- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:0
Второй тайм: 90+'
45' Желтая карточкаЛамбертц Андреас
46' Желтая карточкаВольце Кевин
59' Желтая карточкаЛукас Фрёде
63' Желтая карточкаТащи Борис
1:0
88' ГолLucas Roeser
90' Вторая желтая карточкаЛукас Фрёде
|
45'
46'
59'
63'
88'
1:0
90'
Состав команд
25
Швебе
Марвин
26
Гонтер
Сёрен
16
Хайзе
Филип
40
Erich
Berko
Динамо Дрезден 4-3-3
- Основной состав
- 25 Швебе Марвин Вратарь
- 7 Кройцер Никлас Защитник
- 26 Гонтер Сёрен Защитник
- 18 Jannik Mueller Защитник
- 16 Хайзе Филип Защитник
- 8 Rico Benatelli Полузащитник
- 5 Конрад Мануэль Полузащитник
- 17 Ламбертц Андреас Полузащитник
- 22 Patrick Moeschl Нападающий
- 37 Теструт Паскаль Нападающий
- 40 Erich Berko Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шуберт Маркус Вратарь
- 23 Баллас Флориан Защитник
- 6 Marco Hartmann Защитник
- 29 Хорват Саша Полузащитник
- 10 Aias Aosman Полузащитник
- 20 Fabian Mueller Полузащитник
- 9 Lucas Roeser
- Главный тренер: Uwe Neuhaus
Дуйсбург 4-4-2
- Основной состав
- 1 Mark Flekken Вратарь
- 19 Клотц Нико Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 33 Штоппелькамп Мориц Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 23 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 20 Cauly Oliveira Souza Полузащитник
- 9 Брандштеттер Симон Нападающий
- 24 Тащи Борис Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Давари Даниэль Вратарь
- 18 Бломейер Томас Защитник
- 3 Хаджири Энис Полузащитник
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- 10 Онуэгбу Кингсли Нападающий
- 26 Энгин Ахмет Нападающий
- 29 Эрат Тогрул
- Главный тренер: Груев Илия
Предыдущие игры
Динамо Дрезден (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 22.07.2017 Динамо Дрезден 3:4 Вольфсбург ТМК
- 12.07.2017 Штуттгарт 1:2 Динамо Дрезден ТМК
- 21.05.2017 Динамо Дрезден 1:1 Арминия Б2
- 14.05.2017 Карлсруэ 3:4 Динамо Дрезден Б2
- 05.05.2017 Динамо Дрезден 1:2 Мюнхен-1860 Б2
- 28.04.2017 Бохум 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 21.04.2017 Гройтер Фюрт 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 16.04.2017 Динамо Дрезден 1:1 Фортуна Б2
- 10.04.2017 Айнтрахт Бр 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 05.04.2017 Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Б2
- 02.04.2017 Штуттгарт 3:3 Динамо Дрезден Б2
- 19.03.2017 Динамо Дрезден 2:0 Зандхаузен Б2
- 11.03.2017 Вюрцбург Кикерс 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 03.03.2017 Динамо Дрезден 3:3 Кайзерслаутерн Б2
- 26.02.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:4 Динамо Дрезден Б2
- 19.02.2017 Динамо Дрезден 1:2 Ганновер 96 Б2
- 12.02.2017 Санкт-Паули 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 05.02.2017 Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Б2
- 29.01.2017 Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден Б2
- 20.01.2017 Люцерн 1:1 Динамо Дрезден ТМК
Дуйсбург (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 23.07.2017 Дуйсбург 1:0 Малага ТМК
- 23.07.2017 Астон Вилла 3:0 Дуйсбург ТМК
- 19.07.2017 Дуйсбург 0:2 Норвич ТМК
- 20.05.2017 Дуйсбург 5:1 Цвиккау Б3
- 13.05.2017 Фортуна Кёльн 0:3 Дуйсбург Б3
- 06.05.2017 Дуйсбург 1:1 Шпортфройнде Лотте Б3
- 29.04.2017 Ален 2:1 Дуйсбург Б3
- 22.04.2017 Дуйсбург 3:2 Франкфурт Б3
- 15.04.2017 Галлешер 1:1 Дуйсбург Б3
- 08.04.2017 Дуйсбург 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Б3
- 05.04.2017 Ганза 1:0 Дуйсбург Б3
- 01.04.2017 Дуйсбург 1:1 Ян Б3
- 25.03.2017 Кемницер 2:3 Дуйсбург Б3
- 18.03.2017 Дуйсбург 3:2 Рот-Вайсс Эрфурт Б3
- 14.03.2017 Хольштайн Киль 2:0 Дуйсбург Б3
- 11.03.2017 Дуйсбург 0:1 Веен Висбаден Б3
- 05.03.2017 Вердер-2 0:0 Дуйсбург Б3
- 24.02.2017 Дуйсбург 0:0 Магдебург Б3
- 17.02.2017 Майнц-2 0:2 Дуйсбург Б3
- 12.02.2017 Дуйсбург 3:2 Пройссен Мюнстер Б3
Последние игры между собой
Динамо Дрезден: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Дуйсбург: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
- 26.04.2015 Динамо Дрезден 0:2 Дуйсбург Бундеслига 3
- 25.10.2014 Дуйсбург 0:0 Динамо Дрезден Бундеслига 3
- 01.02.2013 Динамо Дрезден 0:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 25.08.2012 Дуйсбург 1:3 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 24.02.2012 Динамо Дрезден 2:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 26.08.2011 Дуйсбург 3:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Динамо Дрезден
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Зандхаузен
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Арминия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Дуйсбург
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Хольштайн Киль
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ян
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Второй тайм
90'
Лукас Фрёде получает вторую желтую карточку. Удаление.
89'
Дуйсбург производит замену. Клотц Нико уходит, и Ильюченко Станислав заменяет его
89'
Динамо Дрезден производит замену. Erich Berko уходит, и Marco Hartmann заменяет его
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lucas Roeser.
81'
Дуйсбург производит замену. Штоппелькамп Мориц уходит, и Энгин Ахмет заменяет его
71'
Дуйсбург производит замену. Cauly Oliveira Souza уходит, и Эрат Тогрул заменяет его
63'
Тащи Борис получает желтую карточку.
59'
Лукас Фрёде получает желтую карточку.
56'
Динамо Дрезден производит замену. Ламбертц Андреас уходит, и Хорват Саша заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Вольце Кевин получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Ламбертц Андреас получает желтую карточку.
25'
Динамо Дрезден производит замену. Теструт Паскаль уходит, и Lucas Roeser заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Международный кубок чемпионов
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация