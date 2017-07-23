  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 8553
Люцерн
1:0
Конец матча
Лугано
0'
31' Желтая карточка
Мариани Давид
47' Желтая карточка
Сульмони Фульвио
66' Желтая карточка
Саббатини Джонатан
1:0
81' Гол
Юрич Томи
85' Желтая карточка
Михайлович Драган
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
85'
Михайлович Драган получает желтую карточку.
83'
Лугано производит замену. Чрнигой Домен уходит, и Чулина Антонини заменяет его
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юрич Томи.
78'
Люцерн производит замену. Кнежевич Стефан уходит, и Де Оливейра Жоао заменяет его
67'
Лугано производит замену. Вечеи Балинт уходит, и Пиччинокки Марио заменяет его

Желтая карточка
66'
Саббатини Джонатан получает желтую карточку.
66'
Люцерн производит замену. Кустодио Оливер уходит, и Угриниц Филип заменяет его
60'
Люцерн производит замену. Фека Дрен уходит, и Клаудио Лустенбергер заменяет его
57'
Лугано производит замену. Radomir Milosavljevic уходит, и Younes Bnou-Marzouk заменяет его
Желтая карточка
47'
Сульмони Фульвио получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
31'
Мариани Давид получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация