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Стадион:
Лозанна
0:1
Второй тайм: 68'
Сьон
0'
0:1
33' Гол
Шнойвли Марко
37' Желтая карточка
Марин Леандро
68'
Второй тайм
58'
Лозанна производит замену. Сарате Гонсало уходит, и Francesco Margiotta заменяет его
58'
Сьон производит замену. Аквафреска Роберт уходит, и Конате Мусса заменяет его
54'
Лозанна производит замену. Samuele Campo уходит, и Торрес Габриэль заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Марин Леандро получает желтую карточку.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шнойвли Марко.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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