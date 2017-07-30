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Стадион:
Аустрия Вена
0:2
Второй тайм: 67'
Штурм
0'
0:1
33' Гол
Хузпек Филипп
43' Желтая карточка
Кох Фабиан
45' Желтая карточка
Филипович Петар
0:2
56' Гол
Цуль Петер
67'
Второй тайм
63'
Аустрия Вена производит замену. Сербест Таркан уходит, и Прокоп Доминик заменяет его
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цуль Петер.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Филипович Петар получает желтую карточку.
Желтая карточка
43'
Кох Фабиан получает желтую карточку.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хузпек Филипп.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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