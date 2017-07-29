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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Летцигрунд
0:4
Конец матча
0:1
15' ГолФасснахт Кристиан
16' Желтая карточкаСигурьонссон Рунар
20' Желтая карточкаРаве Йорик
0:2
64' Гол в свои воротаВилотич Милан
0:3
72' ГолНсаме Жан-Пьер
0:4
74' ГолФасснахт Кристиан
79' Желтая карточкаБауи Набиль
90' Желтая карточкаДжуричин Марко
|
15'
0:1
20'
64'
0:2
72'
0:3
74'
0:4
79'
90'
Состав команд
14
Лаванши
Нума
23
Пикель
Шарль
17
Michal
Fasko
43
Мбабу
Кевин
24
Адамс
Касим
10
Раве
Йорик
17
Ассале
Рожер
Грасcхоппер 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 23 Пикель Шарль Полузащитник
- 17 Michal Fasko Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Полузащитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 31 Авдияй Альбион Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 22 Cedric Zesiger Защитник
- 3 Антонов Неманья Защитник
- 21 Бауи Набиль Полузащитник
- 30 Nedim Bajrami Полузащитник
- 20 Мунси Ридж Нападающий
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- Главный тренер: Carlos Bernegger
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 26 Фон Балльмоос Давид Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Адамс Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 10 Раве Йорик Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 39 Йосс Свен Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 23.07.2017 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 18.07.2017 Грасcхоппер 3:1 ПСВ ТМК
- 15.07.2017 Грасcхоппер 2:1 Сошо ТМК
- 08.07.2017 Грасcхоппер 1:4 Аустрия Люстенау ТМК
- 04.07.2017 Грасcхоппер 0:3 Шаффхаузен ТМК
- 30.06.2017 Рапперсвиль 0:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.06.2017 Сьон 1:1 Грасcхоппер С
- 28.05.2017 Грасcхоппер 1:3 Базель С
- 21.05.2017 Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер С
- 17.05.2017 Тун 3:1 Грасcхоппер С
- 14.05.2017 Грасcхоппер 1:1 Лозанна С
- 06.05.2017 Вадуц 2:4 Грасcхоппер С
- 30.04.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 22.04.2017 Грасcхоппер 4:1 Люцерн С
- 17.04.2017 Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер С
- 08.04.2017 Грасcхоппер 3:1 Санкт-Галлен С
- 02.04.2017 Лозанна 0:0 Грасcхоппер С
- 24.03.2017 Грасcхоппер 1:1 Шаффхаузен ТМК
- 18.03.2017 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 11.03.2017 Грасcхоппер 1:2 Вадуц С
Янг Бойз (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 26.07.2017 Динамо Киев 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель С
- 15.07.2017 Бенфика 1:5 Янг Бойз КУ
- 12.07.2017 Янг Бойз 2:2 Сток Сити КУ
- 05.07.2017 Ахмат 4:1 Янг Бойз ТМК
- 30.06.2017 Янг Бойз 3:0 Ваккер Инсбрук ТМК
- 23.06.2017 Янг Бойз 0:1 Кринс ТМК
- 23.06.2017 Брайтенрайн 1:0 Янг Бойз ТМК
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна С
- 28.05.2017 Тун 0:0 Янг Бойз С
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель С
- 17.05.2017 Вадуц 1:0 Янг Бойз С
- 14.05.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 07.05.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 30.04.2017 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз С
- 23.04.2017 Янг Бойз 1:2 Лугано С
- 17.04.2017 Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер С
- 09.04.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 02.04.2017 Янг Бойз 3:2 Вадуц С
- 19.03.2017 Лугано 0:2 Янг Бойз С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
- 17.04.2017 Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 25.02.2017 Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 26.10.2016 Янг Бойз 5:0 Грасcхоппер Кубок
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз Суперлига
- 30.04.2016 Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 06.02.2016 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 04.10.2015 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 30.08.2015 Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз Суперлига
- 26.04.2015 Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 14.02.2015 Янг Бойз 4:2 Грасcхоппер Суперлига
- 06.12.2014 Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 13.08.2014 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
- 04.05.2014 Грасcхоппер 5:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.03.2014 Янг Бойз 0:4 Грасcхоппер Суперлига
- 03.11.2013 Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 25.08.2013 Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер Суперлига
- 07.05.2013 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
- 16.02.2013 Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз Суперлига
- 21.10.2012 Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сьон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Люцерн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лозанна
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|3 - 4
|1
|7.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|8.
|Тун
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Базель
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Грасcхоппер
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Джуричин Марко получает желтую карточку.
80'
Янг Бойз производит замену. Соу Джибриль уходит, и Эбишер Мишель заменяет его
79'
Бауи Набиль получает желтую карточку.
77'
Янг Бойз производит замену. Раве Йорик уходит, и Шик Торстен заменяет его
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фасснахт Кристиан.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нсаме Жан-Пьер.
71'
Грасcхоппер производит замену. Авдияй Альбион уходит, и Джуричин Марко заменяет его
67'
Грасcхоппер производит замену. Пикель Шарль уходит, и Бауи Набиль заменяет его
64'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Вилотич Милан отправил мяч в свои ворота.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Янг Бойз производит замену. Фон Балльмоос Давид уходит, и Вёльфли Марко заменяет его
20'
Раве Йорик получает желтую карточку.
16'
Сигурьонссон Рунар получает желтую карточку.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фасснахт Кристиан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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