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Зрители: 25492
Фортуна
2:2
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
9' Гол
Зоботка Марсель
1:1
35' Гол
Баффо Джозеф
45' Желтая карточка
Молль Квирин
1:2
60' Гол
Нюман Кристоффер
63' Желтая карточка
Нильсен Ховард
2:2
79' Гол
Florian Neuhaus
81' Вторая желтая карточка
Молль Квирин
85' Желтая карточка
Хохшайдт Ян
88' Желтая карточка
Цук Хендрик
90' Желтая карточка
Гисельман Нико
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Гисельман Нико получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Айнтрахт Бр производит замену. Нюман Кристоффер уходит, и Louis Samson заменяет его
Желтая карточка
88'
Цук Хендрик получает желтую карточку.
Желтая карточка
85'
Хохшайдт Ян получает желтую карточку.
81'
Молль Квирин получает вторую желтую карточку. Удаление.

Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Florian Neuhaus.
69'
Фортуна производит замену. Хеннингс Роувен уходит, и Куйович Эмир заменяет его
67'
Айнтрахт Бр производит замену. Хелифи Салим уходит, и Эрнандес Онел заменяет его
Желтая карточка
63'
Нильсен Ховард получает желтую карточку.
61'
Фортуна производит замену. Бодзек Адам уходит, и Нильсен Ховард заменяет его
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нюман Кристоффер.
52'
Айнтрахт Бр производит замену. Кумбела Доми уходит, и Нюман Кристоффер заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Молль Квирин получает желтую карточку.
39'
Фортуна производит замену. Финк Оливер уходит, и Florian Neuhaus заменяет его
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Баффо Джозеф.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зоботка Марсель.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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