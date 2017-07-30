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Хольштайн Киль
2:2
Конец матча
Зандхаузен
0'
0:1
14' Пенальти
Сукута-Пасу Ричард
26' Желтая карточка
Кистер Тим
34' Желтая карточка
Kenneth Kronholm
0:2
35' Гол
Клингманн Филипп
44' Желтая карточка
Клингманн Филипп
1:2
75' Гол
Steven Lewerenz
83' Желтая карточка
Линсмайер Денис
2:2
90' Гол
Дукш Марвин
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дукш Марвин.
87'
Хольштайн Киль производит замену. Стивен Леверенц уходит, и Utku Sen заменяет его
83'
Зандхаузен производит замену. Сукута-Пасу Ричард уходит, и Книппинг Тим заменяет его
Желтая карточка
83'
Линсмайер Денис получает желтую карточку.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Стивен Леверенц.

70'
Хольштайн Киль производит замену. Kingsley Schindler уходит, и Manuel Janzer заменяет его
64'
Зандхаузен производит замену. Фольманн Корбиниан уходит, и Зейнуллаху Эролл заменяет его
59'
Зандхаузен производит замену. Кистер Тим уходит, и Marcel Seegert заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Клингманн Филипп получает желтую карточку.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Клингманн Филипп.
Желтая карточка
34'
Кеннет Кронхольм получает желтую карточку.
Желтая карточка
26'
Кистер Тим получает желтую карточку.
Описание гола
14'
Г О О О О О Л - Сукута-Пасу Ричард из команды Зандхаузен забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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