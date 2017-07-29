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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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0:1
Конец матча
58' Желтая карточкаПолтер Себастьян
0:1
59' ГолТриммель Кристофер
77' Желтая карточкаKristian Pedersen II
88' Желтая карточкаТоррехон Марк
|
58'
59'
0:1
88'
Состав команд
34
Матип
Марвин
25
Валь
Хауке
26
Нойман
Фил
19
Гауз
Марсель
12
Буск
Якоб
23
Кроос
Феликс
Ингольштадт 3-5-2
- Основной состав
- 35 Хансен Мартин Вратарь
- 18 Брежери Ромен Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 25 Валь Хауке Защитник
- 26 Нойман Фил Полузащитник
- 21 Tobias Schroeck Полузащитник
- 6 Моралес Альфредо Полузащитник
- 8 Коэн Альмог Полузащитник
- 19 Гауз Марсель Полузащитник
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- 11 Лескано Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 33 Хадергьонай Флорент Полузащитник
- 32 Тиссеран Марсель Полузащитник
- 7 Колак Антонио-Мирко Нападающий
- 13 Лайпертц Роберт Нападающий
- 10 Киттель Сонни Нападающий
- 14 Лекс Стефан Нападающий
- Главный тренер: Валпургис Майк
Унион Берлин 4-3-3
- Основной состав
- 12 Буск Якоб Вратарь
- 28 Триммель Кристофер Защитник
- 37 Ляйстнер Тони Защитник
- 15 Торрехон Марк Защитник
- 6 Kristian Pedersen II Защитник
- 7 Хартель Марсель Полузащитник
- 23 Кроос Феликс Полузащитник
- 19 Крейлах Дамир Полузащитник
- 17 Хедлунд Симон Нападающий
- 9 Полтер Себастьян Нападающий
- 24 Шкрцибски Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 3 Шёссвендтер Кристоф Защитник
- 21 Прёмель Гриша Полузащитник
- 18 Редондо Кенни Полузащитник
- 8 Фюрстнер Штефан Полузащитник
- 13 Peter Kurzweg Полузащитник
- 16 Хосинер Филипп Нападающий
- Главный тренер: Левандовски Саша
Предыдущие игры
Ингольштадт (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 22.07.2017 Ингольштадт 2:0 Нант ТМК
- 20.05.2017 Ингольштадт 1:1 Шальке 04 Б
- 13.05.2017 Фрайбург 1:1 Ингольштадт Б
- 06.05.2017 Ингольштадт 1:1 Байер Л Б
- 29.04.2017 РБ Лейпциг 0:0 Ингольштадт Б
- 22.04.2017 Ингольштадт 2:4 Вердер Б
- 15.04.2017 Вольфсбург 3:0 Ингольштадт Б
- 09.04.2017 Ингольштадт 3:2 Дармштадт Б
- 05.04.2017 Аугсбург 2:3 Ингольштадт Б
- 02.04.2017 Ингольштадт 2:1 Майнц Б
- 23.03.2017 Ингольштадт 0:1 Штуттгарт ТМК
- 17.03.2017 Боруссия Д 1:0 Ингольштадт Б
- 11.03.2017 Ингольштадт 2:2 Кёльн Б
- 04.03.2017 Хоффенхайм 5:2 Ингольштадт Б
- 26.02.2017 Ингольштадт 0:2 Боруссия М Б
- 18.02.2017 Айнтрахт Фр 0:2 Ингольштадт Б
- 11.02.2017 Ингольштадт 0:2 Бавария Б
- 04.02.2017 Герта 1:0 Ингольштадт Б
- 28.01.2017 Ингольштадт 3:1 Гамбург Б
- 21.01.2017 Шальке 04 1:0 Ингольштадт Б
Унион Берлин (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 24.07.2017 Унион Берлин 2:1 КПР ТМК
- 11.07.2017 Унион Берлин 1:0 Бирмингем ТМК
- 07.07.2017 Вольфсбергер 2:4 Унион Берлин ТМК
- 21.05.2017 Гройтер Фюрт 1:2 Унион Берлин Б2
- 14.05.2017 Унион Берлин 0:1 Хайденхайм Б2
- 08.05.2017 Айнтрахт Бр 3:1 Унион Берлин Б2
- 28.04.2017 Унион Берлин 2:1 Зандхаузен Б2
- 24.04.2017 Штуттгарт 3:1 Унион Берлин Б2
- 16.04.2017 Унион Берлин 3:1 Кайзерслаутерн Б2
- 09.04.2017 Фортуна 2:2 Унион Берлин Б2
- 05.04.2017 Унион Берлин 0:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 01.04.2017 Ганновер 96 2:0 Унион Берлин Б2
- 20.03.2017 Унион Берлин 1:0 Нюрнберг Б2
- 10.03.2017 Санкт-Паули 1:2 Унион Берлин Б2
- 03.03.2017 Унион Берлин 2:0 Вюрцбург Кикерс Б2
- 24.02.2017 Унион Берлин 2:0 Мюнхен-1860 Б2
- 19.02.2017 Карлсруэ 1:2 Унион Берлин Б2
- 12.02.2017 Унион Берлин 3:1 Арминия Б2
- 05.02.2017 Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Б2
- 27.01.2017 Унион Берлин 2:1 Бохум Б2
Последние игры между собой
Ингольштадт: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 2
- 26.04.2015 Унион Берлин 2:2 Ингольштадт Бундеслига 2
- 09.11.2014 Ингольштадт 3:3 Унион Берлин Бундеслига 2
- 08.03.2014 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 15.09.2013 Ингольштадт 0:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 16.02.2013 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 14.09.2012 Ингольштадт 2:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 02.03.2012 Ингольштадт 3:3 Унион Берлин Бундеслига 2
- 11.09.2011 Унион Берлин 4:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 24.04.2011 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 28.11.2010 Ингольштадт 1:0 Унион Берлин Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ян
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Арминия
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Дармштадт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Дрезден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Дуйсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нюрнберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Унион Берлин производит замену. Шкрцибски Штефан уходит, и Шёссвендтер Кристоф заменяет его
88'
Торрехон Марк получает желтую карточку.
85'
Ингольштадт производит замену. Tobias Schroeck уходит, и Лайпертц Роберт заменяет его
79'
Унион Берлин производит замену. Хедлунд Симон уходит, и Редондо Кенни заменяет его
77'
Kristian Pedersen получает желтую карточку.
73'
Унион Берлин производит замену. Хартель Марсель уходит, и Фюрстнер Штефан заменяет его
67'
Ингольштадт производит замену. Нойман Фил уходит, и Хадергьонай Флорент заменяет его
67'
Ингольштадт производит замену. Коэн Альмог уходит, и Киттель Сонни заменяет его
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Триммель Кристофер.
58'
Полтер Себастьян получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
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