милан ТМК
- 07.07.2017 Кьяссо 0:2 Лугано ТМК
- 04.07.2017 Локарно 0:4 Лугано ТМК
- 01.07.2017 Сементина 1:8 Лугано ТМК
- 02.06.2017 Лугано 0:1 Люцерн С
- 28.05.2017 Лозанна 1:2 Лугано С
- 20.05.2017 Лугано 2:1 Вадуц С
- 16.05.2017 Лугано 3:2 Санкт-Галлен С
- 13.05.2017 Сьон 2:0 Лугано С
- 07.05.2017 Лугано 2:2 Базель С
- 30.04.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 23.04.2017 Янг Бойз 1:2 Лугано С
- 17.04.2017 Лугано 2:1 Тун С
- 09.04.2017 Лугано 4:2 Сьон С
- 02.04.2017 Люцерн 0:2 Лугано С
- 25.03.2017 Сампдория 2:0 Лугано ТМК
- 19.03.2017 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 12.03.2017 Тун 5:2 Лугано С
- 04.03.2017 Лугано 2:1 Лозанна С
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Лугано: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
- 02.06.2017 Лугано 0:1 Люцерн Суперлига
- 02.04.2017 Люцерн 0:2 Лугано Суперлига
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано Суперлига
- 23.07.2016 Лугано 1:2 Люцерн Суперлига
- 01.05.2016 Лугано 1:1 Люцерн Суперлига
- 12.03.2016 Люцерн 2:1 Лугано Суперлига
- 02.03.2016 Люцерн 1:2 Лугано Кубок
- 03.10.2015 Люцерн 2:2 Лугано Суперлига
- 29.08.2015 Лугано 0:1 Люцерн Суперлига
- 31.01.2015 Люцерн 3:1 Лугано Товарищеские матчи. Клубы
- 13.06.2009 Люцерн 5:0 Лугано Плей-офф
- 10.06.2009 Лугано 1:0 Люцерн Плей-офф
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сьон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Люцерн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Лозанна
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|Тун
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Грасcхоппер
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Базель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Михайлович Драган получает желтую карточку.
83'
Лугано производит замену. Чрнигой Домен уходит, и Чулина Антонини заменяет его
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юрич Томи.
78'
Люцерн производит замену. Кнежевич Стефан уходит, и Де Оливейра Жоао заменяет его
67'
Лугано производит замену. Вечеи Балинт уходит, и Пиччинокки Марио заменяет его
66'
Саббатини Джонатан получает желтую карточку.
66'
Люцерн производит замену. Кустодио Оливер уходит, и Угриниц Филип заменяет его
60'
Люцерн производит замену. Фека Дрен уходит, и Клаудио Лустенбергер заменяет его
57'
Лугано производит замену. Radomir Milosavljevic уходит, и Younes Bnou-Marzouk заменяет его
47'
Сульмони Фульвио получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Мариани Давид получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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