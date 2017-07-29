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Ингольштадт
0:1
Конец матча
Унион Берлин
0'
58' Желтая карточка
Полтер Себастьян
0:1
59' Гол
Триммель Кристофер
77' Желтая карточка
Kristian Pedersen II
88' Желтая карточка
Торрехон Марк
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Унион Берлин производит замену. Шкрцибски Штефан уходит, и Шёссвендтер Кристоф заменяет его
Желтая карточка
88'
Торрехон Марк получает желтую карточку.
85'
Ингольштадт производит замену. Tobias Schroeck уходит, и Лайпертц Роберт заменяет его
79'
Унион Берлин производит замену. Хедлунд Симон уходит, и Редондо Кенни заменяет его
Желтая карточка
77'
Kristian Pedersen получает желтую карточку.

73'
Унион Берлин производит замену. Хартель Марсель уходит, и Фюрстнер Штефан заменяет его
67'
Ингольштадт производит замену. Нойман Фил уходит, и Хадергьонай Флорент заменяет его
67'
Ингольштадт производит замену. Коэн Альмог уходит, и Киттель Сонни заменяет его
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Триммель Кристофер.
Желтая карточка
58'
Полтер Себастьян получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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