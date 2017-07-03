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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 01.07.2017 ЦСКА Москва 3:0 Партизан ТМК
- 24.06.2017 Штурм 2:1 ЦСКА Москва ТМК
- 21.05.2017 ЦСКА Москва 4:0 Анжи ПЛ
- 17.05.2017 Рубин 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 12.05.2017 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 06.05.2017 Амкар 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 30.04.2017 ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 26.04.2017 ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва ПЛ
- 21.04.2017 Уфа 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 15.04.2017 ЦСКА Москва 0:0 Ростов ПЛ
- 09.04.2017 Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 02.04.2017 ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 26.03.2017 ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула ТМК
- 19.03.2017 Ахмат 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 11.03.2017 ЦСКА Москва 4:0 Томь ПЛ
- 04.03.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 25.02.2017 ЦСКА Москва 3:0 Будё-Глимт ТМК
- 22.02.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ТМК
- 19.02.2017 ЦСКА Москва 3:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 15.02.2017 Картахена 1:2 ЦСКА Москва ТМК
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 02.07.2017 Краснодар 3:1 Вииторул Констанца ТМК
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1ГА
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 29.04.2017 Вииторул Констанца 3:2 Астра Л1ГА
- 24.04.2017 Стяуа 1:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 16.04.2017 Динамо Бухарест 2:1 Вииторул Констанца Л1ГА
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Л1ГА
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Л1ГА
- 03.04.2017 Астра 1:2 Вииторул Констанца Л1ГА
- 30.03.2017 Вииторул Констанца 1:3 Астра К
- 18.03.2017 Вииторул Констанца 3:1 Стяуа Л1ГА
- 13.03.2017 Вииторул Констанца 0:0 Динамо Бухарест Л1ГА
- 05.03.2017 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 25.02.2017 Вииторул Констанца 5:0 Поли Тимишоара ПЛ
- 19.02.2017 Астра 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 13.02.2017 Вииторул Констанца 3:0 Пандурий ПЛ
- 04.02.2017 Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 22.01.2017 Вииторул Констанца 0:1 Урал ТМК
- 19.12.2016 Вииторул Констанца 3:1 Ботошани ПЛ
- 12.12.2016 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 54 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Вииторул Констанца, который состоится 05.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Вииторул Констанца, который состоится 05.07.2017.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Вииторул Констанца
ЦСКА Москва
83.7% (36)
Ничья:
9.3% (4)
Вииторул Констанца
7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ЦСКА Москва:
44.2% (19)
1:0 ЦСКА Москва:
14% (6)
2:1 ЦСКА Москва:
11.6% (5)
1:1 Ничья:
4.7% (2)
3:1 ЦСКА Москва:
4.7% (2)
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