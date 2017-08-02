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Наполи
 
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Бавария
announcement
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До начала матча осталось 14 часов 45 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Бавария, который состоится 02.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Наполи - Бавария
Наполи
53.7% (73)
Ничья:
16.2% (22)
Бавария
30.1% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
23.5% (32)
Бавария:
19.9% (27)
Наполи:
17.6% (24)
Ничья:
9.6% (13)
Бавария:
4.4% (6)
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