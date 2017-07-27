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  5. 1/16 финала
Бостон Ривер
1:4
Конец матча
Серро Портеньо
0'
0:1
22' Гол
Jorge Rojas I
40' Желтая карточка
Diego Scotti
0:2
47' Гол
Хосе Ортигоза
50' Желтая карточка
Pablo Cepellini
0:3
52' Гол
Агилар Хуан
0:4
68' Гол
Willian Candia
1:4
79' Гол
Родригес Федерико
85' Желтая карточка
Robert Flores
90'
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
85'
Роберт Флорес получает желтую карточку.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Федерико.
72'
Бостон Ривер производит замену. Maximiliano Perez уходит, и Agustin Nadruz заменяет его
71'
Серро Портеньо производит замену. Oscar Ruiz уходит, и Рохас Родриго заменяет его
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Willian Candia.

66'
Серро Портеньо производит замену. Игнасио Паллас уходит, и Raul Caceres заменяет его
59'
Серро Портеньо производит замену. Хосе Ортигоза уходит, и Alfio Oviedo заменяет его
56'
Бостон Ривер производит замену. Diego Gurri уходит, и Роберт Флорес заменяет его
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Агилар Хуан.
Желтая карточка
50'
Пабло Цепеллини получает желтую карточку.
50'
Бостон Ривер производит замену. Уильям Клингендер уходит, и Родригес Федерико заменяет его
Желтая карточка
49'
Хосе Ортигоза получает желтую карточку.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хосе Ортигоза.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Диего Скотти получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jorge Rojas.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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