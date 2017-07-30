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Бавария
 
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Ливерпуль
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Ливерпуль, который состоится 01.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Бавария - Ливерпуль
Бавария
72.9% (70)
Ничья:
13.5% (13)
Ливерпуль
13.5% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
41.7% (40)
Бавария:
11.5% (11)
Ничья:
7.3% (7)
Бавария:
6.3% (6)
Ливерпуль:
5.2% (5)
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