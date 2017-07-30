  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Динамо Дрезден
1:0
Второй тайм: 90+'
Дуйсбург
0'
45' Желтая карточка
Ламбертц Андреас
46' Желтая карточка
Вольце Кевин
59' Желтая карточка
Лукас Фрёде
63' Желтая карточка
Тащи Борис
1:0
88' Гол
Lucas Roeser
90' Вторая желтая карточка
Лукас Фрёде
90'+5
Второй тайм
90'
Лукас Фрёде получает вторую желтую карточку. Удаление.
89'
Дуйсбург производит замену. Клотц Нико уходит, и Ильюченко Станислав заменяет его
89'
Динамо Дрезден производит замену. Erich Berko уходит, и Marco Hartmann заменяет его
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lucas Roeser.
81'
Дуйсбург производит замену. Штоппелькамп Мориц уходит, и Энгин Ахмет заменяет его
71'
Дуйсбург производит замену. Cauly Oliveira Souza уходит, и Эрат Тогрул заменяет его
Желтая карточка
63'
Тащи Борис получает желтую карточку.
Желтая карточка
59'
Лукас Фрёде получает желтую карточку.
56'
Динамо Дрезден производит замену. Ламбертц Андреас уходит, и Хорват Саша заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Вольце Кевин получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Ламбертц Андреас получает желтую карточку.
25'
Динамо Дрезден производит замену. Теструт Паскаль уходит, и Lucas Roeser заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация