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Состав команд
ЛДУ Кито
- Основной состав
- 1 Leonel Nazareno Вратарь
- 4 Horacio David Salaberry Защитник
- 13 Luis Canga Защитник
- 3 Наваэс Джон Защитник
- 5 Jefferson Intriago Полузащитник
- 18 Боланьос Алекс Полузащитник
- 27 Jonathan Betancourt Полузащитник
- 11 Гонсалес Хонатан Полузащитник
- 6 Edison Fernando Vega Obando Полузащитник
- 16 Баркос Эрнан Нападающий
- 7 Anibal Chala
- Запасные игроки
- 25 Daniel Viteri Вратарь
- 10 Jose Cevallos Вратарь
- 22 Лукас II Защитник
- 20 Sherman Cardenas Полузащитник
- 17 Juan Luis Anangono Нападающий
- 26 Anderson Julio
- 8 Фернандо Роберто Идальго Мальдонадо
Боливар
- Основной состав
- 25 Matias Dituro Вратарь
- 3 Маурисио Прието Защитник
- 2 Родригес Эдемир Защитник
- 11 Флорес Хорхе Защитник
- 14 Pablo Pedraza Защитник
- 30 Ральдес Рональд Защитник
- 23 Хустиниано Леонель Полузащитник
- 6 Моралес Леонель Полузащитник
- 17 Арсэ Хуан Карлос Нападающий
- 18 Eduardo Fierro Нападающий
- 9 Marcos Riquelme
- Запасные игроки
- 1 Жефферсон Вратарь
- 21 Эгуино Рональд Защитник
- 10 Майга Леандро Полузащитник
- 7 Gaston Sirino Нападающий
- 24 Hernan Rodriguez
- 8 William Ferreira
- 29 Esteban Um Lee
- Главный тренер: Xabier Azcargorta
Предыдущие игры
ЛДУ Кито (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 31.07.2017 Эмелек 2:1 ЛДУ Кито СA
- 22.07.2017 ЛДУ Кито 2:1 Депортиво Куэнка СA
- 16.07.2017 Клан Ювениль 0:0 ЛДУ Кито СA
- 13.07.2017 Боливар 1:0 ЛДУ Кито КС
- 09.07.2017 ЛДУ Кито 5:0 Клан Ювениль СA
- 06.07.2017 ЛДУ Кито 1:0 Универсидад Католика Кито СA
- 02.07.2017 Дельфин 4:1 ЛДУ Кито СA
- 25.06.2017 ЛДУ Кито 1:1 Эмелек СA
- 22.06.2017 ЛДУ Кито 1:1 Барселона Гуаякиль СA
- 17.06.2017 Ривер Плейт 1:1 ЛДУ Кито СA
- 11.06.2017 Индепендьенте дель Валле 2:1 ЛДУ Кито СA
- 31.05.2017 Дефенсор Спортинг 1:2 ЛДУ Кито КС
- 21.05.2017 ЛДУ Кито 1:1 Фуэрса Амарилья СA
- 14.05.2017 Депортиво Куэнка 2:0 ЛДУ Кито СA
- 11.05.2017 Барселона Гуаякиль 3:1 ЛДУ Кито СA
- 07.05.2017 ЛДУ Кито 2:3 Макара СA
- 30.04.2017 Эль Насьональ 1:1 ЛДУ Кито СA
- 23.04.2017 ЛДУ Кито 2:2 Эль Насьональ СA
- 16.04.2017 Макара 1:0 ЛДУ Кито СA
- 11.04.2017 ЛДУ Кито 1:1 Депортиво Куэнка СA
Боливар (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 30.07.2017 Гуабира 3:0 Боливар П
- 13.07.2017 Боливар 1:0 ЛДУ Кито КС
- 29.06.2017 Боливар 1:0 Ориенте Петролеро П
- 25.06.2017 Университарио Сукре 0:2 Боливар П
- 19.06.2017 Насьональ Потоси 0:3 Боливар П
- 15.06.2017 Петролеро Якуиба 2:2 Боливар П
- 11.06.2017 Боливар 2:0 Вильстерман П
- 02.06.2017 Боливар 1:0 Депортес Толима КС
- 27.05.2017 Боливар 5:0 Блуминг П
- 21.05.2017 Боливар 5:0 Спорт Бойз Варнес П
- 14.05.2017 Боливар 3:1 Стронгест П
- 07.05.2017 Реал Потоси 2:1 Боливар П
- 30.04.2017 Гуабира 2:1 Боливар П
- 23.04.2017 Боливар 3:1 Сан-Хосе Оруро П
- 20.04.2017 Вильстерман 1:0 Боливар П
- 17.04.2017 Ориенте Петролеро 1:1 Боливар П
- 09.04.2017 Боливар 5:0 Университарио Сукре П
- 06.04.2017 Стронгест 1:4 Боливар П
- 01.04.2017 Боливар 3:1 Насьональ Потоси П
- 12.03.2017 Боливар 2:0 Гуабира П
Последние игры между собой
ЛДУ Кито: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Боливар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 13.07.2017 Боливар 1:0 ЛДУ Кито Копа Судамерикана
1/16 финала
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Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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