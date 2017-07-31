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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 25492
2:2
Конец матча
1:0
9' ГолЗоботка Марсель
1:1
35' ГолБаффо Джозеф
45' Желтая карточкаМолль Квирин
1:2
60' ГолНюман Кристоффер
63' Желтая карточкаНильсен Ховард
2:2
79' ГолFlorian Neuhaus
81' Вторая желтая карточкаМолль Квирин
85' Желтая карточкаХохшайдт Ян
88' Желтая карточкаЦук Хендрик
90' Желтая карточкаГисельман Нико
|
9'
1:0
35'
1:1
45'
60'
1:2
63'
79'
2:2
81'
85'
88'
90'
Состав команд
13
Бодзек
Адам
15
Шмиц
Лукаш
37
Бебу
Ихлас
16
Фейзич
Ясмин
11
Хохшайдт
Ян
10
Боланд
Мирко
19
Райхель
Кен
30
Цук
Хендрик
12
Кумбела
Доми
22
Хелифи
Салим
Фортуна 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Рензинг Михаэль Вратарь
- 5 Айхан Кан Защитник
- 3 Хоффманн Андре Защитник
- 23 Гисельман Нико Защитник
- 8 Кизеветтер Джером Полузащитник
- 13 Бодзек Адам Полузащитник
- 31 Зоботка Марсель Полузащитник
- 15 Шмиц Лукаш Полузащитник
- 7 Финк Оливер Полузащитник
- 37 Бебу Ихлас Нападающий
- 28 Хеннингс Роувен Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Вольф Рафаэль Вратарь
- 32 Robin Bormuth Защитник
- 6 Florian Neuhaus Полузащитник
- 4 Шауэрте Юлиан Полузащитник
- 16 Нильсен Ховард Нападающий
- 21 Куйович Эмир Нападающий
- 19 Ловрен Давор Нападающий
- Главный тренер: Фридхельм Фанкел
Айнтрахт Бр 3-4-3
- Основной состав
- 16 Фейзич Ясмин Вратарь
- 4 Баффо Джозеф Защитник
- 5 Валсвик Густав Защитник
- 2 Steve Breitkreuz Защитник
- 11 Хохшайдт Ян Полузащитник
- 6 Молль Квирин Полузащитник
- 10 Боланд Мирко Полузащитник
- 19 Райхель Кен Полузащитник
- 30 Цук Хендрик Нападающий
- 12 Кумбела Доми Нападающий
- 22 Хелифи Салим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энгельхард Марко Вратарь
- 14 Robin Becker Защитник
- 27 Киевски Нико Защитник
- 13 Louis Samson Защитник
- 15 Нюман Кристоффер Полузащитник
- 23 Эрнандес Онел Нападающий
- 17 Steffen Nkansah
- Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Предыдущие игры
Фортуна (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 22.07.2017 Фортуна 0:2 Шарлеруа ТМК
- 14.07.2017 Фортуна 0:2 Брайтон ТМК
- 21.05.2017 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.05.2017 Нюрнберг 2:3 Фортуна Б2
- 06.05.2017 Фортуна 1:1 Вюрцбург Кикерс Б2
- 30.04.2017 Ганновер 96 1:0 Фортуна Б2
- 21.04.2017 Фортуна 1:3 Санкт-Паули Б2
- 16.04.2017 Динамо Дрезден 1:1 Фортуна Б2
- 09.04.2017 Фортуна 2:2 Унион Берлин Б2
- 04.04.2017 Арминия 2:1 Фортуна Б2
- 31.03.2017 Фортуна 0:1 Мюнхен-1860 Б2
- 19.03.2017 Карлсруэ 0:3 Фортуна Б2
- 13.03.2017 Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр Б2
- 03.03.2017 Бохум 1:2 Фортуна Б2
- 25.02.2017 Фортуна 0:0 Хайденхайм Б2
- 18.02.2017 Гройтер Фюрт 1:0 Фортуна Б2
- 10.02.2017 Фортуна 1:1 Кайзерслаутерн Б2
- 06.02.2017 Штуттгарт 2:0 Фортуна Б2
- 27.01.2017 Фортуна 0:3 Зандхаузен Б2
- 14.01.2017 Фортуна 2:0 Боруссия М ТМК
Айнтрахт Бр (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 23.07.2017 Айнтрахт Бр 2:2 Кёльн ТМК
- 29.05.2017 Айнтрахт Бр 0:1 Вольфсбург ПОЗПИВБ
- 25.05.2017 Вольфсбург 1:0 Айнтрахт Бр ПОЗПИВБ
- 21.05.2017 Айнтрахт Бр 2:1 Карлсруэ Б2
- 14.05.2017 Арминия 6:0 Айнтрахт Бр Б2
- 08.05.2017 Айнтрахт Бр 3:1 Унион Берлин Б2
- 30.04.2017 Мюнхен-1860 0:1 Айнтрахт Бр Б2
- 23.04.2017 Айнтрахт Бр 2:0 Бохум Б2
- 15.04.2017 Ганновер 96 1:0 Айнтрахт Бр Б2
- 10.04.2017 Айнтрахт Бр 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 05.04.2017 Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 02.04.2017 Кайзерслаутерн 0:1 Айнтрахт Бр Б2
- 17.03.2017 Айнтрахт Бр 3:2 Хайденхайм Б2
- 13.03.2017 Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр Б2
- 06.03.2017 Айнтрахт Бр 1:1 Штуттгарт Б2
- 24.02.2017 Зандхаузен 0:1 Айнтрахт Бр Б2
- 17.02.2017 Айнтрахт Бр 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 10.02.2017 Нюрнберг 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 05.02.2017 Айнтрахт Бр 1:2 Санкт-Паули Б2
- 28.01.2017 Вюрцбург Кикерс 1:1 Айнтрахт Бр Б2
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Айнтрахт Бр: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
- 13.03.2017 Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 23.09.2016 Айнтрахт Бр 2:1 Фортуна Бундеслига 2
- 15.05.2016 Айнтрахт Бр 0:2 Фортуна Бундеслига 2
- 07.12.2015 Фортуна 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 16.12.2014 Айнтрахт Бр 2:1 Фортуна Бундеслига 2
- 01.08.2014 Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 24.03.2012 Фортуна 1:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 03.10.2011 Айнтрахт Бр 1:1 Фортуна Бундеслига 2
- 10.05.2009 Айнтрахт Бр 5:5 Фортуна Бундеслига 3
- 21.11.2008 Фортуна 2:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 3
- 17.05.2008 Айнтрахт Бр 1:1 Фортуна Региональная лига. Север
- 11.11.2007 Фортуна 1:1 Айнтрахт Бр Региональная лига. Север
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Динамо Дрезден
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Арминия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Фортуна
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Зандхаузен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Дуйсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ян
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Второй тайм
90'
Гисельман Нико получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Айнтрахт Бр производит замену. Нюман Кристоффер уходит, и Louis Samson заменяет его
88'
Цук Хендрик получает желтую карточку.
85'
Хохшайдт Ян получает желтую карточку.
81'
Молль Квирин получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Florian Neuhaus.
69'
Фортуна производит замену. Хеннингс Роувен уходит, и Куйович Эмир заменяет его
67'
Айнтрахт Бр производит замену. Хелифи Салим уходит, и Эрнандес Онел заменяет его
63'
Нильсен Ховард получает желтую карточку.
61'
Фортуна производит замену. Бодзек Адам уходит, и Нильсен Ховард заменяет его
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нюман Кристоффер.
52'
Айнтрахт Бр производит замену. Кумбела Доми уходит, и Нюман Кристоффер заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Молль Квирин получает желтую карточку.
39'
Фортуна производит замену. Финк Оливер уходит, и Florian Neuhaus заменяет его
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Баффо Джозеф.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зоботка Марсель.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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