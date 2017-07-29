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Стадион: Зрители: 6130
Санкт-Пёльтен
1:4
Конец матча
Рапид Вена
0'
15' Желтая карточка
Паркер Дефанте
0:1
37' Гол
Мург Томас
0:2
42' Гол
Куэн Андреас
56' Желтая карточка
Мург Томас
1:2
69' Гол
Daniel Schuetz
1:3
81' Гол в свои ворота
Daniel Petrovic
1:4
90' Гол
Eren Keles
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Eren Keles.
88'
Ст.Пельтен производит замену. Лукас Тюрауэр уходит, и Грабовац Лоренц заменяет его
83'
Рапид Вена производит замену. Мург Томас уходит, и Manuel Thurnwald заменяет его
Описание гола
81'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Daniel Petrovic отправил мяч в свои ворота.
76'
Рапид Вена производит замену. Куэн Андреас уходит, и Болинголи-Мбомбо Боли заменяет его

Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даниэль Шютц.
68'
Рапид Вена производит замену. Прозеник Филипп уходит, и Eren Keles заменяет его
Желтая карточка
56'
Мург Томас получает желтую карточку.
46'
Ст.Пельтен производит замену. Инголич Сандро уходит, и Раснер Мартин заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ст.Пельтен производит замену. Manuel Martic уходит, и Damir Mehmedovic заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Куэн Андреас.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мург Томас.
Желтая карточка
15'
Паркер Дефанте получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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