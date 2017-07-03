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ЦСКА Москва
 
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Вииторул Констанца
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 54 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Вииторул Констанца, который состоится 05.07.2017.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Вииторул Констанца
ЦСКА Москва
83.7% (36)
Ничья:
9.3% (4)
Вииторул Констанца
7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
44.2% (19)
ЦСКА Москва:
14% (6)
ЦСКА Москва:
11.6% (5)
Ничья:
4.7% (2)
ЦСКА Москва:
4.7% (2)
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