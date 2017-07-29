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Стадион:
Грасcхоппер
0:4
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
15' Гол
Фасснахт Кристиан
16' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
20' Желтая карточка
Раве Йорик
0:2
64' Гол в свои ворота
Вилотич Милан
0:3
72' Гол
Нсаме Жан-Пьер
0:4
74' Гол
Фасснахт Кристиан
79' Желтая карточка
Бауи Набиль
90' Желтая карточка
Джуричин Марко
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Джуричин Марко получает желтую карточку.
80'
Янг Бойз производит замену. Соу Джибриль уходит, и Эбишер Мишель заменяет его
Желтая карточка
79'
Бауи Набиль получает желтую карточку.
77'
Янг Бойз производит замену. Раве Йорик уходит, и Шик Торстен заменяет его
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фасснахт Кристиан.

Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нсаме Жан-Пьер.
71'
Грасcхоппер производит замену. Авдияй Альбион уходит, и Джуричин Марко заменяет его
67'
Грасcхоппер производит замену. Пикель Шарль уходит, и Бауи Набиль заменяет его
Описание гола
64'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Вилотич Милан отправил мяч в свои ворота.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Янг Бойз производит замену. Фон Балльмоос Давид уходит, и Вёльфли Марко заменяет его
Желтая карточка
20'
Раве Йорик получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Сигурьонссон Рунар получает желтую карточку.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фасснахт Кристиан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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