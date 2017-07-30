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Стадион:
Адмира
4:1
Конец матча
Альтах
0'
1:0
19' Гол
Грозурек Лукас
2:0
22' Гол
Сакс Максимилиан
3:0
45' Гол
Тот Даниэль
45' Желтая карточка
Нетцер Филипп
61' Желтая карточка
Саломон Патрик
71' Желтая карточка
Востри Маркус
3:1
78' Пенальти
Айгнер Ханнес
79' Желтая карточка
Штраусс Фабио
4:1
90' Гол
Тот Даниэль
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тот Даниэль.
84'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Старкль Доминик уходит, и Хольцманн Марсель заменяет его
Желтая карточка
79'
Штраусс Фабио получает желтую карточку.
Описание гола
78'
Г О О О О О Л - Айгнер Ханнес из команды Альтах забивает пенальти
74'
Альтах производит замену. Галвао Лукас уходит, и Айгнер Ханнес заменяет его

74'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Старкль Доминик уходит, и Хольцманн Марсель заменяет его
72'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Сакс Максимилиан уходит, и Marin Jakolis заменяет его
Желтая карточка
71'
Востри Маркус получает желтую карточку.
68'
Альтах производит замену. Добрас Кристиан уходит, и Нутц Штефан заменяет его
68'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Грозурек Лукас уходит, и Sasa Kalajdzic заменяет его
Желтая карточка
61'
Саломон Патрик получает желтую карточку.
46'
Альтах производит замену. Мюллер Валентино уходит, и Писингер Симон заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Нетцер Филипп получает желтую карточку.
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тот Даниэль.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сакс Максимилиан.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Грозурек Лукас.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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