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Халл Сити
 
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Нант
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Нант, который состоится 25.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Халл Сити - Нант
Халл Сити
46.2% (12)
Ничья:
30.8% (8)
Нант
23.1% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.9% (7)
Халл Сити:
19.2% (5)
Халл Сити:
19.2% (5)
Нант:
11.5% (3)
Нант:
7.7% (2)
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