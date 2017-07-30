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Стадион: Эрнст Хаппель
0:2
Второй тайм: 67'
0:1
33' ГолХузпек Филипп
43' Желтая карточкаКох Фабиан
45' Желтая карточкаФилипович Петар
0:2
56' ГолЦуль Петер
|
33'
0:1
43'
45'
56'
0:2
Состав команд
95
Перес
Фелипе
26
Кох
Фабиан
17
Цуль
Петер
Аустрия Вена 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Хаджикич Осман Вратарь
- 23 Де Паула Давид Защитник
- 18 Вестерманн Хайко Защитник
- 4 Филипович Петар Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 15 Сербест Таркан Полузащитник
- 95 Перес Фелипе Полузащитник
- 10 Грюнвальд Александр Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Полузащитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 29 Пейич Марко Защитник
- 2 Глухакович Петар Защитник
- 28 Марчинко Кристоф Защитник
- 6 Kadri Mohammed Защитник
- 37 Канкола Давид Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- Главный тренер: Финк Торстен
Штурм 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 14 Ликояннис Хараламбос Защитник
- 19 Поцманн Марвин Защитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 17 Цуль Петер Полузащитник
- 18 Хузпек Филипп Полузащитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 29 Рёчер Торстен Полузащитник
- 9 Алар Дени Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гратцей Кристиан Вратарь
- 39 Шмид Романо
- 38 Michael John Lema
- 28 Шуберт Фабиан
- 22 Patrick Puchegger
- 36 Fabian Wetl
- Главный тренер: Фода Франко
Предыдущие игры
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 27.07.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕЛ Лимаcсол ЛЕ
- 23.07.2017 Альтах 3:0 Аустрия Вена Б
- 14.07.2017 Эбрайхсдорф 0:0 Аустрия Вена К
- 08.07.2017 Парндорф 0:6 Аустрия Вена ТМК
- 05.07.2017 Аустрия Вена 4:0 ДАК ТМК
- 04.07.2017 Аустрия Вена 1:2 Зенит ТМК
- 30.06.2017 Аустрия Вена 3:1 Арсенал Тула ТМК
- 28.06.2017 Аустрия Вена 1:1 Рубин ТМК
- 23.06.2017 Тамсвег 0:10 Аустрия Вена ТМК
- 28.05.2017 Адмира 1:6 Аустрия Вена Б
- 25.05.2017 Аустрия Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 20.05.2017 Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Б
- 13.05.2017 Аустрия Вена 3:0 Рид Б
- 07.05.2017 Альтах 1:1 Аустрия Вена Б
- 29.04.2017 Аустрия Вена 4:1 Штурм Б
- 23.04.2017 Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Б
- 16.04.2017 Маттерсбург 0:3 Аустрия Вена Б
- 08.04.2017 Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 05.04.2017 Аустрия Вена 1:2 Адмира К
- 01.04.2017 Аустрия Вена 0:2 Адмира Б
Штурм (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 27.07.2017 Штурм 1:2 Фенербахче ЛЕ
- 23.07.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 20.07.2017 Младост Подгорица 0:3 Штурм ЛЕ
- 16.07.2017 Хард 0:3 Штурм К
- 13.07.2017 Штурм 0:1 Младост Подгорица ЛЕ
- 06.07.2017 Штурм 1:2 Млада Болеслав ТМК
- 02.07.2017 Штурм 1:1 Копенгаген ТМК
- 24.06.2017 Штурм 2:1 ЦСКА Москва ТМК
- 21.06.2017 Вашаш 4:3 Штурм ТМК
- 17.06.2017 Хольцхакер 1:15 Штурм ТМК
- 14.06.2017 Брюк-Мур 2:3 Штурм ТМК
- 28.05.2017 Вольфсбергер 1:0 Штурм Б
- 25.05.2017 Штурм 2:1 Адмира Б
- 21.05.2017 Рапид Вена 1:0 Штурм Б
- 14.05.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 06.05.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 29.04.2017 Аустрия Вена 4:1 Штурм Б
- 22.04.2017 Штурм 0:2 Маттерсбург Б
- 15.04.2017 Штурм 1:0 Рид Б
- 09.04.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Штурм Б
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 29.04.2017 Аустрия Вена 4:1 Штурм Бундеслига
- 18.02.2017 Штурм 0:4 Аустрия Вена Бундеслига
- 30.10.2016 Аустрия Вена 2:0 Штурм Бундеслига
- 14.08.2016 Штурм 3:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 15.05.2016 Аустрия Вена 3:0 Штурм Бундеслига
- 13.03.2016 Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 02.12.2015 Аустрия Вена 2:1 Штурм Бундеслига
- 19.09.2015 Штурм 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 09.05.2015 Аустрия Вена 0:0 Штурм Бундеслига
- 03.03.2015 Штурм 2:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 01.11.2014 Аустрия Вена 0:3 Штурм Бундеслига
- 17.08.2014 Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 11.05.2014 Аустрия Вена 1:2 Штурм Бундеслига
- 15.03.2014 Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 03.12.2013 Аустрия Вена 3:2 Штурм Бундеслига
- 21.09.2013 Штурм 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 14.04.2013 Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 16.12.2012 Аустрия Вена 3:1 Штурм Бундеслига
- 07.10.2012 Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 28.07.2012 Аустрия Вена 0:1 Штурм Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Маттерсбург
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Альтах
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Адмира
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|8.
|Вольфсбергер
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|9.
|Санкт-Пёльтен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|10.
|Аустрия Вена
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Второй тайм
63'
Аустрия Вена производит замену. Сербест Таркан уходит, и Прокоп Доминик заменяет его
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цуль Петер.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Филипович Петар получает желтую карточку.
43'
Кох Фабиан получает желтую карточку.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хузпек Филипп.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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