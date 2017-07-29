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Стадион: Корнаредо
Оставлена
|
13'
33'
1:0
34'
Состав команд
11
Тафер
Яннис
Лугано 3-5-2
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 22 Steve Rouiller Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 91 Михайлович Драган Полузащитник
- 7 Younes Bnou-Marzouk Нападающий
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 21 Radomir Milosavljevic Нападающий
- 34 Stefano Guidotti
- 12 Silvano Schappi
- 6 Dominik Kovacic
- 9 Чулина Антонини
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Санкт-Галлен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 2 Кох Филипп Защитник
- 3 Хагги Карим Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 21 Kofi Schulz Защитник
- 4 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 10 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- 27 Айети Альбиан Нападающий
- 8 Gjelbrim Taipi
- Главный тренер: Giorgio Contini
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано С
- 15.07.2017 Кьево 2:0 Лугано ТМК
- 11.07.2017 Лугано 0:4 Милан ТМК
- 07.07.2017 Кьяссо 0:2 Лугано ТМК
- 04.07.2017 Локарно 0:4 Лугано ТМК
- 01.07.2017 Сементина 1:8 Лугано ТМК
- 02.06.2017 Лугано 0:1 Люцерн С
- 28.05.2017 Лозанна 1:2 Лугано С
- 20.05.2017 Лугано 2:1 Вадуц С
- 16.05.2017 Лугано 3:2 Санкт-Галлен С
- 13.05.2017 Сьон 2:0 Лугано С
- 07.05.2017 Лугано 2:2 Базель С
- 30.04.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 23.04.2017 Янг Бойз 1:2 Лугано С
- 17.04.2017 Лугано 2:1 Тун С
- 09.04.2017 Лугано 4:2 Сьон С
- 02.04.2017 Люцерн 0:2 Лугано С
- 25.03.2017 Сампдория 2:0 Лугано ТМК
- 19.03.2017 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 12.03.2017 Тун 5:2 Лугано С
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 22.07.2017 Лозанна 3:3 Санкт-Галлен С
- 15.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Саутгемптон ТМК
- 07.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Волен ТМК
- 01.07.2017 СВ Шаффхаузен 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 28.06.2017 Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 24.06.2017 Санкт-Галлен 2:3 Альтах ТМК
- 02.06.2017 Базель 4:1 Санкт-Галлен С
- 28.05.2017 Санкт-Галлен 1:1 Сьон С
- 21.05.2017 Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер С
- 16.05.2017 Лугано 3:2 Санкт-Галлен С
- 13.05.2017 Санкт-Галлен 2:0 Вадуц С
- 07.05.2017 Лозанна 0:1 Санкт-Галлен С
- 30.04.2017 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
- 23.04.2017 Санкт-Галлен 1:2 Тун С
- 17.04.2017 Люцерн 2:0 Санкт-Галлен С
- 08.04.2017 Грасcхоппер 3:1 Санкт-Галлен С
- 01.04.2017 Санкт-Галлен 0:3 Базель С
- 24.03.2017 Санкт-Галлен 3:1 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.03.2017 Тун 2:2 Санкт-Галлен С
- 11.03.2017 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн С
Последние игры между собой
Лугано: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
- 16.05.2017 Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 26.02.2017 Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига
- 25.05.2016 Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 28.02.2016 Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига
- 18.10.2015 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.07.2015 Санкт-Галлен 2:0 Лугано Суперлига
- 15.09.2013 Лугано 1:3 Санкт-Галлен Кубок Швейцарии
- 16.04.2012 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 15.08.2011 Санкт-Галлен 1:0 Лугано Челлендж Лига
- 10.07.2010 Санкт-Галлен 1:3 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
- 25.05.2009 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 01.12.2008 Санкт-Галлен 2:1 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сьон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Люцерн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лозанна
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|3 - 4
|1
|7.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|8.
|Тун
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Базель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Грасcхоппер
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
34'
Уисс Алан получает желтую карточку.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Михайлович Драган.
13'
Хагги Карим получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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