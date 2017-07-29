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Стадион: НВ Арена Зрители: 6130
1:4
Конец матча
15' Желтая карточкаПаркер Дефанте
0:1
37' ГолМург Томас
0:2
42' ГолКуэн Андреас
56' Желтая карточкаМург Томас
1:2
69' ГолDaniel Schuetz
1:3
81' Гол в свои воротаDaniel Petrovic
1:4
90' ГолEren Keles
|
15'
37'
0:1
42'
0:2
56'
69'
1:2
81'
1:3
90'
1:4
Состав команд
29
David
Stec
11
Риски
Роопе
24
Ауэр
Штефан
19
Мург
Томас
10
Шауб
Луис
27
Куэн
Андреас
Санкт-Пёльтен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 22 Инголич Сандро Защитник
- 3 Michael Huber Защитник
- 6 Daniel Petrovic Защитник
- 29 David Stec Защитник
- 13 Lukas Thuerauer Полузащитник
- 17 Manuel Martic Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 11 Риски Роопе Полузащитник
- 10 Паркер Дефанте Полузащитник
- 26 Думбуя Лонсана Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Damir Mehmedovic Защитник
- 21 Babacar Diallo Защитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 19 Грабовац Лоренц Полузащитник
- 24 Раснер Мартин Полузащитник
- 7 Луксбахер Даниэль Полузащитник
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Jochen Fallmann
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 22 Павелич Марио Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 14 Вебер Максимилиан Защитник
- 4 Шраммель Томас Защитник
- 24 Ауэр Штефан Полузащитник
- 8 Шваб Швефан Полузащитник
- 19 Мург Томас Полузащитник
- 10 Шауб Луис Полузащитник
- 27 Куэн Андреас Полузащитник
- 33 Прозеник Филипп Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 42 Eren Keles Полузащитник
- 38 Manuel Thurnwald Полузащитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Полузащитник
- 11 Хофманн Штеффен Полузащитник
- 43 Alex Sobczyk
- Главный тренер: Goran Djuricin
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 23.07.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 18.07.2017 Аустрия Клагенфурт 2:1 Санкт-Пёльтен К
- 07.07.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Монако ТМК
- 02.07.2017 Санкт-Пёльтен 2:1 Виенер Спортклуб ТМК
- 28.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Сепси Оск ТМК
- 23.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 БВ Линц ТМК
- 17.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Нойштадт ТМК
- 28.05.2017 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 25.05.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Вольфсбергер Б
- 20.05.2017 Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 13.05.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Б
- 06.05.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 29.04.2017 Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Б
- 22.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 15.04.2017 Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 08.04.2017 Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 05.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена К
- 01.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Б
- 18.03.2017 Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 11.03.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Б
Рапид Вена (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 22.07.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 16.07.2017 Швац 0:2 Рапид Вена К
- 09.07.2017 Рапид Вена 2:2 Монако ТМК
- 05.07.2017 Рапид Вена 2:1 Аполлон ТМК
- 01.07.2017 Рапид Вена 1:1 Селтик ТМК
- 28.06.2017 Студенгау Аусваль 0:8 Рапид Вена ТМК
- 24.06.2017 Аркадия 0:6 Рапид Вена ТМК
- 01.06.2017 Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург К
- 28.05.2017 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 25.05.2017 Маттерсбург 1:3 Рапид Вена Б
- 21.05.2017 Рапид Вена 1:0 Штурм Б
- 13.05.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 06.05.2017 Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Б
- 30.04.2017 Адмира 3:2 Рапид Вена Б
- 26.04.2017 Рапид Вена 2:1 ЛАСК К
- 23.04.2017 Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Б
- 15.04.2017 Рапид Вена 3:0 Альтах Б
- 08.04.2017 Рид 3:0 Рапид Вена Б
- 05.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена К
- 01.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Б
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Рапид Вена: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
- 28.05.2017 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 05.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена Кубок
- 01.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 03.12.2016 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 24.09.2016 Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 03.07.2015 Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Товарищеские матчи. Клубы
- 02.02.2011 Рапид Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Маттерсбург
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Альтах
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Штурм
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|8.
|Адмира
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|9.
|Вольфсбергер
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Санкт-Пёльтен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Eren Keles.
88'
Ст.Пельтен производит замену. Лукас Тюрауэр уходит, и Грабовац Лоренц заменяет его
83'
Рапид Вена производит замену. Мург Томас уходит, и Manuel Thurnwald заменяет его
81'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Daniel Petrovic отправил мяч в свои ворота.
76'
Рапид Вена производит замену. Куэн Андреас уходит, и Болинголи-Мбомбо Боли заменяет его
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даниэль Шютц.
68'
Рапид Вена производит замену. Прозеник Филипп уходит, и Eren Keles заменяет его
56'
Мург Томас получает желтую карточку.
46'
Ст.Пельтен производит замену. Инголич Сандро уходит, и Раснер Мартин заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Ст.Пельтен производит замену. Manuel Martic уходит, и Damir Mehmedovic заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Куэн Андреас.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мург Томас.
15'
Паркер Дефанте получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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