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Атлетико М
 
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Наполи
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Наполи, который состоится 01.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Наполи
Атлетико М
71.7% (71)
Ничья:
17.2% (17)
Наполи
11.1% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
39.4% (39)
Атлетико М:
15.2% (15)
Атлетико М:
14.1% (14)
Ничья:
12.1% (12)
Наполи:
6.1% (6)
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