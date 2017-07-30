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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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2:2
Конец матча
0:1
14' ПенальтиСукута-Пасу Ричард
26' Желтая карточкаКистер Тим
34' Желтая карточкаKenneth Kronholm
0:2
35' ГолКлингманн Филипп
44' Желтая карточкаКлингманн Филипп
1:2
75' ГолSteven Lewerenz
83' Желтая карточкаЛинсмайер Денис
2:2
90' ГолДукш Марвин
|
14'
0:1
26'
34'
35'
0:2
44'
75'
1:2
83'
90'
2:2
Состав команд
10
Дукш
Марвин
23
Карл
Маркус
14
Кистер
Тим
Хольштайн Киль 4-5-1
- Основной состав
- 18 Kenneth Kronholm Вратарь
- 19 Patrick Herrmann II Защитник
- 3 Шмидт Доминик Защитник
- 5 Кцихос Рафаэль Защитник
- 16 Christopher Lenz Защитник
- 27 Kingsley Schindler Полузащитник
- 8 Билер Александер Полузащитник
- 13 Пайтц Доминик Полузащитник
- 24 Dominick Drexler Полузащитник
- 17 Steven Lewerenz Полузащитник
- 10 Дукш Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Крузе Лукас Вратарь
- 4 Хоэнедер Никлас Защитник
- 6 Кинсомби Давид Защитник
- 7 Хайдингер Себастьян Защитник
- 29 Конде Амара Полузащитник
- 25 Utku Sen
- 11 Manuel Janzer
Зандхаузен 4-4-2
- Основной состав
- 16 Marcel Schuhen Вратарь
- 24 Клингманн Филипп Защитник
- 23 Карл Маркус Защитник
- 14 Кистер Тим Защитник
- 19 Пакарада Леарт Защитник
- 8 Дагфоус Неймеддин Полузащитник
- 31 Куловиц Штефан Полузащитник
- 6 Линсмайер Денис Полузащитник
- 22 Фольманн Корбиниан Полузащитник
- 9 Lucas Hoeler Нападающий
- 10 Сукута-Пасу Ричард Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кналлер Марко Вратарь
- 34 Книппинг Тим Защитник
- 36 Гипзон Кен Защитник
- 26 Ali Ibrahimaj Полузащитник
- 11 Зейнуллаху Эролл Полузащитник
- 37 Дерстрофф Юлиан Полузащитник
- 5 Marcel Seegert
- Главный тренер: Kenan Kocak
Предыдущие игры
Хольштайн Киль (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 19.07.2017 Хольштайн Киль 5:3 Гамбург ТМК
- 01.07.2017 Хольштайн Киль 2:0 Оденсе ТМК
- 20.05.2017 Хольштайн Киль 3:0 Галлешер Б3
- 13.05.2017 Зонненхоф Гроссашпах 0:1 Хольштайн Киль Б3
- 06.05.2017 Хольштайн Киль 2:1 Ганза Б3
- 29.04.2017 Ян 0:3 Хольштайн Киль Б3
- 22.04.2017 Хольштайн Киль 2:0 Кемницер Б3
- 15.04.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 1:1 Хольштайн Киль Б3
- 09.04.2017 Хольштайн Киль 0:0 Пройссен Мюнстер Б3
- 05.04.2017 Хольштайн Киль 3:0 Веен Висбаден Б3
- 01.04.2017 Вердер-2 0:2 Хольштайн Киль Б3
- 28.03.2017 Шпортфройнде Лотте 0:0 Хольштайн Киль Б3
- 25.03.2017 Хольштайн Киль 1:1 Магдебург Б3
- 18.03.2017 Майнц-2 0:3 Хольштайн Киль Б3
- 14.03.2017 Хольштайн Киль 2:0 Дуйсбург Б3
- 10.03.2017 Оснабрюк 2:1 Хольштайн Киль Б3
- 04.03.2017 Хольштайн Киль 2:1 Падерборн Б3
- 26.02.2017 Цвиккау 1:0 Хольштайн Киль Б3
- 18.02.2017 Хольштайн Киль 5:1 Фортуна Кёльн Б3
- 04.02.2017 Хольштайн Киль 2:2 Ален Б3
Зандхаузен (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 23.07.2017 Зандхаузен 3:2 Байер Л ТМК
- 18.07.2017 Зандхаузен 3:2 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 14.07.2017 Фрайбург 0:3 Зандхаузен ТМК
- 09.07.2017 Зандхаузен 2:1 Цюрих ТМК
- 05.07.2017 Зандхаузен 2:1 Люцерн ТМК
- 21.05.2017 Зандхаузен 1:1 Ганновер 96 Б2
- 14.05.2017 Вюрцбург Кикерс 0:1 Зандхаузен Б2
- 06.05.2017 Зандхаузен 0:1 Нюрнберг Б2
- 28.04.2017 Унион Берлин 2:1 Зандхаузен Б2
- 23.04.2017 Зандхаузен 4:0 Карлсруэ Б2
- 16.04.2017 Мюнхен-1860 1:1 Зандхаузен Б2
- 07.04.2017 Зандхаузен 1:3 Арминия Б2
- 04.04.2017 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Б2
- 01.04.2017 Зандхаузен 0:0 Бохум Б2
- 19.03.2017 Динамо Дрезден 2:0 Зандхаузен Б2
- 12.03.2017 Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 05.03.2017 Хайденхайм 2:2 Зандхаузен Б2
- 24.02.2017 Зандхаузен 0:1 Айнтрахт Бр Б2
- 17.02.2017 Кайзерслаутерн 3:0 Зандхаузен Б2
- 12.02.2017 Штуттгарт 2:1 Зандхаузен Б2
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Динамо Дрезден
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Зандхаузен
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Арминия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Дуйсбург
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Хольштайн Киль
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ян
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дукш Марвин.
87'
Хольштайн Киль производит замену. Стивен Леверенц уходит, и Utku Sen заменяет его
83'
Зандхаузен производит замену. Сукута-Пасу Ричард уходит, и Книппинг Тим заменяет его
83'
Линсмайер Денис получает желтую карточку.
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Стивен Леверенц.
70'
Хольштайн Киль производит замену. Kingsley Schindler уходит, и Manuel Janzer заменяет его
64'
Зандхаузен производит замену. Фольманн Корбиниан уходит, и Зейнуллаху Эролл заменяет его
59'
Зандхаузен производит замену. Кистер Тим уходит, и Marcel Seegert заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Клингманн Филипп получает желтую карточку.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Клингманн Филипп.
34'
Кеннет Кронхольм получает желтую карточку.
26'
Кистер Тим получает желтую карточку.
14'
Г О О О О О Л - Сукута-Пасу Ричард из команды Зандхаузен забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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