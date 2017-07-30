  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Цюрих
0:1
Второй тайм: 50'
Тун
0'
15' Желтая карточка
Кукели Бурим
0:1
35' Гол
Тосетти Маттео
42' Желтая карточка
Kevin Rueegg
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Kevin Rueegg получает желтую карточку.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тосетти Маттео.
Желтая карточка
15'
Кукели Бурим получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация