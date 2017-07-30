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Стадион: Санкт-Якоб Парк
1:0
14' ГолЭльюнусси Мохамед
2:0
23' ГолБуа Кевин
33' Желтая карточкаАканджи Мануэль
33' Желтая карточкаКрьезиу Хекуран
50' Желтая карточкаКустодио Оливер
2:1
53' Гол в свои воротаЭльюнусси Мохамед
|
14'
1:0
23'
2:0
33'
33'
50'
53'
2:1
Состав команд
17
Сухи
Марек
23
Баланта
Эдер
33
Буа
Кевин
Базель 3-5-2
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 23 Баланта Эдер Защитник
- 5 Ланг Михаэль Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 31 Dominik Schmid Полузащитник
- 11 Штеффен Ренато Полузащитник
- 33 Буа Кевин Нападающий
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 25 Риверос Блас Защитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 29 Dereck Kutesa Полузащитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 37 Afimico Pululu
- Главный тренер: Raphael Wicky
Люцерн 4-4-2
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 27 Швеглер Кристиан Защитник
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 33 Кнежевич Стефан Защитник
- 7 Клаудио Лустенбергер Защитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 30 Иттен Седрик Нападающий
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 36 Фека Дрен Защитник
- 25 Шмид Янник Защитник
- 10 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 20 Shkelqim Demhasaj
- Главный тренер: Баббель Маркус
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель С
- 15.07.2017 Базель 3:2 Спортинг Л ТМК
- 12.07.2017 Базель 3:2 Атлетик Б ТМК
- 08.07.2017 Базель 2:0 Ксамакс ТМК
- 05.07.2017 Базель 0:0 Виль ТМК
- 30.06.2017 Базель 4:1 Розенхайм-1860 ТМК
- 02.06.2017 Базель 4:1 Санкт-Галлен С
- 28.05.2017 Грасcхоппер 1:3 Базель С
- 25.05.2017 Базель 3:0 Сьон К
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель С
- 18.05.2017 Базель 2:2 Сьон С
- 14.05.2017 Базель 3:3 Тун С
- 07.05.2017 Лугано 2:2 Базель С
- 28.04.2017 Люцерн 1:2 Базель С
- 22.04.2017 Базель 2:2 Вадуц С
- 15.04.2017 Лозанна 0:4 Базель С
- 09.04.2017 Базель 1:1 Янг Бойз С
- 05.04.2017 Винтертур 1:3 Базель К
- 01.04.2017 Санкт-Галлен 0:3 Базель С
- 18.03.2017 Базель 1:0 Грасcхоппер С
Люцерн (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано С
- 20.07.2017 Люцерн 2:1 Осиек ЛЕ
- 13.07.2017 Осиек 2:0 Люцерн ЛЕ
- 08.07.2017 Страсбур 4:4 Люцерн ТМК
- 05.07.2017 Зандхаузен 2:1 Люцерн ТМК
- 01.07.2017 Люцерн 0:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 28.06.2017 Люцерн 3:3 Кринс ТМК
- 02.06.2017 Лугано 0:1 Люцерн С
- 28.05.2017 Люцерн 2:2 Вадуц С
- 21.05.2017 Сьон 2:3 Люцерн С
- 17.05.2017 Люцерн 0:3 Лозанна С
- 14.05.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 06.05.2017 Тун 3:1 Люцерн С
- 28.04.2017 Люцерн 1:2 Базель С
- 22.04.2017 Грасcхоппер 4:1 Люцерн С
- 17.04.2017 Люцерн 2:0 Санкт-Галлен С
- 09.04.2017 Вадуц 0:2 Люцерн С
- 05.04.2017 Сьон 0:0 Люцерн К
- 02.04.2017 Люцерн 0:2 Лугано С
- 18.03.2017 Люцерн 0:0 Сьон С
Последние игры между собой
Базель: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Люцерн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
- 28.04.2017 Люцерн 1:2 Базель Суперлига
- 26.02.2017 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 07.08.2016 Люцерн 2:3 Базель Суперлига
- 16.05.2016 Люцерн 4:0 Базель Суперлига
- 07.02.2016 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 29.11.2015 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 08.08.2015 Люцерн 1:3 Базель Суперлига
- 26.04.2015 Базель 1:2 Люцерн Суперлига
- 21.03.2015 Люцерн 1:4 Базель Суперлига
- 06.12.2014 Люцерн 0:3 Базель Суперлига
- 27.07.2014 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 07.05.2014 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
- 30.03.2014 Люцерн 0:2 Базель Суперлига
- 26.03.2014 Базель 1:0 Люцерн Кубок Швейцарии
- 14.12.2013 Базель 1:1 Люцерн Суперлига
- 24.08.2013 Люцерн 1:1 Базель Суперлига
- 28.04.2013 Базель 0:3 Люцерн Суперлига
- 01.04.2013 Люцерн 0:4 Базель Суперлига
- 21.10.2012 Люцерн 1:0 Базель Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Сьон
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Цюрих
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|Тун
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Люцерн
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Базель
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|3 - 4
|1
|8.
|Лозанна
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|10.
|Грасcхоппер
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Второй тайм
57'
Базель производит замену. Dominik Schmid уходит, и Франссон Александер заменяет его
53'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Эльюнусси Мохамед отправил мяч в свои ворота.
50'
Кустодио Оливер получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Крьезиу Хекуран получает желтую карточку.
33'
Аканджи Мануэль получает желтую карточку.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Буа Кевин.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эльюнусси Мохамед.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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