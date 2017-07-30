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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: БСФЦ
1:0
19' ГолГрозурек Лукас
2:0
22' ГолСакс Максимилиан
3:0
45' ГолТот Даниэль
45' Желтая карточкаНетцер Филипп
61' Желтая карточкаСаломон Патрик
71' Желтая карточкаВостри Маркус
3:1
78' ПенальтиАйгнер Ханнес
79' Желтая карточкаШтраусс Фабио
4:1
90' ГолТот Даниэль
|
19'
1:0
22'
2:0
45'
3:0
45'
61'
71'
78'
3:1
79'
90'
4:1
Состав команд
10
Тот
Даниэль
Адмира 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 2 Штраусс Фабио Защитник
- 4 Цвиршиц Штефан Защитник
- 5 Эбнер Томас Защитник
- 6 Лакнер Маркус Защитник
- 21 Востри Маркус Полузащитник
- 8 Кнасмюлльнер Кристоф Полузащитник
- 10 Тот Даниэль Полузащитник
- 11 Грозурек Лукас Полузащитник
- 7 Сакс Максимилиан Полузащитник
- 17 Старкль Доминик Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 37 Хольцманн Марсель Защитник
- 15 Маранда Мануэль Защитник
- 32 Пош Филипп Защитник
- 16 Шмидт Патрик Полузащитник
- 44 Marin Jakolis Нападающий
- 18 Sasa Kalajdzic
- Главный тренер: Damir Buric
Альтах 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 16 Шрайнер Эммануэль Защитник
- 18 Цвишенбруггер Ян Защитник
- 23 Цех Бенедикт Защитник
- 3 Галвао Лукас Защитник
- 5 Нетцер Филипп Полузащитник
- 9 Гебауэр Кристиан Полузащитник
- 10 Саломон Патрик Полузащитник
- 17 Мюллер Валентино Полузащитник
- 30 Добрас Кристиан Полузащитник
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Дмитровик Филип Вратарь
- 32 Янечек Бернхард Защитник
- 21 Писингер Симон Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Нападающий
- 25 Айгнер Ханнес Нападающий
- 13 Нгамелеу Муми Нападающий
- 26 Daniel Nussbaumer
- Главный тренер: Klaus Schmidt
Предыдущие игры
Адмира (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 22.07.2017 ЛАСК 3:0 Адмира Б
- 15.07.2017 Лендорф 1:3 Адмира К
- 02.07.2017 Адмира 1:0 Аполлон ТМК
- 28.06.2017 Адмира 3:1 Дьёрмот ТМК
- 21.06.2017 Адмира 0:2 Вардар ТМК
- 17.06.2017 Адмира 4:0 Капфенберг ТМК
- 28.05.2017 Адмира 1:6 Аустрия Вена Б
- 26.05.2017 Адмира 1:2 Аустрия-2 Вена РЛВ
- 25.05.2017 Штурм 2:1 Адмира Б
- 20.05.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Адмира Б
- 19.05.2017 Маннсдорф 3:3 Адмира РЛВ
- 14.05.2017 Адмира 1:0 Нойзидль-ам-Зе-1919 РЛВ
- 13.05.2017 Адмира 3:2 Вольфсбергер Б
- 06.05.2017 Рид 1:0 Адмира Б
- 05.05.2017 Эбрайхсдорф 1:2 Адмира РЛВ
- 01.05.2017 Штадлау 3:0 Адмира РЛВ
- 30.04.2017 Адмира 3:2 Рапид Вена Б
- 28.04.2017 Адмира 1:1 Амштеттен РЛВ
- 26.04.2017 Адмира 0:5 Ред Булл Зальцбург К
- 23.04.2017 Адмира 0:1 Ферст Вена РЛВ
Альтах (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 27.07.2017 Гент 1:1 Альтах ЛЕ
- 23.07.2017 Альтах 3:0 Аустрия Вена Б
- 20.07.2017 Динамо-Брест 0:3 Альтах ЛЕ
- 16.07.2017 Дорнбирн 1:5 Альтах К
- 13.07.2017 Альтах 1:1 Динамо-Брест ЛЕ
- 06.07.2017 Альтах 1:1 Чихура ЛЕ
- 01.07.2017 Альтах 0:5 Сошо ТМК
- 29.06.2017 Чихура 0:1 Альтах ЛЕ
- 24.06.2017 Санкт-Галлен 2:3 Альтах ТМК
- 28.05.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Б
- 25.05.2017 Альтах 0:2 Рид Б
- 20.05.2017 Маттерсбург 1:0 Альтах Б
- 14.05.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 07.05.2017 Альтах 1:1 Аустрия Вена Б
- 29.04.2017 Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Б
- 22.04.2017 Альтах 0:0 Адмира Б
- 15.04.2017 Рапид Вена 3:0 Альтах Б
- 08.04.2017 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 02.04.2017 Альтах 0:5 Ред Булл Зальцбург Б
- 18.03.2017 Рид 2:0 Альтах Б
Последние игры между собой
Адмира: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Альтах: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
- 22.04.2017 Альтах 0:0 Адмира Бундеслига
- 11.02.2017 Адмира 1:1 Альтах Бундеслига
- 22.10.2016 Альтах 2:0 Адмира Бундеслига
- 06.08.2016 Адмира 1:2 Альтах Бундеслига
- 30.04.2016 Адмира 2:1 Альтах Бундеслига
- 27.02.2016 Альтах 1:2 Адмира Бундеслига
- 12.01.2016 Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи. Клубы
- 07.11.2015 Адмира 1:1 Альтах Бундеслига
- 23.08.2015 Альтах 1:2 Адмира Бундеслига
- 18.04.2015 Адмира 2:2 Альтах Бундеслига
- 14.02.2015 Альтах 2:0 Адмира Бундеслига
- 14.02.2015 Альтах 2:0 Адмира Бундеслига
- 04.10.2014 Адмира 0:2 Альтах Бундеслига
- 13.08.2014 Альтах 0:2 Адмира Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|2.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Маттерсбург
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Адмира
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Вольфсбергер
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|9.
|Санкт-Пёльтен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|10.
|Аустрия Вена
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тот Даниэль.
84'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Старкль Доминик уходит, и Хольцманн Марсель заменяет его
79'
Штраусс Фабио получает желтую карточку.
78'
Г О О О О О Л - Айгнер Ханнес из команды Альтах забивает пенальти
74'
Альтах производит замену. Галвао Лукас уходит, и Айгнер Ханнес заменяет его
74'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Старкль Доминик уходит, и Хольцманн Марсель заменяет его
72'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Сакс Максимилиан уходит, и Marin Jakolis заменяет его
71'
Востри Маркус получает желтую карточку.
68'
Альтах производит замену. Добрас Кристиан уходит, и Нутц Штефан заменяет его
68'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Грозурек Лукас уходит, и Sasa Kalajdzic заменяет его
61'
Саломон Патрик получает желтую карточку.
46'
Альтах производит замену. Мюллер Валентино уходит, и Писингер Симон заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Нетцер Филипп получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тот Даниэль.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сакс Максимилиан.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Грозурек Лукас.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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