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Стадион: Олимпик де ла Понтайс
0:1
33' ГолШнойвли Марко
37' Желтая карточкаМарин Леандро
|
33'
0:1
37'
Состав команд
34
Ндойе
Бирама
66
Адао
Жоаким
Лозанна 3-5-2
- Основной состав
- 1 Thomas Castella Вратарь
- 4 Jeremy Maniere Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 6 Elton Monteiro Защитник
- 15 Марин Леандро Полузащитник
- 11 Samuele Campo Полузащитник
- 18 Andrea Maccoppi Полузащитник
- 8 Joel Geissmann Полузащитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Нападающий
- 86 Божинов Валери Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Nicolas Getaz Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 37 Торрес Габриэль Нападающий
- 25 Marco Delley
- 19 Francesco Margiotta
- 22 Kevin Martin II
- Главный тренер: Fabio Celestini
Сьон 3-5-2
- Основной состав
- 1 Митрюшкин Антон Вратарь
- 31 Зверотич Элсад Защитник
- 34 Ндойе Бирама Защитник
- 6 Рикардо Пауло Защитник
- 50 Люхингер Николас Полузащитник
- 12 Карлен Грегори Полузащитник
- 66 Адао Жоаким Полузащитник
- 11 Констант Кевин Полузащитник
- 62 Масейрас Кентен Полузащитник
- 22 Аквафреска Роберт Нападающий
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 4 Лурати Иван Защитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 33 Леняни Эрмир Полузащитник
- 45 Пинга Аймери Нападающий
- 14 Конате Мусса Нападающий
- 28 Милосавлевич Никола
- Главный тренер: Трамедзани Паоло
Предыдущие игры
Лозанна (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 22.07.2017 Лозанна 3:3 Санкт-Галлен С
- 15.07.2017 Лозанна 1:1 Брентфорд ТМК
- 11.07.2017 Лозанна 0:5 Валенсия ТМК
- 08.07.2017 Лозанна 2:2 Нант ТМК
- 01.07.2017 Лозанна 0:0 Ксамакс ТМК
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна С
- 28.05.2017 Лозанна 1:2 Лугано С
- 20.05.2017 Лозанна 0:0 Тун С
- 17.05.2017 Люцерн 0:3 Лозанна С
- 14.05.2017 Грасcхоппер 1:1 Лозанна С
- 07.05.2017 Лозанна 0:1 Санкт-Галлен С
- 29.04.2017 Лозанна 1:3 Вадуц С
- 23.04.2017 Сьон 0:1 Лозанна С
- 15.04.2017 Лозанна 0:4 Базель С
- 08.04.2017 Тун 2:4 Лозанна С
- 02.04.2017 Лозанна 0:0 Грасcхоппер С
- 19.03.2017 Вадуц 0:1 Лозанна С
- 12.03.2017 Лозанна 0:0 Янг Бойз С
- 04.03.2017 Лугано 2:1 Лозанна С
- 26.02.2017 Лозанна 0:1 Сьон С
Сьон (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 27.07.2017 Судува 3:0 Сьон ЛЕ
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон С
- 15.07.2017 Сьон 0:2 Атлетик Б ТМК
- 12.07.2017 Сьон 0:1 ПСВ ТМК
- 08.07.2017 Сьон 1:0 Ренн ТМК
- 05.07.2017 Сьон 2:3 Марсель ТМК
- 01.07.2017 Серветт 0:1 Сьон ТМК
- 24.06.2017 Кьяссо 0:3 Сьон ТМК
- 02.06.2017 Сьон 1:1 Грасcхоппер С
- 28.05.2017 Санкт-Галлен 1:1 Сьон С
- 25.05.2017 Базель 3:0 Сьон К
- 21.05.2017 Сьон 2:3 Люцерн С
- 18.05.2017 Базель 2:2 Сьон С
- 13.05.2017 Сьон 2:0 Лугано С
- 07.05.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 30.04.2017 Тун 2:1 Сьон С
- 23.04.2017 Сьон 0:1 Лозанна С
- 15.04.2017 Вадуц 0:1 Сьон С
- 09.04.2017 Лугано 4:2 Сьон С
- 05.04.2017 Сьон 0:0 Люцерн К
Последние игры между собой
Лозанна: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Сьон: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
- 23.04.2017 Сьон 0:1 Лозанна Суперлига
- 26.02.2017 Лозанна 0:1 Сьон Суперлига
- 23.10.2016 Лозанна 0:2 Сьон Суперлига
- 06.08.2016 Сьон 1:3 Лозанна Суперлига
- 28.06.2016 Лозанна 2:4 Сьон Товарищеские матчи. Клубы
- 04.07.2015 Сьон 2:3 Лозанна Товарищеские матчи. Клубы
- 21.06.2014 Лозанна 1:1 Сьон Товарищеские матчи. Сборные
- 06.04.2014 Лозанна 0:1 Сьон Суперлига
- 09.02.2014 Сьон 1:2 Лозанна Суперлига
- 14.12.2013 Лозанна 3:1 Сьон Суперлига
- 25.09.2013 Сьон 2:1 Лозанна Суперлига
- 22.06.2013 Лозанна 1:0 Сьон Товарищеские матчи. Сборные
- 08.05.2013 Лозанна 1:3 Сьон Суперлига
- 10.03.2013 Сьон 0:1 Лозанна Суперлига
- 27.02.2013 Лозанна 0:2 Сьон Кубок Швейцарии
- 27.10.2012 Сьон 1:1 Лозанна Суперлига
- 11.08.2012 Лозанна 0:2 Сьон Суперлига
- 02.05.2012 Лозанна 1:0 Сьон Суперлига
- 25.03.2012 Сьон 1:0 Лозанна Суперлига
- 02.10.2011 Сьон 1:0 Лозанна Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Сьон
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Цюрих
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|Тун
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Люцерн
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Базель
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|3 - 4
|1
|8.
|Лозанна
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|10.
|Грасcхоппер
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Второй тайм
58'
Лозанна производит замену. Сарате Гонсало уходит, и Francesco Margiotta заменяет его
58'
Сьон производит замену. Аквафреска Роберт уходит, и Конате Мусса заменяет его
54'
Лозанна производит замену. Samuele Campo уходит, и Торрес Габриэль заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Марин Леандро получает желтую карточку.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шнойвли Марко.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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