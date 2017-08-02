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0:0
Первый тайм: 14'
7' Желтая карточкаНуньес Хервасио
Состав команд
Атлетико Тукуман
- Основной состав
- 1 Cristian David Lucchetti Вратарь
- 8 Guillermo Acosta Полузащитник
- 10 Нуньес Хервасио Полузащитник
- 19 David Barbona Полузащитник
- 18 Rodrigo Aliendro Полузащитник
- 7 Luis Miguel Rodriguez Нападающий
- 11 Alejandro Melo
- 27 David Valdez
- 28 Andres Montiel
- 22 Mauro Osores
- 29 Gabriel Risso
- Запасные игроки
- 30 Jonas Romero
- 17 Tomas Cuello
- 15 Carlos Lapetina
- 12 Franco Pizzicannella
Ориенте Петролеро
- Основной состав
- 30 Gustavo Salvatierra Вратарь
- 5 Carlos Lujano Защитник
- 10 Лизио Дамиан Полузащитник
- 21 David Andersen
- 15 Diego Orlando Suarez
- 4 Marcel Roman
- 26 Carlos Enrique Anez
- 29 Maximiliano Freitas
- 22 Helmut Gutierrez
- 7 Jose Meza I
- 3 Francisco I
- Запасные игроки
- 13 Флорес Хорхе Защитник
- 16 Акин Луис Полузащитник
- 17 Альгараньяс Кармело Нападающий
- 23 Denis Bejarano
- 18 Moises Villarroel II
- 14 Alan Mercado
- 24 Juan Ribera
- Главный тренер: Roberto Pompei
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 12.07.2017 Ориенте Петролеро 2:3 Атлетико Тукуман КС
- 27.06.2017 Патронато де Парана 1:1 Атлетико Тукуман П
- 23.06.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Велес Сарсфилд П
- 18.06.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Атлетико Тукуман П
- 09.06.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Олл Бойз К
- 05.06.2017 Атлетико Тукуман 1:2 Сан-Мартин Сан-Хуан П
- 01.06.2017 Атлетико Тукуман 0:3 Ривер Плейт П
- 28.05.2017 Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Тукуман П
- 25.05.2017 Палмейрас 3:1 Атлетико Тукуман КЛ
- 20.05.2017 Атлетико Тукуман 3:0 Банфилд П
- 13.05.2017 Атлетико Рафаэла 1:0 Атлетико Тукуман П
- 08.05.2017 Колон 2:2 Атлетико Тукуман П
- 03.05.2017 Атлетико Тукуман 2:1 Пеньяроль КЛ
- 26.04.2017 Атлетико Тукуман 2:1 Вильстерман КЛ
- 22.04.2017 Расинг Авельянеда 4:3 Атлетико Тукуман П
- 16.04.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Сан-Лоренсо П
- 12.04.2017 Вильстерман 2:1 Атлетико Тукуман КЛ
- 08.04.2017 Росарио Сентраль 2:1 Атлетико Тукуман П
- 01.04.2017 Атлетико Тукуман 0:1 Химнасия Ла-Плата П
- 27.03.2017 Темперлей 2:2 Атлетико Тукуман П
Ориенте Петролеро (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 28.07.2017 Ориенте Петролеро 3:1 Реал Потоси П
- 12.07.2017 Ориенте Петролеро 2:3 Атлетико Тукуман КС
- 29.06.2017 Боливар 1:0 Ориенте Петролеро П
- 26.06.2017 Ориенте Петролеро 4:1 Насьональ Потоси П
- 18.06.2017 Вильстерман 5:1 Ориенте Петролеро П
- 15.06.2017 Ориенте Петролеро 4:1 Сан-Хосе Оруро П
- 11.06.2017 Гуабира 2:1 Ориенте Петролеро П
- 02.06.2017 Депортиво Куэнка 1:1 Ориенте Петролеро КС
- 29.05.2017 Ориенте Петролеро 1:1 Спорт Бойз Варнес П
- 25.05.2017 Петролеро Якуиба 2:2 Ориенте Петролеро П
- 21.05.2017 Стронгест 0:1 Ориенте Петролеро П
- 16.05.2017 Реал Потоси 3:2 Ориенте Петролеро П
- 11.05.2017 Ориенте Петролеро 3:1 Стронгест П
- 01.05.2017 Блуминг 0:3 Ориенте Петролеро П
- 24.04.2017 Ориенте Петролеро 1:0 Университарио Сукре П
- 17.04.2017 Ориенте Петролеро 1:1 Боливар П
- 10.04.2017 Насьональ Потоси 3:1 Ориенте Петролеро П
- 07.04.2017 Ориенте Петролеро 1:1 Депортиво Куэнка КС
- 02.04.2017 Ориенте Петролеро 2:0 Вильстерман П
- 18.03.2017 Ориенте Петролеро 3:1 Гуабира П
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ориенте Петролеро: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 12.07.2017 Ориенте Петролеро 2:3 Атлетико Тукуман Копа Судамерикана
1/16 финала
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Первый тайм
7'
Нуньес Хервасио получает желтую карточку.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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