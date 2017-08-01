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Наполи
 
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Проигравший второй полуфинал
announcement
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До начала матча осталось 20 часов 55 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Проигравший второй полуфинал, который состоится 02.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Наполи - Проигравший второй полуфинал
Наполи
67.6% (73)
Ничья:
13.9% (15)
Проигравший второй полуфинал
18.5% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
28.7% (31)
Наполи:
27.8% (30)
Проигравший второй полуфинал:
12% (13)
Ничья:
7.4% (8)
Наполи:
2.8% (3)
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