- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Летцигрунд
15' Желтая карточкаКукели Бурим
0:1
35' ГолТосетти Маттео
42' Желтая карточкаKevin Rueegg
|
15'
35'
0:1
42'
Состав команд
13
Неф
Алайн
20
Кукели
Бурим
22
Kevin
Rueegg
29
Сарр
Сангоне
11
Raphael
II
20
Chris
Kablan
14
Гельми
Рой
Цюрих 3-4-3
- Основной состав
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 13 Неф Алайн Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 20 Кукели Бурим Защитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 22 Kevin Rueegg Полузащитник
- 29 Сарр Сангоне Полузащитник
- 18 Жанье Па-Моду Полузащитник
- 11 Raphael II Нападающий
- 9 Фрай Микаэль Нападающий
- 68 Родригес Роберто Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 26 Бруннер Седрик Защитник
- 37 Япи-Япо Жиль Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 21 Чавушевич Дженгис Нападающий
- 3 Maren Haile-Selassie
- 23 Fabian Rohner
- Главный тренер: Ульрих Форте
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 20 Chris Kablan Защитник
- 5 Бюрги Николас Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 7 Mickael Facchinetti Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 34 Суттер Никола Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 33 Marvin Spielmann Полузащитник
- 9 Dejan Sorgic Нападающий
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 23 Norman Peyretti Нападающий
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- 32 Elia Alessandrini
- 24 Nuno Da Silva
- 19 Omer Dzonlagic
- Главный тренер: Marc Schneider
Предыдущие игры
Цюрих (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 23.07.2017 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 19.07.2017 Цюрих 1:2 Шаффхаузен ТМК
- 16.07.2017 Цюрих 6:1 Гёзтепе ТМК
- 09.07.2017 Зандхаузен 2:1 Цюрих ТМК
- 04.07.2017 Страсбур 1:1 Цюрих ТМК
- 01.07.2017 Тун 1:1 Цюрих ТМК
- 24.06.2017 Рути 0:5 Цюрих ТМК
- 03.06.2017 Цюрих 3:0 Волен ЧЛ
- 27.05.2017 Шаффхаузен 0:4 Цюрих ЧЛ
- 20.05.2017 Цюрих 0:2 Виль ЧЛ
- 17.05.2017 Цюрих 1:1 Серветт ЧЛ
- 13.05.2017 Винтертур 0:3 Цюрих ЧЛ
- 08.05.2017 Цюрих 5:1 Лё-Мон ЧЛ
- 04.05.2017 Арау 3:1 Цюрих ЧЛ
- 30.04.2017 Кьяссо 1:2 Цюрих ЧЛ
- 24.04.2017 Ксамакс 1:1 Цюрих ЧЛ
- 17.04.2017 Цюрих 3:2 Арау ЧЛ
- 10.04.2017 Лё-Мон 2:5 Цюрих ЧЛ
- 01.04.2017 Цюрих 2:1 Шаффхаузен ЧЛ
- 18.03.2017 Цюрих 2:2 Винтертур ЧЛ
Тун (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон С
- 15.07.2017 Тун 5:1 Кьяссо ТМК
- 08.07.2017 Тун 2:0 Винтертур ТМК
- 07.07.2017 Тун 1:2 Шаффхаузен ТМК
- 01.07.2017 Тун 1:1 Цюрих ТМК
- 30.06.2017 Тун 2:2 Кёниц ТМК
- 24.06.2017 Тун 1:0 Ксамакс ТМК
- 23.06.2017 Брайтенрайн 2:1 Тун ТМК
- 23.06.2017 Тун 3:0 Кринс ТМК
- 02.06.2017 Вадуц 1:3 Тун С
- 28.05.2017 Тун 0:0 Янг Бойз С
- 20.05.2017 Лозанна 0:0 Тун С
- 17.05.2017 Тун 3:1 Грасcхоппер С
- 14.05.2017 Базель 3:3 Тун С
- 06.05.2017 Тун 3:1 Люцерн С
- 30.04.2017 Тун 2:1 Сьон С
- 23.04.2017 Санкт-Галлен 1:2 Тун С
- 17.04.2017 Лугано 2:1 Тун С
- 08.04.2017 Тун 2:4 Лозанна С
- 01.04.2017 Сьон 2:1 Тун С
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Тун: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 01.07.2017 Тун 1:1 Цюрих Товарищеские матчи. Клубы
- 01.05.2016 Тун 4:0 Цюрих Суперлига
- 05.03.2016 Цюрих 0:0 Тун Суперлига
- 12.12.2015 Тун 1:4 Цюрих Кубок
- 18.10.2015 Тун 5:1 Цюрих Суперлига
- 13.09.2015 Цюрих 3:3 Тун Суперлига
- 17.05.2015 Тун 2:2 Цюрих Суперлига
- 15.02.2015 Цюрих 0:1 Тун Суперлига
- 07.12.2014 Тун 2:1 Цюрих Суперлига
- 23.07.2014 Цюрих 2:1 Тун Суперлига
- 03.05.2014 Тун 1:2 Цюрих Суперлига
- 27.03.2014 Цюрих 0:0 Тун Кубок Швейцарии
- 16.02.2014 Цюрих 3:1 Тун Суперлига
- 03.11.2013 Тун 2:1 Цюрих Суперлига
- 14.07.2013 Цюрих 3:2 Тун Суперлига
- 02.07.2013 Тун 3:1 Цюрих Товарищеские матчи. Сборные
- 29.05.2013 Цюрих 2:0 Тун Суперлига
- 10.03.2013 Тун 0:4 Цюрих Суперлига
- 04.11.2012 Тун 1:4 Цюрих Суперлига
- 22.07.2012 Цюрих 0:2 Тун Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Сьон
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Цюрих
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|Тун
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Люцерн
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Базель
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|3 - 4
|1
|8.
|Лозанна
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|10.
|Грасcхоппер
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Kevin Rueegg получает желтую карточку.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тосетти Маттео.
15'
Кукели Бурим получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация