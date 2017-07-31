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Победитель первого полуфинала: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель второго полуфинала: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 26.04.2015 Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала Лига чемпионов Океании
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 58 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала, который состоится 02.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала, который состоится 02.08.2017.
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Прогнозы на матч Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала
Победитель первого полуфинала
75.4% (46)
Ничья:
6.6% (4)
Победитель второго полуфинала
18% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Победитель первого полуфинала:
41% (25)
1:0 Победитель первого полуфинала:
16.4% (10)
1:2 Победитель второго полуфинала:
6.6% (4)
2:0 Победитель первого полуфинала:
4.9% (3)
3:2 Победитель первого полуфинала:
3.3% (2)
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