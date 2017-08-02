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  4. Копа Судамерикана
  5. 1/16 финала
2017
ЛДУ Кито
0:0
Перерыв
Боливар
0'
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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