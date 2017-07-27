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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:4
Конец матча
0:1
22' ГолJorge Rojas I
40' Желтая карточкаDiego Scotti
0:2
47' ГолХосе Ортигоза
50' Желтая карточкаPablo Cepellini
0:3
52' ГолАгилар Хуан
0:4
68' ГолWillian Candia
1:4
79' ГолРодригес Федерико
85' Желтая карточкаRobert Flores
|
22'
0:1
40'
47'
0:2
50'
52'
0:3
68'
0:4
79'
1:4
85'
Состав команд
Бостон Ривер
- Основной состав
- 1 Адриан Бербиа Вратарь
- 21 Diego Gurri Полузащитник
- 20 Pablo Alvarez I
- 2 Adolfo Baran
- 3 Joaquin Pereyra
- 4 Guillermo Fratta
- 13 Maximiliano Perez
- 10 William Klingender
- 8 Pablo Cepellini
- 24 Bruno Foliados
- 19 Diego Scotti
- Запасные игроки
- 12 Ларреа Кевин Вратарь
- 14 Этчеверри Энрике Защитник
- 9 Родригес Федерико Нападающий
- 23 Robert Flores
- 17 Mauro Vila
- 15 Agustin Nadruz
- 11 Facundo Rodriguez III
Серро Портеньо
- Основной состав
- 1 Силва Антони Вратарь
- 3 Касерес Маркос Защитник
- 28 Риверос Маркос Полузащитник
- 22 Агилар Хуан Полузащитник
- 24 Willian Candia
- 9 Хосе Ортигоза
- 15 Jorge Rojas I
- 16 Santiago Molina
- 27 Jorge Daniel Gonzalez
- 11 Oscar Ruiz
- 29 Ignacio Pallas
- Запасные игроки
- 8 Рохас Родриго Полузащитник
- 7 Alfio Oviedo
- 23 Mathias Villasanti
- 2 Raul Caceres
- 4 Silvio Gabriel Torales
- 10 Josue Colman
- 12 Ignacio Don
Предыдущие игры
Бостон Ривер (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 12.07.2017 Серро Портеньо 2:1 Бостон Ривер КС
- 07.07.2017 Бостон Ривер 0:1 Пласа Колония П
- 02.07.2017 Феникс 1:2 Бостон Ривер П
- 25.06.2017 Бостон Ривер 3:1 Эль-Танке Сислей П
- 18.06.2017 Рампла Хуниорс 1:0 Бостон Ривер П
- 11.06.2017 Дефенсор Спортинг 3:1 Бостон Ривер П
- 06.06.2017 Бостон Ривер 0:0 Пеньяроль П
- 02.06.2017 Комерсиантес Унидос 1:1 Бостон Ривер КС
- 27.05.2017 Ливерпуль Монтевидео 2:3 Бостон Ривер П
- 14.05.2017 Бостон Ривер 0:3 Данубио П
- 07.05.2017 Хувентуд Лас-Пьедрас 2:5 Бостон Ривер П
- 29.04.2017 Бостон Ривер 1:0 Суд Америка П
- 23.04.2017 Дефенсор Спортинг 1:0 Бостон Ривер П
- 16.04.2017 Бостон Ривер 4:0 Рампла Хуниорс П
- 08.04.2017 Феникс 1:2 Бостон Ривер П
- 02.04.2017 Бостон Ривер 3:1 Насьональ Монтевидео П
- 25.03.2017 Монтевидео Уондерерс 2:1 Бостон Ривер П
- 18.03.2017 Серро 2:0 Бостон Ривер П
- 12.03.2017 Бостон Ривер 3:1 Ливерпуль Монтевидео П
- 05.03.2017 Эль-Танке Сислей 1:0 Бостон Ривер П
Серро Портеньо (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 22.07.2017 Хенераль Диас 2:1 Серро Портеньо ПД
- 12.07.2017 Серро Портеньо 2:1 Бостон Ривер КС
- 23.06.2017 Серро Портеньо 0:0 Спортиво Триниденсе ПД
- 18.06.2017 Депортиво Капьята 1:0 Серро Портеньо ПД
- 11.06.2017 Серро Портеньо 0:4 Гуарани Асунсьон ПД
- 03.06.2017 Индепендьенте ФБК 1:2 Серро Портеньо ПД
- 29.05.2017 Серро Портеньо 2:1 Спортиво Лукеньо ПД
- 21.05.2017 Олимпия Асунсьон 2:0 Серро Портеньо ПД
- 18.05.2017 Гуарани Асунсьон 2:1 Серро Портеньо ПД
- 15.05.2017 Серро Портеньо 1:0 Хенераль Диас ПД
- 12.05.2017 Каракас 1:2 Серро Портеньо КС
- 07.05.2017 Сол де Америка 1:0 Серро Портеньо ПД
- 01.05.2017 Серро Портеньо 1:0 Либертад ПД
- 24.04.2017 Насьональ Асунсьон 2:0 Серро Портеньо ПД
- 20.04.2017 Серро Портеньо 1:1 Индепендьенте ФБК ПД
- 16.04.2017 Серро Портеньо 4:0 Рубио Нью ПД
- 09.04.2017 Спортиво Триниденсе 0:2 Серро Портеньо ПД
- 02.04.2017 Серро Портеньо 2:1 Депортиво Капьята ПД
- 20.03.2017 Спортиво Лукеньо 2:0 Серро Портеньо ПД
- 13.03.2017 Серро Портеньо 2:1 Олимпия Асунсьон ПД
Последние игры между собой
Бостон Ривер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Серро Портеньо: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
- 12.07.2017 Серро Портеньо 2:1 Бостон Ривер Копа Судамерикана
- 19.10.2013 Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо Примера
- 05.08.2013 Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо Примера
- 18.05.2013 Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо Примера
- 25.02.2013 Серро Портеньо 4:2 Серро Портеньо Примера
- 19.11.2012 Серро Портеньо 0:5 Серро Портеньо Примера
- 05.10.2012 Серро Портеньо 2:2 Серро Портеньо Примера
- 29.04.2012 Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо Примера
- 20.02.2012 Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо Апертура
1/16 финала
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Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Роберт Флорес получает желтую карточку.
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Федерико.
72'
Бостон Ривер производит замену. Maximiliano Perez уходит, и Agustin Nadruz заменяет его
71'
Серро Портеньо производит замену. Oscar Ruiz уходит, и Рохас Родриго заменяет его
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Willian Candia.
66'
Серро Портеньо производит замену. Игнасио Паллас уходит, и Raul Caceres заменяет его
59'
Серро Портеньо производит замену. Хосе Ортигоза уходит, и Alfio Oviedo заменяет его
56'
Бостон Ривер производит замену. Diego Gurri уходит, и Роберт Флорес заменяет его
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Агилар Хуан.
50'
Пабло Цепеллини получает желтую карточку.
50'
Бостон Ривер производит замену. Уильям Клингендер уходит, и Родригес Федерико заменяет его
49'
Хосе Ортигоза получает желтую карточку.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хосе Ортигоза.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Диего Скотти получает желтую карточку.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jorge Rojas.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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