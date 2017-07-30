  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Базель
2:1
Второй тайм: 66'
Люцерн
0'
1:0
14' Гол
Эльюнусси Мохамед
2:0
23' Гол
Буа Кевин
33' Желтая карточка
Аканджи Мануэль
33' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
50' Желтая карточка
Кустодио Оливер
2:1
53' Гол в свои ворота
Эльюнусси Мохамед
66'
Второй тайм
57'
Базель производит замену. Dominik Schmid уходит, и Франссон Александер заменяет его
Описание гола
53'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Эльюнусси Мохамед отправил мяч в свои ворота.
Желтая карточка
50'
Кустодио Оливер получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
33'
Крьезиу Хекуран получает желтую карточку.
Желтая карточка
33'
Аканджи Мануэль получает желтую карточку.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Буа Кевин.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эльюнусси Мохамед.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация