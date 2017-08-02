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  5. 1/16 финала
2017
Атлетико Тукуман
0:0
Первый тайм: 14'
Ориенте Петролеро
0'
7' Желтая карточка
Нуньес Хервасио
14'
Первый тайм
Желтая карточка
7'
Нуньес Хервасио получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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