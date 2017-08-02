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Атлетико М
 
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Ливерпуль
announcement
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До начала матча осталось 17 часов 30 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Ливерпуль, который состоится 02.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Ливерпуль
Атлетико М
68.3% (84)
Ничья:
12.2% (15)
Ливерпуль
19.5% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
35% (43)
Атлетико М:
17.1% (21)
Ливерпуль:
11.4% (14)
Ничья:
9.8% (12)
Атлетико М:
8.1% (10)
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